吳德朗，1941年生於彰化縣埤頭鄉的農家子弟，台中一中畢業保送進入台大醫學院，1966年醫學系畢業當兵退伍後，1967年他前往美國芝加哥寇克郡醫院當實習醫師和內科住院醫師，之後前往伊利諾大學醫學院做心臟內科研究員，1973年升任伊利諾大學醫學院副教授，當時他才32歲卻以｢心律不整｣的研究大為出名，因為他首度發現心竇結的問題會引發心律不整，這項研究開啟了全世界心律不整的治療方式新紀元。1978年當王永慶要興建長庚紀念醫院時，他被邀請回台擔任長庚醫院的副院長，1982年他又被美國南加州大學聘為教授及心臟電理學心律不整研究室主任，1984年王永慶再度邀請他回台，籌備設立長庚醫學院，同時他也在長庚醫院擔任內科系主任，1987年長庚醫學院創立，他46歲擔任首任院長，1997年擔任長庚大學副校長，1999年他代理長庚大學校長，2000年他出任長庚醫院體系的決策委員會主任委員，可以說在長庚醫療體系中扮演了舉足輕重的角色，也可看出王永慶對他的信任及賞識！

吳德朗在美國從1973年起就成為美國心臟學院院士，也是美國心臟學會諮議，他在國際學術期刊上的研究論文超過200多篇，回台灣後在長庚教學研究和臨床服務，他的高頻電波燒灼術治療心律不整享譽國內外，1987年他曾獲頒行政院｢傑出科技獎｣，更曾四度榮獲國科會傑出研究獎，但他要擔任長庚醫學院院長時，立下了醫學教育的宗旨是：｢培養以人為本的醫師，而不是製造會看病的機器｣，可見他是一個人本主義的學醫者，他在醫學院時期就對文學、藝術、音樂都很有興趣，還想過當精神科醫師，曾讀過精神分析大師佛洛伊德所著《夢的解析》原文版，雖然後來走上心臟內科的道路，但他常說｢我是治療病人，不是治療心臟｣所以他特別重視醫病關係，對病人總是全面關懷而不只是看病的症狀，他義務參與衛生署的醫事審議委員會及醫院評鑑諮詢小組擔任委員，他也擔任財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會的董事，希望能改善台灣的醫學教育及醫院的服務品質。2005年他擔任台灣醫院協會理事長，2007年他又擔任國際醫院聯盟理事，對台灣的醫院管理和醫療國際化也做出他的貢獻。

吳德朗工作非常忙碌，卻懂得養生保健之道，他經常教病人如何運動和養生，所以他自己說到做到，由於生活規律每天清晨五點半起床，晚上九點半就寢，起床後一定打15分鐘太極拳，接著練氣功，30年如一日，維持68公斤的體重不增不減。他早、午餐都簡單飲食，只有晚餐享受美食但絕不吃肥肉，喜歡吃魚，推崇日式飲食份量不多，沒有大魚大肉，他說｢不飽不餓｣是最好的養生飲食，加上欣賞美好的文學、藝術，聆聽悅耳的音樂，這樣的人生一定可以健康長壽遠離病痛，這是心臟科大師的最佳處方！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集