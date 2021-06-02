中國星期一（5月31日）指責澳大利亞和紐西蘭總理在香港、新疆等事務及南中國海問題上粗暴干涉中國內政，並對此表示堅決反對。澳紐兩位領導人此前譴責中國在南中國海「破壞穩定的活動」，並對香港事態及新疆人權問題表示嚴重關切。

澳洲總理莫里森和紐西蘭總理阿爾登星期一舉行年度澳大利亞—紐西蘭領導人會議，在會後發表的聯合聲明中，兩國總理對南中國海的事態發展表示嚴重關切，並強調了航行自由和飛越自由的重要性。

兩國總理還對限制香港人民的權利和自由的事態發展深表關注，對新疆維吾爾自治區的人權狀況表示嚴重關切。

南中國海蘊藏着豐富的漁業資源及海底燃料資源。馬來西亞、菲律賓和越南等國均是南中國海的主權聲索國，而中國更是宣稱對南中國海幾乎所有海域擁有主權。中國近年來在南中國海加緊造島的同時，還不斷在這片海域部署海警和漁船以加強巡邏力度，引起了國際社會的關注與擔憂。

自北京於2020年6月頒布了港版《國家安全法》以來，中國不斷加強對香港的控制，越來越多的活動人士和政界人士被迫離開香港，流亡海外。北京對於新疆的做法更是受到了國際社會的廣泛批評。新疆的拘禁營中據信關押了數百萬維吾爾和其他穆斯林少數族裔，他們據稱在營中遭受了酷刑、強迫絕育、強迫墮胎、強姦和性虐待，以及政治灌輸等侵犯人權行為。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上對澳紐總理的聯合聲明作出回應。他說，澳大利亞和紐西蘭總理在香港、新疆等中國內部事務及南中國海問題上說三道四，對中國進行無端指責，粗暴干涉中國內政，此舉嚴重違反了國際法和國際關系基本准則，中國對此堅決反對。

汪文斌回應稱，當前南中國海局勢總體保持穩定，航行和飛越自由從來都不是問題。在香港問題上，中國堅持貫徹「一國兩制」方針、維護香港繁榮和穩定的決心和信心不會動搖。而所謂的涉疆問題並非人權、民族或宗教問題，而是反暴恐、反分裂和去極端化問題。他接着說：「過去四年多，新疆沒有發生一起暴恐案件，經濟社會發展和民生改善取得了顯著成就，包括維吾爾族在內各族人民的權益得到充分保障。」

他還說：「我們再次敦促有關方面停止發表不負責任的言論，多做有利於雙邊關系發展和地區和平穩定的事，而不是相反。」

澳洲與中國關係緊張。去年4月，總理莫里森呼籲國際社會對新冠病毒源頭展開獨立調查，這個行動引起北京的強烈憤怒。中國隨後對澳大利亞展開了一系列報復行動，包括限制進口多種澳大利亞商品，以及對澳方施加懲罰性關稅等。

對此，莫里森仍然表示，澳洲在某些問題上會堅守原則，不會做交易。

紐西蘭總理阿爾登上個月曾表示，隨着北京在世界上的角色不斷增長和變化，紐西蘭和中國之間的分歧正變得越來越難以調和。她還表示，管理與中國的關係並不總是容易的，而且「不可能有任何保證」。

紐西蘭和澳大利亞今年3月曾發表聯合聲明，對越來越多有關新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族的人權受到嚴重踐踏的報告表示嚴重關注。

紐西蘭外交部長馬胡塔則在4月的一次演講中說：「人權等問題應以一貫的、不分國家的方式處理。如果某個國家的行動與我們對普遍人權的長期和正式承諾相衝突，我們不會忽視其嚴重性和影響。」

她一星期前還對英國衛報表示，紐西蘭可能會發現自己處於來自中國的憤怒「風暴」的中心，出口商需要尋求多樣化，以確保其能夠在紐西蘭與北京不斷惡化的關系中生存下來。