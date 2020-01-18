針對媒體報導，蔡英文總統有望回任民進黨主席，行政院長蘇貞昌留任，立法院長由游錫堃擔任，統府祕書長由蘇嘉全接任，總統府今（18）日表示，該報導內容純屬憑空杜撰。圖／民報資料照

針對媒體報導總統府、立法院、行政團隊相關人事，總統府今（18）日表示，該報導內容純屬憑空杜撰，「新聞不是小說」，府方對此感到高度遺憾，請各界莫受不實訊息誤導。

《中國時報》今天報導，民進黨大勝，蔡英文總統有望回任民進黨主席，行政院長蘇貞昌留任，立法院長游錫堃搭配將往台中市長之路邁進的蔡其昌，「堃昌配」局勢底定，至於總統府人事，總統府祕書長陳菊確定卸職休養，由即將卸任的立法院長蘇嘉全接任，「後小英時代的府院黨鐵三角形成」。

報導指出，民進黨正副祕書長羅文嘉、林飛帆，羅在這次選戰與蔡英文心結頗深，林雖表明和羅同進退，不過蔡英文對林相當賞識，加上林有年輕人票房，勢必有所重用。

對此，總統府發言人張惇涵表示，目前執政團隊都在各自崗位上努力工作，不只是陳菊克盡職責，維持總統府務穩定運作；本屆立法院相關議事也仍在進行中，目前正在審議中央政府總預算；而蘇貞昌所率領的行政團隊也每天是兢兢業業，推動政府各項施政。

張惇涵指出，至於未來立法院院長人選，必須尊重國會自主，也必須尊重黨團自主，循既有機制與程序產生。

張惇涵呼籲該媒體，新聞不是小說，循實查證是根本的專業倫理，對於該報在未與府方查證下憑空捏造不實訊息，感到高度遺憾，也請各界勿受該媒體誤導。