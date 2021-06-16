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每日國際焦點

美國表示雷根號航空母艦戰鬥群前往南海進行例行任務。

南韓開始在竹島附近軍事演習，南韓稱之為獨島，使日韓關係更加緊繃。

歐盟表示中國是系統性對手，人權是重要議題。

法國總統馬克宏於愛麗舍宮接見澳洲總理莫里森時表示嚴正反對經濟脅迫澳洲（暗指中國）。

日本

經濟產業大臣梶山弘志表示政府以國安介入公司很正常，對東芝案沒有責任，不會啟動調查。

南韓

開始在竹島附近軍事演習，南韓稱之為獨島，使日韓關係更加緊繃。

中國

美國表示雷根號航空母艦戰鬥群前往南海進行例行任務。

美國CNN報導廣東台山核電廠輻射外洩。台灣輻射監測站無異常。

歐盟表示中國是系統性對手，人權是重要議題。

德國BDI工業聯盟抨擊中國推出反制裁措施法案。

印度

印度血清研究所表示已準備於印度生產諾瓦瓦克斯疫苗。

巴基斯坦

解除阿斯特捷利康疫苗不得施打於40歲以下的規定。

阿富汗

武裝暴徒攻擊施打小兒麻痺疫苗的醫療工作人員，4死3傷。

印尼

原物料大漲下，印尼5月進出口暴增，出口年成長59%，2020年1月以來最高，進口年成長68.7%，2010年4月以來最高，貿易順差24億美元，6個月來最高。

馬來西亞

總理慕尤丁表示國會最早於9月可重新開議。

泰國

總理為疫苗施打緩慢道歉。泰國疫苗由王室經營的公司獨家提供。

緬甸

克耶邦民兵在當地人要求下停火。翁山蘇姬健康但有牙痛問題。

澳洲

英國與澳洲簽署自由貿易協定。

法國總統馬克宏於愛麗舍宮接見澳洲總理莫里森時表示嚴正反對經濟脅迫澳洲（暗指中國）。

歐盟

美國與歐盟同意在空中巴士與波音17年的貿易戰停戰。

英國

首相強生表示，因考慮傳染力更強的印度變種，需要更多時間提升疫苗施打率，因此延後解封計畫1個月。

法國

法院判決宜家家居因為不當收集法國員工資料罰款100萬歐元。

德國

國防部長決定，雖然德國陸軍特種部隊先前遭控多起右翼事件，但不應解散，仍會保留。

瑞典

總理推出居住改革，將解除新成屋租金，以解決瑞典住房在管制下嚴重失靈的問題。左派黨強烈反對，威脅若不取消就要脫離執政聯盟發動倒閣。

俄羅斯

多個區加強防疫管制，以騰出醫院病床預備應戰疫情急升。

立陶宛

表示白俄羅斯蓄意幫助東歐偷渡客進入立陶宛邊界。

美國

熱浪侵襲，德州與加州電價與天然氣價飆升。

明尼蘇達上訴法院宣判能源公司Enbridge的Line 3輸油管線更新有必要性，是Enbridge對激進環保團體訴訟的一大勝利。

喬治亞州發生超市客人與店員為了戴口罩爭執，槍殺店員，之後遭店內警衛擊傷。

阿拉巴馬州消防栓工廠員工在工廠開槍造成2死2傷後自盡。

完整接種疫苗的迪士尼樂園遊客，在大多數地點可不戴口罩。

加拿大

將開始規劃因疫情延後超過1年的5G競標。

墨西哥

將加速邊界地區疫苗接種，以盡速讓邊界管制回復正常。

巴西

佈署軍力90天，保護亞諾馬米人不受非法金礦工危害。

哥倫比亞

抗爭領袖表示將停止反政府抗爭。持續抗爭對哥國底層人民造成嚴重經濟打擊。

祕魯

儘管政治面臨不確定性，4月經濟成長仍高達58.49%，主要來自於礦業、漁業，以及低基期因素。

尼加拉瓜

前保守派總統、現任總統奧蒂嘉的顧問Enrique Bolanos，以93歲高齡逝世。

薩爾瓦多

美國國際開發總署提供1.15億美元資助薩國減緩非法移民浪潮。

以色列

右翼在東耶路撒冷遊行，哈瑪斯發表警告，但未發動攻擊。

疫情接近尾聲，室內可不戴口罩。

伊朗

表示生產6.5公斤60%濃縮鈾。

伊拉克

美國總統拜登表示支持美國國會推翻2002年授權對伊拉克使用武力。

沙烏地阿拉伯

5月通膨自4月5.3%升至5.7%，反應2020年起徵收的15%營業稅。

阿拉伯聯合大公國

阿聯酋航空在疫情下乘客來到20年最低，虧損55億美元，政府再注資11億美元支持，總注資31億美元。

巴林

王儲祝賀以色列新總理Naftali Bennett。

葉門

偷渡船於外海翻覆，屍體沖上葉門海岸。

蘇丹

表示與反抗軍的談判有進展。

衣索比亞

電信民營化只是第一步，總理阿比計畫全面自由化衣國經濟。

索馬利亞

自殺炸彈客攻擊摩加迪休軍方訓練營造成15死。

利比亞

法國總統馬克宏表示已經得到土耳其總統艾爾段保證，稱希望外國部隊能盡速離開利比亞。

烏干達

法院保釋18名反對派領袖Bobi Wine支持者。

奈及利亞

博爾諾州伊斯蘭民兵釋放10名人質。

南非

嬌生將出貨200萬劑疫苗給南非。

夸祖魯-納塔爾省湧進上千人瘋找鑽石，雖然可能只是石英。

尚比亞

高齡97歲的建國總統 Kenneth Kaunda因肺炎住院。

福和會官方網頁：www.fratwn.org