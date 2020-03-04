柯文哲生病消息傳出之後，網路上充滿仇恨他的言論，咒罵埋怨不斷。如果没有這場病，還不知道仇敵那麼多。柯說出「活著，就是最大的報復」，似是有感而發。圖／台北市政府提供（資料照）

「活著是最大報復」！台北市長柯文哲最近發表的這句經典名言，講出他疑似感染諾羅病毒的心聲，柯文哲有感而發的話，卻在網路上議論紛紛，就有鄉民說，「他一定很有感，這是肺腑之言」。柯文哲的這席話，代表一般正常人的「病中感想」，157的高智商，生病了與正常人並没有什麼不一樣。

聖經是古代人與神明溝通的工具之一，就現代人來看仍然充滿著智慧，前總統李登輝是虔誠的基督徒，他的名言「我不是我的我」，他的意思是信了耶蘇以後的李登輝，已經是不一樣的自己，他在信仰上得到站起來的力量與勇氣，使得他碰到來訪的朋友，就叫人要閱讀聖經，相信主。李登輝民主協會秘書長許龍俊、前體委會副主委陳雨鑫等人，都親自見證過李登輝「傳道」時的熱情。

聖經詩篇41:13題為「在病患中祈求康復」，記錄著：我的仇敵用惡毒的話中傷我，說：『他甚麼時候死呢？他的名字甚麼時候消滅呢？』即使他來看我，說的也是假話；他把奸詐積存在心裡，走到外面才說出來。所有憎恨我的人，都交頭接耳地議論我；他們設惡計要害我，說：『有惡疾臨到他身上；他既然躺下了，就必一病不起。』連我信任的密友，就是那吃我飯的，也用腳踢我。」

這段詩篇寫得淋漓盡致，從古至今，生病中的人，心理最脆弱，柯文哲會說出「活著，就是最大的報復」這句話，可以想像得到，說明了一個道理，他已經不是那個政治素人的柯文哲，他不再是簡單、單純的一個人，而是處處充滿複雜，時時存在仇敵的政客了。

自從他生病的消息傳出之後，這個社會充滿仇恨言論，咒罵埋怨聲不斷，他如果没有生了這場病，還不知道他的仇敵有那麼多，他會說出「活著，就是最大的報復」，就是這樣子的寫照吧！

因為在詩篇的內容中，也寫著「使我康復起來，好報復他們」、「因為我的仇敵不能向我歡呼誇勝」、「求你不要照著他敵人的心願把他交給他們」，讀過詩篇的這些重點主題，才可以理解柯文哲的思維模式，到底他為什麼會講出來「活著是最大報復」這樣的話出來。

柯文哲連任成功以後，志在競選2024總統，無形中他的政治對手，都變成他的「假想敵」，可是大位不以智取，他應該檢討自己為何惹起那麼大的民怨，民眾對他的批評，到底有沒有道理，才能真正走出自己的下一步。