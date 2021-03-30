中國發表的2020年的第四季GDP成長率是6.5%時，就會很清楚。2019年沒有武漢肺炎的動盪，有6.1%的經濟成長，但去年中國經濟受到武漢肺炎很大的打擊，卻說經濟成長率高於2019年，實在太奇怪。示意圖／擷自FRANCE 24 English影片

一、 中國經濟的真真假假

「中國擁有世界第一的人口，有成為世界第一的市場之潛力」，「2035年中國加上香港的GDP將超越美國與日本的總和」，「中國的AI已經超過美國」，⋯⋯各國種種對中國的報導與預測，似乎讓許多人會覺得中國將取代美國而成為世界的強權。但是美國與歐盟的合作與印太聯盟的形成也暴露出中國許多的問題。訊息的混亂使得中國的真相像霧又像花一般，不易猜測。不過，最近幾天，日本有一篇報導，用中國政府的統計數字點出中國目前的問題。我個人覺得這篇報導算是滿中肯的，所以特別在這次的專欄加以介紹。

二、 中國政府統計下的中國經濟

（一）「有武肺影響的經濟成長率」高於「沒有武肺影響的經濟成長率」

根據中國政府的統計，去年（2020年）10〜12月的中國GDP比起2019年同一季增加了6.5%。但是各位回想一下，2019年的10〜12月的當時，完全沒有武漢肺炎的疫情。與「沒有武漢肺炎的疫情」相比，後來因為武漢肺炎的影響之下，中國經濟受到很大的傷害，但是中國卻說：一年之後的同季成長為6.5%，這個統計數字所要說的就是：2020年第四季簡直就像完全沒有受到影響一般。

這件事情奇怪的地方在於：如果我們想起中國所發表的2020年的第四季GDP成長率是6.5%時，就會很清楚。沒有武漢肺炎的動盪，有6.1%的經濟成長，但去年中國經濟受到武漢肺炎很大的打擊，卻說2020年的經濟成長率高於2019年。

（二）把「兩年同季比」換成「後季與前季比」

從統計來看，中國是一個稀罕的國家，因為中國政府每一季會發表GDP的統計，其發表是以「和去年同季的GDP比」之形式來發表。相對地，在主要國家，都是以「和前季之對比」的形式來發表，例如2020年10〜12月的GDP之成長率是和前一季=2020年7〜9月的GDP做比較而被加以顯示的。因為這個緣故，如果我們將中國的統計轉換成「後季與前季比」，而做成和外國容易比較的狀態時，就會很清楚問題之所在。

中國所發表的2020年各季的GDP成長率，如果與2019年同季相比，1〜3月是-6.8%，4〜6月是+3.2%，7〜9月是+4.9%，10〜12月是+6.5%。如果把這個數字換成「後季與前季比」，而以年率來換算，1〜3月是-37%，4〜6月是+60%，7〜9月是+13%，10〜12月是+12%。

（三）英國摔的重，中國摔的輕

1〜3月的-37%看起來或許好像很大，但是如果與英國4〜6月的-60%相比，就輕得很多。

（四）從失業率來看

1、英國的失業率

的確，武漢肺炎的禍害給英國很大的打擊。武漢肺炎疫情發生前的英國的完全失業率是4%，武漢肺炎疫情發生後，失業率上升至最多的5.1%。換句話說，英國產生了失業率上升1.1%的打擊，這個是在一時之間與GDP成長率負60%這個大下滑有關連的。

2、中國的失業率

那麼，中國的失業率如何呢？

亞洲開發銀行推估有6290萬人至9520萬人是新失業。粗估的話，就是說有7900萬人左右，亞洲開發銀行是稍微以某種幅度的差距來做思考的。而且被俗稱為「瑞士銀行」的UBS（United Bank of Switzerland）則推估有7000萬人至8000萬人是新失業。中國有名的經濟學家李迅雷則認為新失業者是超過7000萬人，他說：以此來算失業率，應該是高到20.5%。

3、武肺疫情，中國沒補助

因為武漢肺炎疫情的緣故，失業者或是無法維持事業而貧困的人，在日本是由政府支付給他們10萬日圓的定額給付，在英國則對於不得不休業的業者與員工支付最大八成的補助經費。但是中國並沒有做這樣的支付以止住傷痛。

儘管失業率增加10%，而且對於在經濟上受苦的國民並沒有任何止傷的給付，但是從統計數字來看，中國在經濟的損失會比英國輕，這有可能嗎？無論怎麼想，這樣的情況根本是不探可能發生的。



中國有名的經濟學家李迅雷則認為中國去年失業者超過7000萬人，他說：以此來算失業率，應該是高到20.5%。這樣看來，中國在經濟的損失會比英國輕，有可能嗎？示意圖／Pixabay

（五）超V字之回復之可疑

按照前述的數字來看，中國在1〜3月的成長率下降了37%，其後的4〜6月上升60%，這是「超V字的回復」。那麼，在達成超V字的回復之後的6月末的失業率又是如何呢？

北京大學國家發展研究院的所長姚洋推估：在6月底的完全失業率是15%左右，如果把「即使有時會打工，但是可以說和『失業』幾乎是完全一樣的『半失業』人口」也加進來的話，那麼失業率就是20%。

因為武漢肺炎疫情的影響而大幅下滑的經濟在4〜6月，依照統計來看，我們應該說：這是達成超V字的回復，但是失業率卻沒有什麼改善。如此一來，這個超V 字回復，我們就不得不說是很可疑了。

三、對中國經濟的正確看法

那麼，中國的經濟統計是否只有2020年很奇怪而已嗎？

（一）智慧型手機之銷售量下滑

中國的智慧型手機在國內市場的出貨台數在2016年是5.6億台，2017年是4.9億台，2018年是4.1億台，2019年是3.9億台，2020年是3.1億台，年年在持續縮小。智慧型手機假如使用過2年的話，電池的耐久性會變差，人們會因此變得想要替換。但是中國的替換需求卻沒什麼產生。

從這裡可以猜想出：電池的耐久性即使變差，不替換而忍耐使用的消費者應該有很多，而這應該就是意味著：平民百姓的荷包惡化是遙遙超過我們的想像。這應該不是一個每年持續達成6%以上之經濟成長的國家應該有的現象吧！

或許有人會反問說：一般平民百姓即使經濟上不行，但是富裕階層的消費成長的情況應該會有吧！

（二）自用車的銷售量同樣下滑

那麼，讓我們來看一下中國自用車的銷售輛數吧！2017年是2376萬輛，2018年是2235萬輛，2019年是2070萬輛，2020年是1929萬輛，其銷售情況和智慧型手機一樣，都在下滑。因此我們不能說富裕階層的消費是有成長的。

換句話說，如果要說明上面這種現象，那麼我們如不認定「每年持續達成6%以上的經濟成長」是假的話，是無法說明的。

（三）國進民退下，經濟只會下滑

大家都知道，習近平不斷強化社會主義的控制，步步在粉碎中國因為「改革.開放」而不斷成長的經濟。例如阿里巴巴這個IT企業如果更加成長的話，那麼這將貢獻於中國的經濟成長，但是習近平卻是把方向切換到要將這樣的IT企業解體、弱化的上面。

因此，在《中國正強化習近平的專制獨裁體制》當中，變成任何人也無法對習之任何作為提出異議，在這種情況之下，推測：中國經濟崩壞的速度正在加快，絕對不是基於意識形態所做的結論。因此，認為：中國為了掩蓋這個現實，而更加強化了經濟統計的造假，這應該是對中國經濟的正確看法。

四、中國迷幻世界的魔術

中國即使經濟下滑，但是中國人口非常多，如果中國人不反抗的話，那麼習近平就可以以「數大」的模式，使用「所得不高的中國人整體所形成的資源」來威脅世界，但這也是弔詭的地方。看得出來，共產黨並沒有任何派系可以制衡習近平，而習為了自己政權的鞏固，會不會對外進行擴張來掩護其弱點，並冒險動武呢？雖然我們台灣有萬全的準備，但是目前卻也是習的武統最具有現實味道的時候，也是其政權走向崩潰的前兆。我們應比以往更加快軍事上的準備，讓解放軍在幾天之內就瓦解崩潰。