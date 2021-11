自90年代初期,在美國有軍事專業知識的台美人,著一直向台灣人呼籲:支那共產黨綁匪根本無能力對台灣採取有意義的軍事侵犯行動。按呢來安搭台灣人心,希望大家將反台灣獨立的恐嚇吼聲,當作狗仔吠火車,專心掌握機會,努力開創對推動台灣獨立有利的環境和條件。

在台灣人李登輝先生和陳水扁先生主政的時代,在美國錯誤的親支那「一支政策」壓力下,至少怹兩位攏還有勇氣和智慧,能當掌握時機,在推動台灣化有實質進步的行動:李登輝公開向國際媒體宣示「國與國的特殊關係」;陳水扁宣佈終止國統會和國統綱領的運作。若咱的行動是正當合理,而且並祙真正引起歹收拾的台海危機,美國官方準做有感覺意外和擔心,怹嘛是祙挑戰既成的事實。

在11月初4,美國國防部長向國會的年度報告,其中關係支共綁匪的軍事和安全發展,提著支共綁匪在2020有制定一個新的軍事能力目標,要在2027完成建構「智慧化」的軍事網絡系統。報告寫講:「若2027達成這個現代化目標,解放軍著有較可靠的軍事選擇來應付台灣緊急情勢。」(If realized, the PLA’s 2027 modernization goals could provide Beijing with more credible military options in a Taiwan contingency.)

所謂台灣緊急情勢大概有3種可能情境:台灣民族運動者在台灣社會掌握主導權,公開做成《支那民國憲法》在台灣無合法性的正當決議,並議定「正名制憲、公投獨立」期程,支共綁匪尋求武力鎮壓台灣獨立情勢;親支共綁匪赤藍勢力陰謀推動實質「被併吞」,引發台灣社會大規模反抗,支共綁匪企圖介入社會動亂,武力支援赤藍反動勢力;或是,支共綁匪基於黨或權貴高層的利益,決定以「完成國家統一」的藉口,冒險發動進犯台灣的戰爭。

這本美國國防部長報告,基本上結論:數十冬來亂七八糟嚇驚台灣人講「台獨著是戰爭」,不過是無實質的椪風,和放出來阻礙台灣人追求獨立的妖言。

對中國軍力增長保持高度警覺

總是,咱嘛必須瞭解,支共綁匪過去20冬來,自軍事上非常落伍,已經進步到是一個美國祙當忽視的對手,怹的軍事預算只有佔國家總生產量(GDP)的1.5%,比一般國家設定的上低2%閣較低,對比美國的國防預算已經高到佔GDP的3.7%,表示怹還有真濟可以投入軍事發展的資源。事實上,支共綁匪在2020著是將習近平在2017所訂定的2035目標,提前到2027。咱在台灣民族獨立的進程,祙當忽視支共綁匪軍力的增強。台灣若予蔡英文集團繼續維持現狀落去,台灣人真可能連按怎被出賣著呣知。

支共綁匪尤其今年來,不斷加強派軍機進入台灣西南空域,表面上是威脅台灣社會,實質上是為未來進犯台灣做實地訓練和累積經驗。當前這種威脅著像1996年支共綁匪向台灣近海發射的空砲彈,咱若有一個堅強台灣民族主義信念的領導者,嘿反轉是創造推動有利台灣獨立實質環境的機會,因為國際社會一定會同情和傾向支持被「威脅」的台灣人,所採取的正當防衛。蔡英文的台灣管理當局,對外人侵門踏戶無半步,不斷流失台灣機會。

10月25美國HBO電視台在《頂禮拜的今夜》(Last Week Tonight),主持人約翰奧利佛(John Oliver)就支共綁匪軍機亂台灣,播出一段訪問一個路邊担仔的台灣人的畫面,結果彼個人應講「準做無看著」。這種鴕鳥式的回應,事實上予國際人士會認為台灣人無勇氣反抗無理的外來威脅。在西方的文化,彼種態度是無尊嚴的屈服。閣較嚴重的是,奧利佛在節目中,清楚秀出台灣人並無勇氣要追求台灣獨立,這種予人感覺無民族志氣的錯誤印象,會成做以後美國政府和其他國家,是呣是要支持台灣抵抗支共綁匪侵略,在考慮上的阻礙。

台灣人著警醒,阿富汗塔利班成功奪取政權後,拜登在談話中,強調:阿富汗軍隊無意願為自己國家作戰,按呢,美軍當然無應該投入來犧牲美國人的生命。台灣人必須自立自強,在支共綁匪有把握有能力併吞台灣以前,努力掃除反台灣獨立的親支共綁匪赤藍勢力,這種堅決的民族鬥爭,才會當有效團結台灣社會,廢除非法的假「支那民國」外來體制,完成獨立建國,啟動全民防衛抵抗外來侵略勢力,予國際社會認定支共綁匪的侵略行動是國際侵略,呣是支那內戰,名正言順爭取國際社會的正義支持。