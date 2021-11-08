自90年代初期，在美國有軍事專業知識的台美人，著一直向台灣人呼籲：支那共產黨綁匪根本無能力對台灣採取有意義的軍事侵犯行動。按呢來安搭台灣人心，希望大家將反台灣獨立的恐嚇吼聲，當作狗仔吠火車，專心掌握機會，努力開創對推動台灣獨立有利的環境和條件。

在台灣人李登輝先生和陳水扁先生主政的時代，在美國錯誤的親支那「一支政策」壓力下，至少怹兩位攏還有勇氣和智慧，能當掌握時機，在推動台灣化有實質進步的行動：李登輝公開向國際媒體宣示「國與國的特殊關係」；陳水扁宣佈終止國統會和國統綱領的運作。若咱的行動是正當合理，而且並祙真正引起歹收拾的台海危機，美國官方準做有感覺意外和擔心，怹嘛是祙挑戰既成的事實。

在11月初4，美國國防部長向國會的年度報告，其中關係支共綁匪的軍事和安全發展，提著支共綁匪在2020有制定一個新的軍事能力目標，要在2027完成建構「智慧化」的軍事網絡系統。報告寫講：「若2027達成這個現代化目標，解放軍著有較可靠的軍事選擇來應付台灣緊急情勢。」（If realized, the PLA’s 2027 modernization goals could provide Beijing with more credible military options in a Taiwan contingency.）

所謂台灣緊急情勢大概有3種可能情境：台灣民族運動者在台灣社會掌握主導權，公開做成《支那民國憲法》在台灣無合法性的正當決議，並議定「正名制憲、公投獨立」期程，支共綁匪尋求武力鎮壓台灣獨立情勢；親支共綁匪赤藍勢力陰謀推動實質「被併吞」，引發台灣社會大規模反抗，支共綁匪企圖介入社會動亂，武力支援赤藍反動勢力；或是，支共綁匪基於黨或權貴高層的利益，決定以「完成國家統一」的藉口，冒險發動進犯台灣的戰爭。

這本美國國防部長報告，基本上結論：數十冬來亂七八糟嚇驚台灣人講「台獨著是戰爭」，不過是無實質的椪風，和放出來阻礙台灣人追求獨立的妖言。

對中國軍力增長保持高度警覺

總是，咱嘛必須瞭解，支共綁匪過去20冬來，自軍事上非常落伍，已經進步到是一個美國祙當忽視的對手，怹的軍事預算只有佔國家總生產量（GDP）的1.5%，比一般國家設定的上低2%閣較低，對比美國的國防預算已經高到佔GDP的3.7%，表示怹還有真濟可以投入軍事發展的資源。事實上，支共綁匪在2020著是將習近平在2017所訂定的2035目標，提前到2027。咱在台灣民族獨立的進程，祙當忽視支共綁匪軍力的增強。台灣若予蔡英文集團繼續維持現狀落去，台灣人真可能連按怎被出賣著呣知。

支共綁匪尤其今年來，不斷加強派軍機進入台灣西南空域，表面上是威脅台灣社會，實質上是為未來進犯台灣做實地訓練和累積經驗。當前這種威脅著像1996年支共綁匪向台灣近海發射的空砲彈，咱若有一個堅強台灣民族主義信念的領導者，嘿反轉是創造推動有利台灣獨立實質環境的機會，因為國際社會一定會同情和傾向支持被「威脅」的台灣人，所採取的正當防衛。蔡英文的台灣管理當局，對外人侵門踏戶無半步，不斷流失台灣機會。

10月25美國HBO電視台在《頂禮拜的今夜》（Last Week Tonight），主持人約翰奧利佛（John Oliver）就支共綁匪軍機亂台灣，播出一段訪問一個路邊担仔的台灣人的畫面，結果彼個人應講「準做無看著」。這種鴕鳥式的回應，事實上予國際人士會認為台灣人無勇氣反抗無理的外來威脅。在西方的文化，彼種態度是無尊嚴的屈服。閣較嚴重的是，奧利佛在節目中，清楚秀出台灣人並無勇氣要追求台灣獨立，這種予人感覺無民族志氣的錯誤印象，會成做以後美國政府和其他國家，是呣是要支持台灣抵抗支共綁匪侵略，在考慮上的阻礙。

台灣人著警醒，阿富汗塔利班成功奪取政權後，拜登在談話中，強調：阿富汗軍隊無意願為自己國家作戰，按呢，美軍當然無應該投入來犧牲美國人的生命。台灣人必須自立自強，在支共綁匪有把握有能力併吞台灣以前，努力掃除反台灣獨立的親支共綁匪赤藍勢力，這種堅決的民族鬥爭，才會當有效團結台灣社會，廢除非法的假「支那民國」外來體制，完成獨立建國，啟動全民防衛抵抗外來侵略勢力，予國際社會認定支共綁匪的侵略行動是國際侵略，呣是支那內戰，名正言順爭取國際社會的正義支持。