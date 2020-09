後新冠時期,大家最關心的是新冠疫苗何時會上市?疫苗有效嗎?慌張上市的疫苗安全嗎?哪一國哪一種疫苗可靠?我買得起嗎?我應該接種疫苗嗎?最近,英國衛報(The Guardian)一篇深度報導〈新冠疫苗競賽如何變得越來越「髒」?〉 (How the race for a Covid-19 vaccine is getting dirty?) 採訪很多科學界權威人士,深入分析以上以上種種問題。

新冠疫苗競賽,一支支訓練有素的接力隊感覺就像是一場出色的表現。從今年1月11日,也就是新冠病毒公開後僅10天,中國人就發布了引起該疾病的病毒的基因組序列。隨著該病的流行,世界各地的研究人員著手研究針對新冠的疫苗,第一個候選疫苗於3月16日進入人體試驗。幾個月過去了,又由其他數十個疫苗加入試驗。

政客及科學家都在「仙拚仙」、「抄捷徑」

科學家欣喜若狂,在全球的期待下,他們擁有一切權力,包括政府及藥商空前的投資,新冠疫苗的開發打破了所有「疫苗學」記錄。但是隨後,團隊成員之間的緊張關係開始浮出水面,最近,即使是最不敏感的觀眾也會注意到,科學家們似乎正試圖在這個比賽跑道上互別苗頭。政治壓力越來越大,科學家們不得不提出加快研發速度及節省經費的進程,而且每天都有「抄捷徑」的報導。美國共和黨全國代表大會開始前兩天,川普總統指責食品藥品管理局(FDA)拖延腳步,將任何實驗性疫苗的批准推遲到11月總統選舉之後,這將無益於他的選情。當FDA隨後授予「緊急使用」 血漿治療的授權時,對於在這樣的治療方法未在臨床試驗中顯示出明顯益處之前的新冠病人而言,人們越來越擔心,在完全步入總統候選人的步伐之前,候選疫苗也將採取同樣的行動,只是為了「配合」總統選舉。不過,大家「仙拚仙」,在「抄捷徑」方面,美國人還是落後的。在俄羅斯批准其疫苗之前,中國還批准了一種本地生產但未經徹底測試的疫苗供軍事人員使用。中國並宣布自7月以來,他們一直在對主要工作人員使用未經批准的疫苗。

疫苗「抄捷徑」可能危及數百萬人的生命

「仙拚仙」的還不只是匆忙的政客。8月2日,約翰·霍普金斯大學的計算生物學家史蒂文·薩爾茨伯格(Steven Salzberg)在《富比士》雜誌上建議,在臨床試驗完成之前,將一種有前途的疫苗推廣給更多的志願者,引發強烈抗議,促使他第二天退縮。同時,與哈佛大學有聯繫的研究小組繼續為其出版物辯護,在7月份,它們製作了一種DIY 新冠疫苗的配方,這個配方只有該小組的20多名成員以前進行過測試。

此類事件的累積使許多科學家感到非常不安。倫敦衛生與熱帶醫學學院疫苗中心的負責人貝特·坎普曼(Beate Kampmann)說:「我越來越擔心疫苗開發會匆忙完成。」他的工作電子郵件在7月份遭到了駭客攻擊。8月13日,《科學》雜誌的主編H Holden Thorp寫道: 「疫苗安全性和有效性測試的抄捷徑,在短期內可能危及數百萬人的生命,並且將損害公眾對疫苗和科學的信心。」他繼續指出,與使用未經證實的療法(例如羥氯喹)相比,風險更高,因為疫苗是針對健康人的。他警告說:「批准有害或無效的疫苗可能會被已經散佈疫苗擔憂的政治力量利用。」



疫苗喚起冷戰太空競賽

費城兒童醫院疫苗教育中心負責人保羅·奧菲特(Paul Offit)表示,用不同語言來描述疫苗的搜尋–包括美國政府為其疫苗資助計劃命名「行動」「Warp Speed」,俄羅斯用「Sputnik V」疫苗喚起冷戰太空競賽,甚至用「疫苗競賽」一詞來表達的意思也可能相反。他說:「這聽起來好像時間表被壓制了,或者安全問題被忽略了。」

測試疫苗(或任何醫療干預措施)的事情涉及將其通過人類或臨床試驗。通常,這包括三個階段。首先,一小群健康的人會接種該疫苗,看它是否安全-即不會引起嚴重的副作用。第2階段繼續測試安全性,但主要測試疫苗引發免疫反應的能力。它可以在數百人中做到這一點,其中一些人可以作為對照,他們接受了安慰劑或其他疫苗。在第三階段(也包括對照),疫苗通常會接種到成千上萬的人,這些人通常要在感染風險高的地方進行長達數月的追踪。

批准不代表安全,監測應在批准後繼續進行

生物倫理學家安格斯·道森(Angus Dawson)說,如果在此過程結束時判定實驗性疫苗既安全又有效,則有資格獲得批准。但是,眾所周知,臨床試驗無法抓到所有可能的副作用,因為某些副作用可能只出現在某些亞群中或很長一段時間後。因此,監測應在批准後繼續進行(有時被稱為試驗的副作用)。例如輪狀病毒(一種引起嬰兒腹瀉的常見病因)疫苗被發現會導致一小部分嬰兒腸梗阻後,於1999年投放市場。由於這種疫苗很少見,因此沒有進行試驗。

俄羅斯在本月初宣布已批准「Sputnik V」疫苗時,已對該疫苗進行了不超過100人的測試。當時,正在進行的疫苗試驗的莫斯科加馬利亞流行病學和微生物研究所,已經在公共數據庫中註冊了階段1和2,但是沒有公佈結果,也沒有證據說明該階段甚至已經開始。在這個至少到五年前才被衛生部承認的國家中,藥物安全監控標準低於世界衛生組織(WHO)推薦的標準。

接種疫苗後又自然感染情況更糟

在雪梨大學工作的哲學家和生物倫理學家安格斯·道森(Angus Dawson)說,他了解加速新冠疫苗測試的壓力,因為全球有許多人患有這種疾病的嚴重或致命形式。但是他認為,這已經使一些科學家不願進行緊急試驗。不應該只看到疫苗潛在收益,而沒有合理而公正地考慮不利因素。

新冠不是流感。它是由Sars-CoV-2病毒引起的,科學家對此知之甚少,目前正在進行臨床試驗的一些實驗疫苗利用了許多新技術。但還是很多未知數。「我們沒有針對任何冠狀病毒的疫苗的經驗,那麼為什麼人們會認為這將很簡單?」 道森問道 : 「例如,某種疫苗的潛在風險是,如果某人接種疫苗後又自然感染,則疫苗可能會使接受者患上這種疾病的情況更糟。這種現象被稱為抗體依賴性增強(ADE),一直是針對嚴重急性呼吸系統綜合症(Sars)的實驗疫苗的一個問題-這種嚴重急性呼吸綜合症是由與Sars-CoV-2相關的病毒引起的,必須對此進行裁定,通過針對新冠的疫苗的嚴格測試得出。」

大多數疫苗的利潤微薄

如果在批准疫苗後發現ADE存在問題,那麼在一個安全性報告不佳的國家中,可能要花費數年的時間才能發現全部人力成本。這是目前困擾非洲疾病控制與預防中心的兩難選擇,該中心正在與新冠疫苗開發商合作,在非洲開展3期臨床試驗。新冠疫情現在非洲大陸正在增加,這意味著它可能是測試推定疫苗保護人們免受感染的能力的好地方,但是安全監視在那裡可能很少。通常在您患有大多數傳染病的地方,監視的基礎設施並不那麼好。

當薩爾茨貝格(Salzberg)取消了在試驗完成之前推出疫苗的建議時,ADE是原因之一。他寫道:「我得出的結論是(1)風險大於我原本預設的風險;(2)效益不如我想像的那麼大。」但是,未知數僅代表著這一點,這意味著專家們不同意當前情況下合理的速度。道森(Dawson)認為,應維持現有的階段性試驗階段系統,部分出於道德上的考慮:例如,在療效確證之前應充分建立安全性,如果沒有,則自願給予「知情同意」的志願者就較少了。但是,世衛組織和設在奧斯陸的非營利組織「 流行病防範創新聯盟」(Cepi)正在協助新冠疫苗的開發,他們都贊同「大流行範例」,其中某些階段並行進行,並且總體上縮短了試驗時間。牛津大學的阿斯利康疫苗在前期運行的即是同時進行2期和3期試驗的眾多項目之一。

這樣做的理由是,在廣泛使用疫苗之前,仍將進行所有常規檢查和平衡;它們可能不會以相同的順序執行。壓縮過程的成本對疫苗生產商來說是更大的財務風險,因為它要求疫苗生產商在所有信息都來自以前的信息之前,先進入更昂貴的試驗階段,而最終不能保證批准。因此,Cepi,Warp Speed和其他公司在新冠疫苗研究中投入了公共資金,以幫助分散這種風險。麻省理工學院的經濟學家安德魯·羅對此表示讚賞。他指出,近幾十年來,公司一直在「逃離」疫苗領域,因為大多數疫苗的利潤微薄。他說:「由於新冠,現在有更多的公司涉足疫苗業務,這一事實在這種流行病中具有極大的積極意義。」

政府花的錢可能只肥了疫苗開發公司的高管

但是,不斷變化的疫苗開發經濟學引發了新的倫理困境。沒有人暗示,Moderna和Inovio的高級主管(美國生物技術公司正在使用未經批准的技術生產實驗性新冠疫苗)在出售自己公司的股票時違反了規則。一旦公司上市,這是正常的做法,部分原因是它允許高管收回最初的投資。但盧說,法律學者目前正在爭論這些規則是否仍然適合目的。在學者們爭論的同時,高管們利用未經證實的技術賺錢的場面,這些技術是由納稅人幫助在大流行期間啟動的,政府花的錢只肥了疫苗開發公司的高管,最後如果該疫苗開發太慢或不成功,公眾對科學家的信任沒有任何幫助。奧菲特說:「這形成了一種可以理解的犬儒主義。」

對於道森來說,現在表現出的不良行為證明了「商業動機」在尋找疫苗中過於占主導地位。他指出,其他激勵措施也是可能的。例如,世界衛生組織本來可以為這種疫苗提供獎勵,而這種疫苗最有可能減輕新冠的全球負擔。那可能使它擁有最終產品的部分所有權,並有能力確保其公平分配。不幸的是,長期資金不足的世衛組織沒有許多人認為的權力。道森說:「人們認為這是全球力量。但我的大學比世衛組織擁有更多的預算。」

只有在每個人都安全之後,全人類才會安全

不良行為會產生影響。現在有7個候選疫苗處於第3階段試驗中,確保已批准的任何候選疫苗的公平分配已成為緊迫的問題。幾週前,Cepi公佈了一項調查結果,指出世界擁有製造20億劑疫苗的生產能力,到2021年底,這是保護最弱勢人群所必需的,沒有救生疫苗的能力,或生產能力不足的國家。坎普曼說:「人們意識到疫苗不會普及。」

出現這種「幽靈」的國家已經參與了疫苗「太空競賽」,試圖為自己的人口提供疫苗補給。實際上,有些人已經開始這樣做,促使世界衛生組織在8月初警告「疫苗接種的民族主義」。為了解決這個問題,6月,Cepi,WHO和疫苗疫苗聯盟Gavi成立了新冠疫苗全球訪問(Covax)設施,目的是說服儘可能多的政府投資疫苗開發以換取最終批准產品的劑量足以覆蓋最脆弱的20%的人口。

迄今為止,已有172個國家對Covax表示了興趣。它們包括英國,但不包括中國,俄羅斯,美國或歐盟。加維(Gavi)首席執行官塞思·伯克利(Seth Berkley)說,他希望常識能佔上風,尤其是要意識到只有在每個人都安全之後,全人類才會安全。他說:「儘管如此,但要削減最終交易,我們需要知道將有多少個國家加入進來,並讓它們預先投入資金。」

歷史並沒有太多理由希望。8月14日,華盛頓特區對外關係委員會全球衛生專家戴維·菲德勒(David P Fidler)在《科學》雜誌上寫道:「與流行期間長期以來的政治行為模式保持一致,疫苗最終將覆蓋大多數人口,但只有在強大的國家保護了自己之後。」

1/3的美國人和16%的英國人拒絕接受新冠疫苗

另一個潛在的後果是,由於對科學和機構失去了信心,在不需購買疫苗的情況下,更多的人將選擇不接種疫苗。如果無法實現「畜群免疫」,則會降低疫苗對整個人口的保護。(免疫接種是指當有足夠的人接種疫苗以阻止疾病傳播時,即使沒有接種的人也受到保護。)令人震驚的調查指出,多達三分之一的美國人和16%的英國人會拒絕接受新冠疫苗。奧菲特警告說,儘管疫苗仍在理論上,但應謹慎對待此類調查。他說:「如果你問我,我是否可以接種新冠疫苗,我的答案是,直到我看完這些數據。」但是「人們對此表示懷疑,他們應該對此表示懷疑。」

如果通過嚴格應用科學方法證明疫苗是安全有效的,奧菲特樂觀地認為大多數人都會使用該疫苗。同時,坎普曼認為,重要的是不要讓疫苗界最近的「惡作劇」掩蓋其巨大成就。如果當前的預測是正確的,那麼新冠疫苗將在2021年面世,打破疫苗開發的所有記錄,而且有更多的理由相信它。她說:「我們必須謹慎,因為我們對新冠的處理可能會對信任所有疫苗計劃產生影響。」