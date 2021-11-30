LSE回覆ICO：在蔡英文的學生紀錄中，沒有蔡英文有博士論文口試的紀錄，所以無法提供口試日期和口試委員名單。示意圖／擷自獨立觀察臉書，網路，民報合成

英國資訊委員會（ICO）在11月26正式回覆獨立媒體人Michael Richardson，有關蔡英文在LSE的博士論文口試日期和口試委員名單的申訴。前無寡久，ICO接受倫敦大學的立場，講Michael要求彼寡資訊屬蔡英文個人隱私，拒絕提供。Michael不服ICO彼種無合理的判決，即時提出申訴，ICO同意重新調查。結果， LSE正式回覆ICO講：在蔡英文的學生紀錄中，根本無蔡英文有博士論文口試的紀錄，所以無法度提供口試日期和口試委員名單。

遮是咱所預料必然發生的結果。LSE和倫敦大學相關責任單位，總是恐驚有犯詐欺的罪行，所以只好承認根本無所謂「蔡英文博士論文口試」發生。遮嘛會當說明，過去二冬外，LSE和倫敦大學針對蔡英文學位問題，為著外交上顧蔡英文面子，攏採取含糊無明確應答的態度。

蔡英文呣知死，呣知人是顧伊面子，要予伊機會去好好處理問題。結果，伊竟然濫用司法迫害追求並暴露真相的彭文正教授，遮是西方注重「誠信和尊嚴」的社會，無法度接受的處理方式。咱會當相信遮是英國方面正義人士，不得不即時公開真相可能的重要原因。

當2019年9月蔡英文公私不分，使弄呣知頭呣知尾的總統府發言人，公開秀伊彼張拍字機拍出來的上原始的1984假「博士證書」，隨後，閣濫用權位置一本拖屎連的筆記在國家圖書館，欺騙社會大眾講嘿是伊的博士論文，彼時，咱已經可以100%確定伊根本無影有LSE的博士學位。道理真簡單，在面對嚴重的學位質疑，一個真正有學位的人，祙用假的證書和假的論文來證明自己學位的真實性！

以當今世界資訊流通的開放狀況，蔡英文的「論文門」騙局，本來著是絕對無可能瞞天過海闖關。我幾擺真誠懇公開呼籲伊去尋李遠哲教授和蔡茂堂牧師，尋求兩位有智慧有公信力受社會尊重的人，幫助伊可以較完滿處理這個問題，希望可以降低對台灣社會的傷害。卻蔡英文選擇濫權硬拗硬騙，影響行政人員替伊封鎖和掩蓋可能透露實情的資料，企圖用國家機器為自己製造一個LSE法學博士學位。

蔡英文在「論文門」自我毀滅的出手是，竟然學黨國時代濫用司法，迫害公開合理質疑伊學位的彭文正教授。結果，牽連社會注目的司法改革議題。在法庭訴訟過程，承辦檢察官有較大的權力向相關單位調資料，真濟後來不斷暴露明確假學位的資料，攏是呣知輕重想要向蔡英文討功勞的檢察官，無意中附在起訴文件中，以及茫茫的答辯律師附在法庭文件中。結果，是蔡英文自己糟蹋自己維護「個人上尾的尊嚴」的機會。台灣俗語講的：舉鋤頭掘自己的腳！

這寡被迫或自願參與「論文門」騙局的行政官員、司法官員、外交官員和辯護律師，因為無法度掌握整體騙劇的細節，所有分別經手使用的資訊，根本真歹「無縫接軌」，秀出來的證據當然三講四漏氣。尤其，蔡英文本人無真正經歷博士學位取得的完整過程：呣知口試委員人數和資格限制，呣知無學校會頒1.5個博士學位，祙記得當初去政大任職博士論文題目是按怎騙，致到後來在無仝場合講出五、六種無仝的「博士論文」題目。閣為著說服台灣人，蔡英文在冊內底，貼出大姊飛來英國倫敦參加伊的論文口試，兩人做伙翕的相片，結果，被發現嘿是在美國波士頓翕的。

針對蔡英文的博士學位爭議，唯一較有份量公開出來替伊辯護的是，前大法官劉鐵錚在2019年9月發表親筆公開批表示，伊擔任政大法律系主任之時，親自面談、檢視蔡英文的博士畢業證書和論文後，才聘蔡英文擔任客座副教授。事實資料證明，聘蔡英文是別個系主任，而且呣是政大的名額，彼時劉鐵錚早著已經落任歸冬久。彭文正教授、賀德芬教授、童文熏律師等，攏公開質問劉鐵錚為何時空錯亂公然白賊，劉鐵錚到目前呣敢回應。

台灣法庭利用無合理的武漢疫情控制，阻礙人在美國的彭文正轉去出庭，演出笑死人的通緝彭文正的囡仔戲。結果，引出幾位法界專業背景的教授，公開批判司法墮落做為政治打擊工具。歷史上，迫害正直知識分子的統治集團，攏必然崩盤。蔡英文著是按呢在自作孽！