公民監督國會聯盟不是單純的國會議員表現紀錄者，而是一個能引領國家進步的公共議題倡議者，作為一個民間非政府組織，這是我們對推動國家進步的使命感。

我在公督盟改制成立之際就開始參與，會員團體身分最早時是代表華人民主書院，此外也以個人身分作為學術顧問，參與法案小組進行評鑑工作。改組後，則是由亞洲文化公共協會推派作為代表參與，算起來應該也算是十分資深的參與者。一路走來，看著公督盟在評鑑方法及深度上，都不斷調整進步、改良，評鑑指標和方法更已日漸成熟，公正性絕對經得起考驗。歷年評鑑除了提供公民社會作為國會議事表現的參考，累積的成果更可作為政治研究資料庫提供各式學術使用，公督盟評鑑方法也可以作為其他國家國會監督或是擴展至地方議會監督的參考。在社會教育上，公督盟也持續推動公民教育，持續至今受邀至各大校園的公益演講已接近400場，2020年底更推出了全台第一套國會議事桌遊，希望能夠讓大家用較輕鬆的方式學習國會知識，2021年下半年更將推出《第一次監督地方議會就上手》工具書手冊，讓民眾對於如何監督地方議會不再陌生，更加建全臺灣地方自治的民主進程。

我們相信，唯有透過外部的監督力量，能夠促進國會和議員的自律與成長。公督盟形成的經驗，正是希望通過社會參與、向下紮根，以深化臺灣民主品質。更進一步的是，在此基礎上拓展國際交流，對外輸出我們的民主經驗，貢獻於國際社會和普世文明價值。這不僅是臺灣的重要資產，更是我們民主外交的新方向。希望大家能和公督盟站在一起，守護臺灣，迎向國會正常化、國家正常化的未來！