前言：

【詩寫台灣】寫玉山、雪山、大霸尖山、中央山脈、阿里山等名山的詩文，都有提到居住各高山附近的原住民，包括布農族、泰雅族、鄒族等，都一直想多知道，他們為何會平地不住，而居住在1000公尺以上，高陡寒冷的高山的原因。最近讀到溫振華教授《論瘧疾與台灣原住民遷居高山之因》一文，提出新觀點，特簡介給喜歡《詩寫台灣》和關注台灣歷史的讀友。

台灣原住民粗分成高山族和平埔族。高山冷，山陡樹高，平地少，生活困苦。高山原住民為何要居住在高山？

很多人都想像成：是漢人把平埔族從平地趕往高山邊，平埔族就把高山族從高山邊趕到高山上。

日本人移川子之藏，主張有二個原因，一、高山族原住民原居平地，是與後來的平埔族生存競爭失敗，而被迫一步一步遷移高山；二、是原來居住平地，因人口增加獵物減少而進入山區狩獵居住。

漢人是在鄭氏、清代移民來台，才影響平埔族從沿海平地往淺山區遷徙。荷蘭《熱蘭遮城日誌》，1650年代已記載有居住在高山沙連等多社，在今南投日月潭（古名水沙連）附近。

布農族、泰雅族、鄒族等高山族，為何古早就居住在高山，一直是個未被明確解開的台灣歷史謎題，而且是大歷史的謎題。

長榮大學人文學院長兼台灣研究所長溫振華教授，是台灣史跨領域研究的學者，關注高山原住民的歷史謎題，花了20年時間，著〈論瘧疾與台灣原住民遷居高山之因〉一文，研究分析，根據考古與生態，提出一個新的論述，認為高山原住民的遷居高山，應是為逃躲瘧疾而一步步往高山遷移。

荷蘭時期，很多荷蘭人死於疾病，死於曾用力經營的屏東最多。清代官員死於台灣的也很多，都說台灣是瘴癘之地。

溫振華引用陳勝崑醫生之說：「瘴癘就是瘧疾。」認為以前所稱平地叢林沼澤的「瘴癘之氣」，就是指人被瘧蚊叮而感染瘧疾而造成死亡。依生態環境，瘧蚊只能生存於1000公尺以下乾淨的水源。

因此提出新觀點，原住民應是從逃避瘧疾的經驗，沿著河流一步步往1000公尺以上的高山遷移，而選擇台地為居住地。在高山克服冷溫，仍可打獵、捕魚、耕作維生。

溫振華並根據已發現的高山史前考古遺址，有台中和平區七家灣遺址，海拔2000公尺；南投仁愛鄉曲池遺址，海拔900—924公尺，四周山皆1200公尺；嘉義阿里山鄉Yingiana遺址，在達邦村落。

這三個高山遺址的年代，印證3、4000年前，就有人類居住在高山。

溫振華認為瘧疾的威脅，比人口壓力造成原住民遷居高山的原因，更有說服力。推翻一般人的想像和移川子之藏之說。

溫振華根據考古與生態環境，提出瘧疾造成原住民往高山遷居的新論述、新觀點，是台灣歷史研究的一大貢獻。

附記：筆者2018年5月到合歡山看杜鵑花，登山團正巧也去探訪曲池遺址，拍了幾張照片。



溫振華演講之「瘧疾與瘧蚊」圖說。圖／呂自揚提供



溫振華著《論瘧疾與台灣原住民遷居高山之因》之封面。圖／呂自揚提供



南投仁愛鄉曲冰遺址碑。圖／呂自揚攝影