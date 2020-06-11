6月9日高雄市長韓國瑜主持了他任內第477次，也是最後一次市政會議。他說「來是偶然，離開是必然，就是四年、十年，還是要走。」他還明確地表示不會提罷免無效訴訟，但是否有韓粉、或有心人突襲代勞，那就不得而知了。算算自他於2018年12月25日入主高雄市府，至6月12日交接離職，前後總共535個日子，確實給高雄和整個台灣政壇，帶來巨大的震撼和衝擊。

2016年民進黨因為蔡英文勝選重新奪回執政權，致造成該黨部份黨員自我膨漲，認為只要在黨內獲得提名，就可以躺著選縣市首長。於是在2018年黨內初選時，展開一場刀刀見骨地慘烈撕殺，獲勝者當然喜於顏色，而落敗者卻有等著瞧，一定讓你好看的詛咒。結果，給了國民黨，枕戈待旦、借力使力的機會。韓國瑜一個寥落賣菜郎，竟然可以在短短不到半年時間，到人生地不熟綠營執政超過20年的高雄，激起千堆浪。甚至帶動整個國民黨選情，也徹底壓垮陳菊南霸天、與賴清德台灣金孫的威望與魅力。結果是，民進黨一敗塗地，幾乎潰不成軍。

北京不承認一中各表

2019年民進黨總統初選，在百年難得一見政治奇才韓國的威脅下，幾近分裂。海內外台灣綠營團體，也壁壘分明兄弟撕殺，幾近掀桌反目。還好，在中國習大大見獵心喜、超之過急的心態下，致呷緊弄破碗、反而弄巧成拙。年度開始，就明確告知沒有所謂的九二共識、一中各表，只有一中原則、台灣是中國不可分的領土。自以為可以桌上拿柑，手到擒來、吃定台灣。然而，在台灣關係法40週年一連串活動鼓舞提升下，台灣執政黨總算踏穩腳步，加上香港反送中持續抗爭，五眼聯盟適時戳破、蔡正元的澳洲王立強共諜案。美國國會更適時通過，一系列友台法案。蔡英文團隊，這才穩住陣腳，贏得最後總統大選，延續民進黨香火繼續執政。

韓國瑜在總統大選前，顯然胸有成竹，總是氣定神閒、不去造勢競選，卻在家裡孵雞蛋，盤算他的夜襲、王立強共諜案奇兵出擊，一夜翻盤。雖然，在澳洲國安聯盟把關下，讓他功虧一簣。但看看投票結果，他竟然可以拿到552萬票，比蔡英文的817萬票只差265萬票。真是令人捏了一把冷汗，想想當時，萬一王立強案被矇過去，那台灣在這次武漢病毒來襲時，在他那「貨出去、人進來」的最高指導原則下，必然是把口罩等醫療物質，送出去給習大大，同時還廣開門戶，讓他的中國同胞進來。果真如此，相信此刻的台灣，早已死翹翹、死Gan Gan。

總算老天有眼，台灣命不該絕，所以在此也要給韓國瑜提出，一個祝福、兩個感謝、三個遺憾。首先，要祝福他能夠有更多的時間，去聆聽中南海習大大的教誨，說不定那天授予新使命、東山再起時，還能大有可為。再來，真的是要感謝他，讓台灣政治人士完全暴露出，他們的脆弱和虛假一面；更要感謝他徹底喚醒台灣人民，認清中國醜陋嘴臉。最後，因為他沒有實踐，他所念茲在茲的愛河摩天輪感到遺憾；也遺憾，他居然把一生最支持他的好友、許昆源墜樓往生，拿來與全面爭取自由、主張台灣獨立的鄭南榕、引火自焚相提並論、真是不倫不類；最遺憾的是，他競選時的承諾，北漂回流、人口五百萬、高雄發大財、放馬過來、恁爸等你......等豪語竟然無一兌現。

2003年10月7日加州選民，也用選票把當時民主黨籍的戴維斯州長罷免。因為在連任當選後，對加州的能源、電力、移民、就業、科技、互聯網等行業規劃不當，造成加州財政虧損連連、怨聲載道。所以很快就獲得130萬選民連署，而法定門檻只要89.7萬，就在罷免投票當天，加州選民同時選出共和黨的阿諾史瓦辛格，為加州第38任州長，2006年再次獲選連任，一直到2011年1月3日才卸任。

罷免投票，是民主政治的一環，主要在警告，為政者必須時時戒慎，謹守競選承諾。如有違反、跳票，輕者連任失利，重者選民忍無可忍時，自然就會祭出殺手鐧罷免。然罷免自非兒戲，民主社會自會節制，選民真的是已經忍無可忍、退無可退時，才會訴諸法律途徑罷免。這次高雄罷韓案通過後，有很多藍營人士躍躍欲試，都想以牙還牙，針對一些綠營鋒頭人士，規劃要採取罷免行動，其實也沒有想像中那麼簡單。就以2017年12月16日進行的黃國昌立委罷免案為例，總投票人數為70,924人，同意罷免有48,693票，不同意票21,748票，無效票483票，由於有效同意票數未達，新北市第12選舉區，選舉人總數四分之一以上（63,888），因此罷免失敗。黃國昌也得以續任立法委員，且不可再於剩餘任期內對其罷免。

民意可畏 政客應警惕

回顧這次罷韓事件，其最顯著的教訓就是，告誡政治人物，必須要以人民福祉為依歸，人民可以把您高高地捧起，也可以重重地把您摔下；2018年韓國瑜雖然以892,545高票當選入主高雄市府，但6月6日高雄市民卻以939,090更高的票數將他請下台。真是水能載舟，亦能覆舟；從政者能不慎乎？台灣人民經歷過最近武漢病毒入侵，及港版國安法強行通過，必然更加謹慎，防範台灣步上香港後塵，一旦落入中國手中，必然自由儘失。看看今日的新疆人民，硬是被強迫送到勞改營去，重新學習認識共產主義。難道，那真是台灣人民，世代所追求的幸福嗎？土地國有、沒有言論、思想、出版的自由，這是我們想要的嗎？

時下，台灣最大的挑戰和瓶頸困，就是與中國糾纏不清。中國硬說台灣屬於它，卻又拿不出任何法理文件可以證明，只憑它拳頭大耍流氓，一天到晚霸凌台灣。而台灣自己也不長進，從第二次世界大戰、日本宣佈投降至今，已經75年了，始終說不清自己究竟是誰，是台灣、還是中國、或是中華民國？儘管國際社會都叫我們台灣，把我們當做不同於中國的國家。但我們卻偏偏把自己，導向中國，時而叫中華民國，時而叫中華民國台灣。就連最大的反對黨，都叫他們自己是屬於中國的政黨、中國國民黨。半官方的航空公司，也叫中華航空，其英文名字更是離譜，叫China Airlines（中國航空公司），絲毫沒有台灣的影子。甚至中華民國憲法，至今仍標列中國及蒙古為其所屬領土。無奈國際社會都遵循，聯合國第2758號決議，認定中華民國自1971年10月25日起，已被中華人民共和國繼承。但聯合國第530次安全理事會決議，也明文告知，台灣不屬於中國、不是中國的領土。

或許當今在位的執政者，有其難言之苦，但民智已開的今日台灣，人民有權知道，和自己身家生命息息相關的政府，要把他們帶往何方？繼續與北京較勁爭取中國的代表權，或是明確地告知國際社會與台人民，她只想務實地代表2300萬台灣人民。台灣就是台灣，不是中國的一部分。但祈全民能凝聚，共同一致奮鬥目標的日子，能早一日到來！