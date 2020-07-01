近來天氣很熱，許多教室沒有冷氣的新聞也很熱，台中市長開罰中火重啟機組發電的新聞更熱。一邊用電飆升，另一邊阻止發電，也是台灣奇蹟？圖／擷自台電網站

近來天氣很熱，許多教室沒有冷氣的新聞也很熱，台中市長開罰中火重啟機組發電的新聞更熱。一邊用電飆升，另一邊阻止發電，也是台灣奇蹟？

一再發燒的地球，已經病得很嚴重。受不了熱浪侵襲的人們，只好躲到裝有冷氣的室內去，但冷氣機排放的熱氣又使環境升溫，形成惡性循環，可以想見這個問題將越來越棘手，會像可怕的瘟疫一樣，在世界各地蔓延爆發。

人類正為自大、自私而粗魯的行為而遭到地球反撲，這其實就是我們不想明說的「天譴」。科技的發展讓自大、自私之輩一再誇口「人定勝天」，無限制的使用石化燃料與核燃料，無限制的揮霍由這些污染性燃料所產生的電力，他們沒有和萬物和平共存的謙卑胸懷，不去發展不致增加地球負擔的綠色能源來使用，台灣七十年來長期執行國民黨這類能源政策的結果，已經帶來環境災難。民進黨好不容易輪替執政了十二年，趕緊在建立非核家園後利用風力和陽光發電，以排除會使地球升溫的污染因素，但在過渡階段還要依賴火力電廠，才能滿足日漸飆升的用電需求。然而，長期阻擋開發綠能來發電的國民黨人，此時卻又反對重啟火力機組發電，總是扮演只會扯後腿的角色，難怪民眾對它的滿意度總是很低。

熱浪侵襲是大自然反撲

根據教育部的調查，全國公立高中以下學校約有十萬間教室沒有空調設備。地球暖化的極端氣候越來越難熬，在頂樓上課的王文君老師，就投書《自由時報》形容活像置身烘烤爐，許多教育團體和師生家長也都希望早日在這些教室裝上冷氣。

裝機或許可以立即動用預備金處理，但類此裝機後增加的大量耗電，以及台商回國設廠所需的電力等等，都是必須未雨綢繆的問題。大家想一想，國民黨人執政下只會造成環境劣化的能源政策，可望滿足勢必年年飆升的用電需求嗎？