５２０到來，分析人士認為，蔡英文會延續目前對北京的立場，不致有太令人意外的表態，不過她會在涉及台灣主權的部分「劃出標記」，但這些標記不會跨越北京的紅線。圖／擷自總統府flickr

台灣總統蔡英文星期三（5月20日）將展開她的第二個任期，她對已經冷凍4年的兩岸關係如何著墨引人好奇。一些分析人士認為，蔡英文會延續目前對北京的立場，不致有太令人意外的表態，不過她會在涉及台灣主權的部分「劃出標記」，但這些標記不會跨越北京的紅線。

蔡英文政府目前正在就第二個任期的進行內閣人事調整，不過涉及國防、外交及中國事務的現任官員大多留任沒有太多變動，外界也對蔡英文未來4年是否將延續目前的政策有所猜測。

喬治華盛頓大學國際關係研究外交實踐教授薩特（Robert Sutter）說，蔡英文是一個很穩重的人，在對中國的立場上不會有令人太意外的說法。

薩特說：「蔡英文讓我覺得她是一個很沉著冷靜的人，她非常關注台灣的主權，她在台海兩岸關係方面有很多經驗，她也知道其中的按鈕是什麼，她不想要逼迫北京，所以她會避免那些按鈕，會對台灣人民說一些有意義的話，以便深化他們在一個好政府治理下正處於一個好地位的感受。」

薩特認為，蔡英文的立場會相當一貫，不會有令人意外的「大驚奇」。

他說：「我認為北京將會不高興—北京已經不高興了，他們不想要她做總統，因為她是一個難對付（formidable）的對手。她對這些議題非常了解，所以她不會做北京命令她做的事。所以我認為所有這些事情將會反映在她的演說裡。會不會有大驚奇？我不認為會有大驚奇。我認為她會非常一貫。」

台灣遠景基金會執行長、台灣智庫副執行長賴怡忠說，台灣「接收到許多來自中國的信號，要求蔡英文說這說那以表達她對中國的善意」，不過看到近來中國對台灣的軍事騷擾不斷增強，他希望中國能夠「降溫一些」，以便蔡英文能有一個較好的理由來對中國做出回應。

美國濱州大學法學院法律與政治學教授戴杰（Jacques deLisle）認為，蔡英文第二任的就職演說會和第一任類似，「意思是她會說，我不是挑戰台海現狀的人，如果有人在這麼做，那就是北京的威脅在改變現狀」。他說，蔡英文當然不會提九二共識或一中原則，不過她會對當前兩岸所處的局面以及何以至此的原因有所著墨。

戴杰、賴怡忠和薩特是在上星期喬治華盛頓大學一場網路會議上，針對美國之音關於蔡英文就職演說將對中國如何表態的提問做出的答覆。

戴杰說：「我預期她會非常強調一個主題，就是台灣民主自由社會如何成功地應對新冠肺炎。我認為她必須在如何表述香港的局勢時極度小心，那顯然是她連任成功的關鍵，不過卻深深刺痛北京。但那有可能是必須的，不過我認為她會輕描淡寫地提到台灣模式多有吸引力，以及台灣人民多珍視這個模式，並暗示說，我們不想要成為香港。我認為你會看到蔡英文在涉及台灣主權的表述上劃出標記，但不會跨越紅線。」

另外，雖然美台關係目前被美台官員稱為正處於前所未有的極佳狀態，不過薩特認為今年美國總統選舉可能是一個變數，雖然民主黨陣營在選舉期間對中國的立場不能比川普軟弱，但他們對台灣的立場是否和4年前歐巴馬政府一樣，不希望美中關係受到台灣影響還需要繼續觀察。

對此，賴怡忠表示，他不會為美國政府領導層變化可能影響美台關係感到擔憂，因為美國國會兩黨和行政部門的政策已經讓美台關係的基礎非常穩固。