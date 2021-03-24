2021岡山燈藝節「竹光織影」於3月19日至3月28日於岡山公園全天候展出。原僅為10天的快閃展覽，因民眾反應熱烈，將延長佈展至4月5日，讓還沒有機會來欣賞的民眾，能夠有更多時間和機會，走進這座戶外美術館，親身體感受竹藝編織的視覺饗宴。

「竹光織影」岡山燈藝節此次展覽內容多元，結合岡山公園的造景，將橋墩、小湖、樹木等在地人熟悉的元素，與藝術裝置進行搭配，營造出與平時截然不同的風景。「竹編」是這次燈藝節的主軸，大部分的作品皆有使用的竹編的技巧去進行布置，以紙飛機象徵逆境也要高飛的「竹夢翱翔」、將小湖營造的如水上人家景色的「湖岸風情」、讓夜空出現雙重月亮照亮橋墩的「月下佳人」，每件品都是在地青創竹編藝術團隊親手編製，搭配上精心設計的燈光效果，讓夜間的岡山公園如同一座戶外光影美術館般。

「竹光織影」岡山燈藝節成功結合「地方特色」、「傳統技藝」、「光影美學」等主軸，展現岡山在地的文化及藝術創作能量，打造全新地景藝術新風貌。

而除卻竹編外，公園的樹林中也藏有一座特別的展品「蜂之狂想曲」，是以岡山特產-螺絲為材料，製作出岡山另一特產蜜蜂的型體，這件作品是創作者慢慢將一個個螺絲連結成型，一如今年的燈藝節，由區公所領頭，牽連起在地藝術家、燈藝團隊等一個個在地資源，最終才得以將精美的藝術作品呈現在大眾眼前，是一個成功結合在地物產並傳遞特色文化的創意作品。

從3月29日起至4月5日，新增了8天的展期，不管是想獨自一人靜靜欣賞、還是與親朋好友一起踏青遊覽，歡迎大家來到岡山公園，欣賞竹編美學及燈藝精工，讓岡山用滿滿的藝文創造力陪你一起迎接春天的到來!