舊時燒磚的長煙囪依然聳立著，訴說著桃園「紅磚經濟」的故事，儘管製磚產榮景業已不復往昔，紅磚砌成的房屋以及這段產業歷史，仍是許多人共同的記憶。圖／董昱

拿起兩塊紅磚互相碰撞，發出如金屬般鏗鏘清脆的聲音，就是品質良好的紅磚。早年桃園因台地地形且有黏性高的紅土，為磚廠提供穩定的原料來源，在龍潭區、龜山區及觀音區等地都曾有磚窯廠。

從建材見證時代的進步

清朝時漢人就使用土磚作為建材，磚的原料相當單純，只要是未經污染的土壤，挑除石頭及雜質後，就能做成土磚使用，土磚進一步以火窯燒製，就成了紅磚。到了日治時期，耐高溫、防火的紅磚逐漸成為台灣建築的主要建材，紅磚建築取代過去傳統的土建、木造房，被視為現代化的表徵。

直到 1970年代台灣進入經濟快速發展期，十大建設如火如荼展開，民間建設需求也隨之提升，紅磚開始供不應求，迎來紅磚產業的一波長紅，磚窯廠在桃園龍潭、龜山等地形成「紅磚經濟」，帶動就業也為周邊村里帶來富庶。



與茶樹比鄰的紅磚房，是銅鑼圈紅磚經濟興盛後所起造的建築。圖／董昱

銅鑼圈紅磚經濟的起落

漫步在龍潭區高原里，還能看見一幢又一幢的紅磚矮房，龍潭高原、高平、三和里一帶，過去因地形貌似樂器銅鑼，而被稱為「銅鑼圈」，早年因取水不易、物資缺乏，以種茶、製茶為主，因而有「有女不嫁銅鑼圈，喝水一擔要半天」的俗諺，道盡當地生活的不易。

直到1970年代，銅鑼圈成為紅磚的重要產地。一塊紅磚需要先將土做成土胚，陰乾後放入傳統「八卦窯」以高溫燒製，這些工序當時都需仰賴人力，磚廠因此為村里帶來就業機會。龍潭區高原里里長黃玉琴回憶道，「1980年代全盛時期，這附近曾有多達20多家磚窯廠，小孩放學後就去磚廠打工，有的拉磚、有的切磚。」許多婦女也會到磚廠打零工攢一點買菜錢，茶農在農忙之餘也會來做工補貼家用。

小學4年級到高中畢業都在磚廠打工的黃玉琴說，「當時一般人月收入大約2,000元左右，我放暑假在磚廠打工一天就能賺到90元。」顯示確實為當地帶來經濟效益，然而，製磚廠的效益並非雨露均霑，龍潭依著坡地種植茶樹的農家就反對製磚，黃玉琴表示，「當時附近的茶農抗議燒磚所排放的煤灰，影響茶樹品質與銷售。」由於茶農反彈，且磚廠的製程無法回應地方對於環保的要求，加上原料逐漸短少，銅鑼圈的紅磚傳奇在1980年代後逐漸落幕。



承接父執輩創立的磚廠，在龜山見證著磚窯業的過去現在與未來。圖／董昱

龜山最後三家磚窯廠

目前桃園龜山區尚有明泰、大勝及立昌等3家磚窯廠，卻也是整個北北桃生活圈，最後僅存的幾家。其中明泰磚廠廠長陳孟恩分享著磚窯的演進，「早年傳統木仔窯速度慢，八卦窯佔地大，現在磚廠都自動化了。」走進明泰磚廠偌大的磚廠，以自動化的輸送帶、機具及隧道窯等設備生產，從土壤原料的粉碎、撿選，到攪拌、製作土胚、切磚、疊磚及進窯燒製，整個磚窯現場僅需8個人就可運轉，和早年人力密集大不相同。

陳孟恩的父親是「北台灣製磚達人」陳文靈，1978年陳文靈和幾位合夥人在龜山共同創辦「長興窯業」，是明泰磚廠的前身，而陳孟恩從小就看著父執輩創業，也一路見證紅磚產業的起落。



切好的磚塊以機械交錯排列，每層300塊共堆疊18層，待乾燥後就能推進磚窯燒製。圖／董昱

接手製磚再讓子承家業

提到紅磚產業的起落，陳孟恩說，「30多年前全國有300家同業，每個月生產兩、三億塊磚。」然而，隨著建築立體化，高樓大廈多採用鋼筋混凝土，輕隔間工法取代傳統紅磚牆，都讓紅磚使用率大幅降低。此外，磚窯產業和所有傳產一樣，面臨後代無人傳承的困境，陳孟恩很幸運的把兒子陳柏豪帶在身邊，一步步讓他熟悉磚廠的製程與經營。



燒磚的火候及溫度必須循序漸進，才能燒出品質優良的紅磚。圖／董昱

陳孟恩進一步分享紅磚的優點，「從工程和建築角度，紅磚耐高溫且防火，不像木造房屋怕白蟻蟲害，也有很好的吸濕調節跟隔音效果。」他接著說，「紅磚很傳統，但傳統的東西也有它的價值，在歐洲人的認知裡，紅磚房是才是最好的房子。」他特別提到1999年921大地震，讓紅磚背負著不安全的「污名」，「當年地震過後，電視不斷播著在磚塊堆裡受困被壓的畫面，但其實是震到連鋼筋樑柱都撐不住才垮掉。」



以煤炭為燃料，每塊紅磚都得歷經近千度的高溫火煉才得以完成。圖／董昱

另一方面，陳孟恩提到：「砌紅磚牆是一門專業，砌牆要砌的平整，泥跟磚的排列跟比例都得靠經驗，有經驗的匠師卻已經越來越少。」這些因素都讓紅磚產業的榮景不在，加上近年來環保意識抬頭，土源取得難度增加，在在都讓磚窯廠數量不斷減少，面臨轉型或另外開拓市場的挑戰。



除了農曆春節固定歲修1個月外，隧道窯終年都不熄火。圖／董昱

繼續堆砌紅磚故事

在社區發展協會的努力下，高原社區在 2010年起展開農村再生運動，以「香艾在高原」為概念，透過有機栽植的艾草發展出新的特色，不過還是能從紅磚房及煙囪，遙想銅鑼圈過去這段即將被遺忘的歷史，而與燒窯煙囪相互對比的是林立的大型高壓電塔，以及1989年進駐龍潭的高科技產業園區，構成今昔融合的特殊地景。而龜山的紅磚故事，儘管面臨沒落，但仍是現在進行式，繼續用一塊塊歷經高溫火煉的紅磚，堆砌出屬於磚窯業的故事。



高原社區發展協會與農民發展有機艾草的契作，為龍潭輕旅行增添新特色。圖／董昱

※本文轉載自《桃園誌》No：54