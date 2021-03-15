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每日國際焦點

美國拜登政府從多個管道試圖與北韓接觸對話，北韓未回應。

繼美國、瓜地馬拉之後，科索沃將大使館遷往耶路撒冷，即承認以色列首都為耶路撒冷。

玻利維亞前過度總統被控參與2019年政變，因而被捕。

奈及利亞先前被綁學生尚未尋獲，14日武裝歹徒又攻擊卡杜那機場旁的政府科學高中，這次政府軍擊退歹徒。

日本

為防禽流感栃木縣撲殺7.7萬隻雞。

長野縣松本市乘鞍岳14日發生雪崩，5人遭波及。

日本4月1日起任何商品或服務一律標示含稅價。日本2004年4月起實施標示含稅價，2013年調漲消費稅，特例准許部分未稅價，未來將回歸原制度。

北韓

未回應美國從多個管道試圖接觸對話的嘗試。

聯合國人權特別報告員指出北韓2020年人權快速惡化，防疫封鎖造成食物嚴重短缺，違反封鎖禁令者遭槍決。

南韓

金管會提出強化管理數位貨幣交易法案，以讓數位貨幣交易能配合反洗錢政策。

印度

預定立法要求線上商務平台公平對待賣家。

緯創印度納拉莎普拉工業區廠因工人暴動於2020年12月停工，2021年3月8日復工。

13日德里開往德哈拉丹的火車，車廂陷入火海，無人傷亡。

斯里蘭卡

禁戴面紗，關閉上千家伊斯蘭學校。

新加坡

總理李顯龍表示，隨著各國施打疫苗，新加坡將於年底開始開放邊界。

荷蘭

海牙警方以水砲與警棍驅散反防疫封鎖示威抗爭群眾。

義大利

皮埃蒙特大區暫停阿斯特捷利康疫苗施打。

西班牙

警方逮捕馬德里販毒幫派12人，破獲法拉利跑車等20輛名車、左輪手槍、武士刀、匕首、自動武器，以及600公斤古柯鹼、70萬歐元贓款。

美國

14日科羅拉多、懷俄明、猶他、內布拉斯加州冰風暴下雪深達4英尺，奧克拉荷馬、阿肯色、密蘇里大雨強風洪災。德州12~13日受龍捲風與風暴侵襲。

芝加哥發生派對槍擊案2死13傷。

玻利維亞

前過度總統被控參與2019年政變，因而被捕。

以色列

繼美國、瓜地馬拉之後，科索沃將大使館遷往耶路撒冷，即承認以色列首都為耶路撒冷。

葉門

胡塞叛軍發射飛彈擊中塔伊茲一所學校，校內支持政府的民兵15人陣亡，平民兒童3死。該學校之前為胡塞叛軍基地，由親政府民兵攻下。

約旦

因氧氣供應發生問題，治療COVID-19病人有1小時沒有供氧，因而有人死亡，引發眾怒，約旦國王開除衛生部長。

敘利亞

教宗表示敘利亞內戰10年了，應尋求和平曙光。

奈及利亞

13日被綁架學生求救影片流出，表示綁匪要求贖金。

先前被綁學生尚未尋獲，14日武裝歹徒又攻擊卡杜那機場旁的政府科學高中，這次政府軍擊退歹徒。

福和會官方網頁：www.fratwn.org