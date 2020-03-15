對於目前尚且無法脫離癲癇的病友們，千萬不要灰心，在科學的不斷進步下，每天都有新的進展，醫生跟病友目前可以一起努力。 （示意圖）圖／Pixabay

癲癇是一種很容易治療的疾病，70%的病人用一種或兩種抗癲癇藥物就可以得到很好的控制，將近30%的病患在試過兩種藥物仍無法有效控制則是屬於頑性癲癇。所有頑性癲癇的病人都應該做一個病史、影像學、腦波的再評估以釐清癲癇控制不佳的原因。在詳細的評估之後約有一半的病人甚至是可以進行癲癇手術。

癲癇手術術前評估通常需要一個多領域合作團隊，評估內容包括詳細病史詢問、癲癇專門的神經影像學檢查，長時間錄影腦波監測、神經心理評估等。綜合這些結果將癲癇機轉做一個合理的推論，再根據已經有的經驗與資訊，給予病人手術切除計劃建議及預後的評估。

傳統的癲癇手術以找到致癲癇病灶然後切除為主流，在核磁共振上可以看出異狀的常見癲癇病灶例如海馬回硬化、局部皮質異常發育、腫瘤、血管瘤等，切除之後癲癇不再發作的成功率非常的高。然而，還是有一部分病患的致癲癇病灶無法確定、要切除的部位重疊大腦功能區、或者癲癇病灶橫跨數個大範圍區域，這類個案手術切除計劃難度比較高，常令病人與家屬在此階段猶豫，甚至放棄。

近年來癲癇手術的趨勢是精準的切除，非致癲癇病灶不做多餘切除，隨著手術前各種檢查的進步，定位的能力越來越強，我們可以更接近微創的目標。例如選擇性杏仁核海馬回切除，功能性大腦離斷手術，最近這兩三年美國及歐洲非常流行的雷射燒灼手術、熱頻燒灼，都有越來越盛行的趨勢。甚至連頭皮零傷口的聚焦式超音波損毁技術也開始在一些人體實驗進行中。台北榮總這幾年來手術術式進展很多，自2010年至今有78例選擇性杏仁核海馬回切除；自2017年至2019年截止，約有30人次的熱頻燒灼治療，效果良好。

微創手術能成功的前提是致癲癇病灶定位的精準，頭顱內腦電波的紀錄是最直接的方法，顱內腦電波有幾種方式做記錄：

一、硬腦膜下電極板或電極條植入（見附圖1）。



附圖1：subdural_grid 。圖片來源／醫病平台

二、立體腦電波深部電極植入（見附圖2）。



附圖2：SEEG 。圖片來源／醫病平台

三、上述兩種方式混合，台北榮總早期以第一種方式記錄顱內腦電波，自1998年開始至今大約70例，並於2013年開始第一例的立體定位腦電圖植入，至2019年年底共施行了102例。立體定位腦電圖並非是最近才發明的新技術，30年前開始就盛行於歐洲癲癇醫學中心，利用立體定位的技術將深部電極植入顱內，接上腦波機在病房記錄，第一階段記錄癲癇發作，判定發作起源的位置，第二階段用電刺激的方式，定位大腦相關功能，前後大約需三週的時間，最後將電極移除，就可以出院，等待二、三個月後安排切除手術。由於我們受到北美的醫學影響較大，過去30年來顱內腦電波的檢測都是以硬腦膜下電極板或電極條為主要的潮流，最近15到20年北美幾個重要的癲癇手術中心如加拿大蒙特利爾神經中心或克里夫蘭癲癇中心都紛紛導入立體腦電圖檢查。立體腦電圖可以補足硬腦膜下電極板在深度及廣度上面的缺陷，以往我們比較少去碰觸到的深部構造，例如島葉、扣帶回、腦室旁邊的構造在導入立體腦電圖之後，我們可以更明確的建構出癲癇網絡及致癲癇病灶區。除此之外，立體腦電圖記錄並不需要把整塊顱骨移除，腦腫情況比較少見，通常不需要住加護病房，病患比較可以接受。硬腦膜下電極板對於語言功能皮質定位與表淺靠近皮質致癲癇病灶較有優勢，因為覆蓋面較廣可以得到更準確的資料。無論是硬腦膜下電極板植入或立體深部腦電圖各有其優缺點，癲癇手術團隊通常會根據手術前非侵入性評估得到的結果，在討論後選選擇適合病人的方法。

這些技術在2、30年前我們是無法想像的，我們有些病患曾經在10年前或15年前做完手術前評估後，由於我們手上的工具及技術有限，無法直接做任何的外科處置，只能先維持藥物調整或是用神經調控 （迷走神經刺激術或深部腦刺激術方式）穩定病情。隨著科技的進步、團隊技術成長，對於癲癇的癲癇網路釐清及致癲癇病灶的定位技術增加，我們可以更精準勾勒需要被移除的腦組織，也可以用更微創的方式處理致癲癇病灶，以前評估完不能馬上進行手術的病人，我們在多年後的現在終於有方法可以進行手術。對於目前尚且無法脫離癲癇的病友們，千萬不要灰心，在科學的不斷進步下，每天都有新的進展，醫生跟病友目前可以一起努力的是，用目前可以使用的抗癲癇藥物，搭配正常的作息，減少意外受傷的機會，維持身體健康的狀態，保持對醫學新知的更新，可能明天，可以治癒癲癇、不用長期服藥，又沒有甚麼副作用的方法就被發明出來了!

※本文轉載自： 元氣網醫病平台