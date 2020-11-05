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每日國際焦點

美國總統大選陷入膠著。川普夫人梅蘭尼亞母國斯洛伐克總理恭賀川普當選。巴西總統波索納洛傾向支持川普，認為拜登將在亞馬遜雨林問題上找碴。

伊斯蘭國宣稱犯下維也納槍擊案。英國因應法國、奧地利連續恐攻，將恐攻威脅層級調高至「嚴重」。

塞浦路斯希裔與土裔分裂雙方領袖，同意進行五方會談，五方為希裔、土裔、希臘、土耳其、英國，在聯合國參與下，討論如何解決塞浦路斯問題。

南韓

軍方表示發現一名可能想投誠的脫北者穿過兩韓邊界。

緬甸

軍方領袖警告政府在大選中許多違法不當行為，是犯下「不可接受的錯誤」，指出反對黨提出許多不公狀況，要求公平大選。

奧地利

伊斯蘭國宣稱犯下維也納槍擊案。

沙烏地阿拉伯外長譴責槍擊案是對所有宗教的犯罪。

瑞士於蘇黎世逮捕2名維也納槍擊案兇手的友人。

英國將恐攻威脅層級調高至「嚴重」。

塞浦路斯

希裔與土裔分裂雙方領袖，同意進行五方會談，五方為希裔、土裔、希臘、土耳其、英國，在聯合國參與下，討論如何解決塞浦路斯問題。

美國

總統大選陷入膠著。

川普夫人梅蘭尼亞母國斯洛伐克總理恭賀川普當選。

拘留中偷渡客祈禱拜登當選。

國際投資機構組織敦促美國回歸巴黎氣候協議。

巴西

總統波索納洛傾向支持川普，認為拜登將在亞馬遜雨林問題上找碴。

委內瑞拉

伊朗外長抵達委國，進行拉美訪問之旅。

以色列

馬拉威確認將在耶路撒冷開設駐以色列大使館，成為第一個承認以色列首都為耶路撒冷的非洲國家。

巴勒斯坦安全部隊軍官對以色列衛哨士兵開槍遭當場擊斃。

土耳其

大地震已造成土國114死，137治療中，1035人受傷。希臘有2死。

衣索比亞

總理稱叛軍攻擊政府軍試圖取得軍事裝備，因而出兵提格雷州。

烏干達

反對派總統候選人遭逮捕，數千人抗議，警方以橡皮子彈、實彈、催淚瓦斯驅逐。

象牙海岸

總統決定競選第三任連任後，反對派稱大選不公另組政府，政府方派警力軟禁反對派領袖。