立法院長游錫堃今上微微笑廣播網《有夢上水》。右起廣播教父石川，游錫堃院長與《有夢上水》主持人前總統陳水扁。(圖/陳俊廷)

立法院長游錫堃今25日接受阿扁邀請上微微笑廣播網《有夢上水》。會後針對媒體提問東奧正名議題。游錫堃說，只要有一點可能性，我們要盡量努力，事實上過去也有用台灣之名參賽。我們要繼續努力，希望有一天將中華台北改成台灣，希望有一天正名成功！

游錫堃指出，這次東京奧運，日本積極展現對台灣的重視，包括進場順序、以及在東京鐵塔上將台美日國旗懸掛在一起，雖然日本在外交上沒有正式承認台灣，但行動上是以國家的規格相待，讓他「很感動！

尤值一提的是，游錫堃今在《有夢上水》節目與談其曾被李登輝總統邀請入閣擔任交通部長，惟其推辭未接受的一段秘辛。

微微笑廣播網總部位在高雄民族路，游錫堃今約9點40造訪，石川集團董事長石川親自迎接游錫堃院長。完整內容上網影音。

※扁《有夢上水》第30集介紹：

有「憨堃」之稱的「台灣水牛」游錫堃院長，今在《有夢上水》節目，分享他37歲才唸完大學，又如何成為民選總統以來做最久也是做最好的閣揆，和71年來首位當過政院、立院二院院長。同時回顧1986年原本是黨外公職候選人推薦會，大會主席游錫堃又如何把它變成圓山組黨大會。最後再談傲人的宜蘭經驗，與院長任內的國家發展重點計畫&新十大建設的卓越貢獻，以及大家關心的國家正常化與未來修憲的可能發展。