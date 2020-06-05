台灣進入高齡化社會，隨著平均壽命延長，失智症的議題在近年越來越被社會認知與倘論，台灣失智症確診的案件增長，代表著未來大眾在老人照護上更需要直接面對這個議題。

門諾基金會所服務的花蓮縣老年人口就占全縣人口的16%。門諾基金會從2015年度開始陸續辦理失智據點、瑞智學堂的服務，主要服務對象為疑似或確診為輕、中度的失智患者，期望從社區失智照顧的角度出發，提供藥物治療以外的課程、活動、陪伴等來提早預防或減緩失智症症狀，也減輕照顧者家屬的負擔。

門諾基金會表示，瑞穗工作站開辦失智據點已近兩年，且因瑞穗鄉位在花蓮南區相關資源特別缺乏。但是基金會長期在地陪伴長輩的努力在今年五月獲花蓮縣政府頒發感謝狀肯定據點的服務，同時也從花蓮縣政府獲贈五千元的超市禮卷來支持據點運作，因而瑞穗工作站決定將這份喜悅與成果與長輩們一同分享，帶領長輩們於6月2日一起去採買生活所需用品。

門諾基金會瑞穗工作站分享，要前往超市的長輩們事前都相當期待，像陳阿公早早就想好自己要購買什麼物品、要做什麼用途，思慮與表達比平時更加清楚，還主動向店員詢問。在同工手牽手的陪伴之下，陳阿公也買到自己期待中的原子筆，他告訴同工是要寫信給自己的孫女；另外，平常甚少出門、行動不便需坐輪椅的謝阿嬤，則在同工推著輪椅的陪伴下，買了不少自己平時愛喝的飲料，大部分的長輩都表示，平時是家人會幫忙購買，很使少自己決定，所以這次自己能夠出門採買的感覺非常開心。這次的採買活動，或許對一般人來說只是簡單的購物，但對瑞穗工作站的長輩們來說，除了是展現學習的成果之外，更是展現即便是在症狀底下，仍然有一定自主的行動與選擇能力，能夠憑藉自己的意識和想法來與社會溝通互動。



行動不便需坐輪椅的謝阿嬤，在同工推著輪椅的陪伴下，買了不少自己平時愛喝的飲料。圖／門諾基金會

門諾基金會表示，根據去年衛福部的資料顯示與推估，花蓮的失智總人口目前約為四千多人，在台灣高齡化人口的趨勢底下，未來更是長照的一大挑戰之一，基金會長期以來在花東服務，一直是秉持不畏艱苦、挺進偏鄉的精神進行在地的服務的事工。



採購呈現長輩們有自主的行動與選擇能力，能夠憑藉自己的意識和想法來與社會溝通互動。圖／門諾基金會

目前門諾基金會在新城、富里、瑞穗等工作站皆設有失智據點，每月平均服務133人次。且在吉安、新城、秀林工作站也在台灣失智症協會的認證底下辦理瑞智學堂。未來他們會持續在失智症照顧這塊作努力，協助長輩們預防、面對與延緩失智症。



未來門諾基金會仍將持續在失智症照顧這塊作努力，協助長輩們預防、面對與延緩失智症。圖／門諾基金會