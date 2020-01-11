民進黨在凱道的選前之夜，許多年輕人站出來支持，就是希望台灣繼續享有得來不易的民主自由，不被中國併吞。圖／蔡英文競選辧公室提供

中央研究院社會學研究所研究員的吳介民投書紐約時報指出，台灣人民不會受到中國的控制，今天(11)日所舉行的總統大選就是一場國家認同的代理人之爭。

吳介民投書寫道，最近認同自己是台灣人的比率令人印象深刻。他與國立中山大學經濟學者廖美分析中研院去年3月和4月進行的調查發現，就算中國政治經濟發展與台灣達到相同水準，仍然有超過73%受訪者不希望兩岸統一。其中，20至34歲受訪者中，不希望兩岸統一的比例更超過93%。

吳介民指出，長期以來，由於經濟誘因，中國一直試圖贏得台灣人的心。但根據中央研究院的民調顯示，約有62％受訪者認為國家安全重於經濟利益，只有約32％回答了經濟利益重於國安。其餘人則選擇兩者並重。

吳介民表示，自2014年太陽花運動爆發以來，中國慷慨地撒錢在台灣年輕人身上，提供獎學金，優惠待遇和引誘創業的機會。但是到目前為止，這些措施還是無效的，反倒是激起了台灣人的愛國情操，因此，在當前的總統大選中，現任總統蔡英文似乎獲得了年輕選民的大力支持。

吳介民指出，有越來越多的台灣人與中國保持距離，加上中美貿易競爭加劇，促使美國在軍事和經濟等領域增加了對台灣的支持，無疑為台灣增添了許多機會。而且，隨著中美貿易戰的進行，回台投資的台灣企業創下了紀錄，這種演變意味著台灣對中國的經濟依賴性正在下降。