作者指出，由於中國對國際媒體限制越來越多，因此許多記者都轉到台灣站點報導中國與東亞新聞。以紐約時報為例，針對本次太魯閣號408次列車意外慘報導之深入並不輸給台灣報紙。示意圖／擷自公視新聞影片、紐約時報網站，民報合成

太魯閣號的意外慘劇，世界各主要媒體普遍報導。但這次的報導之詳細，很讓我驚訝。以紐約時報為例，報導之深入並不輸給台灣報紙。報導具名的有三名記者，其中一名駐點台灣。報導中除了有紐時自製的台灣地圖，還有六張現場相關照片，其中三張來自路透社，二張來自美聯社，一張來自Getty Images.

國際媒體對台灣文字與圖片報導的廣度與深化當然與國際記者在去年突然增加有關。根據外交部統計去年到12月25日止，新增18家國際媒體共計27名記者駐台，再加上原有駐台國際媒體增加7名記者，一年共計新增34名國際媒體記者，比前一年總數90人增加37.7%。

駐台記者去年以來突然增加主要原因在中國；一是中國限縮甚至拒發國際媒體記者工作證，二是中國對外媒的行動與報導越來限制越多，因此轉到台灣站點報導中國與東亞新聞。去年世界媒體的對台灣的報導大幅增加，除了台灣防制武漢肺炎的成就，政府的宣傳，中共的威脅，台海局勢的緊張，川普對台政策的著力，國際媒體駐台記者急遽增加也是主因。

國際媒體進駐台灣一定會對世界放大台灣的優勢，如武漢肺炎與台灣半導體的成就，以及台灣人的友善；另一方面當然也會廣播台灣發生的事件與台灣的弱點，如這一次的太魯閣號事故與可能的政治經濟背景與說明。

美國國務院2020年度人權報告，指出台灣重要的人權問題在於刑事誹謗罪的法律以及嚴重的官員腐敗行為。這種報告當然直接間接來自媒體。公正的媒體是民主的防腐劑。不管是報憂還是報喜，公正的國際媒體的增加對台灣都是正面的；尤其在民進黨一黨獨大，部分國內媒體似有被收買或西瓜偎大邊之時更是如此。