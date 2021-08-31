2020 年 11 月 3 日阿利·伯克級導彈驅逐艦約翰·麥凱恩號（DDG 56）與印度海軍、澳大利亞皇家海軍和日本海上自衛隊的艦艇編隊航行，同時執行海上補給方法（RASAPs）作為馬拉巴爾 2020 的一部分於印度洋。示意圖／擷自美國海軍

美日印澳四國在關島海岸附近舉行海上聯合軍演，被普遍認為旨在顯示美國有意利用四國機制聯合對抗中國。此外，有分析人士認為，阿富汗危機爆發之後，一個由北京和莫斯科主導的「新四方」機製或正在成型。

美國主導的「四方安全對話機制」（Quad）四國，於8月26日至29日舉行了2021年度馬拉巴爾聯合海上軍事演習。美國軍方表示，此次聯合軍演展示了志同道合的國家致力於維護以規則為基礎的海洋秩序的努力。

美國軍方的這一說法，通常被輿論界認為是美日印澳四國將採取聯合行動，共同應對中國在該地區的安全威脅。美日印澳四國經常在印太地區聯合行動，為共同維護地區安全與穩定、遏制邪惡勢力營造了一個合作機制。

印度媒體的報導稱，印度、美國、澳大利亞和日本週四（8月26日）在關島海岸開始舉行「高壓」（high-voltage）馬拉巴爾海軍演習，「時機正值全球日益關注中國日益增強的印度-太平洋地區軍事力量之際」。

自從「四方」機制建立以來，印度一直被許多分析人士視為是四個國家中最沉默和低調的成員國；而印度方面似乎對此次四國聯合海上軍演表現得有些高調。

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級國際防務研究員何天睦（Timothy R. Heath）說，印度參加今年的馬拉巴爾演習，有數艘印度軍艦參加，這表明四國機製成員國之間有更密切合作的趨勢。

「自從中印邊境發生致命衝突以來，新德里已表示更願意與四方對話成員國合作，以阻止中國進一步的侵略舉動，」何天睦說。

印度國防問題研究專家拉吉耶夫·阿加瓦爾（Rajeev Agarwal）日前提出一個觀點認為，在阿富汗危機局勢爆發之後，印度必須對一個可能由中國和俄羅斯主導的「新四方」（new Quad）聯盟的形成感到擔憂。