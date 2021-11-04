跨黨派的美國參議員提出限制中國收購美國人個資的法案，該法案發起人、共和黨籍聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）和民主黨籍聯邦參議員沃爾納克（Raphael Warnock）說，像中國這樣的對手利用收購來儲存數據，給美國人帶來「個人隱私和國家安全方面的風險」。

來自佛羅里達州的共和黨參議員魯比奧和來自喬治亞州的民主黨參議員沃爾納克在一份聲明中說，他們提出的《敏感個人數據保護法案》將保護重要的個人信息，如基因檢測結果、健康狀況、保險申請、經濟困難數據、安全許可信息、地理位置數據、私人電子郵件、用於生成政府身份證明的數據以及信用報告信息。

「美國人應該深切關注外國投資者對處理他們個人信息的美國公司的投資，這可能會把基因檢測結果和私人金融交易等個人數據暴露給中國和其他地方的有害行為者，」魯比奧參議員在聲明中說。「我們需要加強外國投資委員會對這些交易的監管權力，以保護美國人，並減輕這一嚴重的國家安全威脅。」

「我們必須竭盡全力保護我們選民和政府機構的個人數據和信息不被可能希望利用它們的外國實體獲取，」沃爾納克說。



民主黨籍聯邦參議員沃爾納克（Raphael Warnock）。圖／擷自PBS News hour影片

目前，在有限的情況下，外國投資委員會能夠要求公司在完成交易前做出強制性的聲明。魯比奧和沃爾納克提出的這項立法將擴大該委員會的權力，要求外國投資者對處理敏感個人數據的美國公司進行投資時，必須進行強制性的申報，從而加強關鍵的監管。

「外國投資是像中華人民共和國這樣的對手用來儲存美國人醫療數據的合法手段之一，這帶來隱私和國家安全方面的風險，」兩位參議員的聲明說。

身為參議院情報委員會副主席和外交關係委員會成員的魯比奧早在2019年6月就與另一位資深共和黨參議員致函美國衛生與公眾服務部（HHS），要求該部門的監察長辦公室擴大審計範圍，針對與中國政府有聯繫的基因數據公司進行合作的美國實體進行調查。魯比奧參議員在今年5月提出《基因組和強化國家安全法》和《基因組數據安全法》，希望透過加強美國基因和醫療系統的相關交易法規，解決中國政府採集美國民眾基因數據所構成的威脅。

美國國家反情報收集與安全中心在今年2月發表的一份報告中說，中國多年來以合法和非法手段，包括收購那些處理個人敏感健康資料和其他個人數據的美國公司、與美國的醫院、大學和其他研究機構合作以及通過駭客襲擊手段等各種方式，從美國和世界各國收集大量醫療健康方面的數據。報告稱，此舉不僅對美國人的個人隱私，而且對美國的經濟與國家安全也構成威脅。