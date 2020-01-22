中國駐瑞典大使桂從友最近接受瑞典公共廣播機構瑞典電視台採訪時說，某些瑞典當地媒體「有批評、指責和抹黑中國的習慣」。瑞典外交部21日召見桂從友，稱他的言論是對瑞典媒體的「威脅」。圖／畫面擷自SVT網站影片

瑞典外交部星期二（1月21日）召見中國駐瑞典大使桂從友，稱他的一些言論是對瑞典媒體的「威脅」。

中國駐瑞典大使桂從友最近接受瑞典公共廣播機構瑞典電視台（SVT）採訪時說，某些瑞典當地媒體「有批評、指責和抹黑中國的習慣」。

他說，那些抹黑中國的瑞典媒體，就像一個48公斤級的拳擊手，「不斷挑戰」86公斤級的拳擊手。

桂從友大使所用的這個比喻引起瑞典政府和輿論的高度關注。有報導說，他的話報復口吻濃厚。

這位中國大使以前還用「朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍」的言論，評論瑞中關係中的相關問題。

法新社援引瑞典外交大臣林德的話說，「中國大使的所為非常嚴重。外交部和我本人多次向他解釋，言論自由受到瑞典憲法保護，記者有權完全自由地從事工作。」她還稱，桂從友的言論是對瑞典媒體的「威脅」，「是不可接受的」。

瑞典議會的3個政黨，再次提出驅逐這位中國大使。桂從友2017年被任命為中國駐瑞典特命全權大使，其後他的有關言論多次激怒瑞典議會議員和輿論。有媒體稱，桂從友是中共黨和政府的「敢言」衛道士。不過，外交大臣林德排除了驅逐桂從友的可能性。

中國駐瑞典大使館網站也刊登了1月8日桂從友接受採訪的文字稿。這位大使說：「我經常看到瑞典一些媒體和媒體人士發表惡毒攻擊中國黨和政府的言論，不禁讓我產生一個聯想：一個48公斤級的輕量級拳擊選手，天天跑到一個86公斤級的重量級選手家門口叫囂要打擂台。86公斤級的重量級選手出於友好善意和保護這位輕量級選手的考慮，勸他離開，該幹什麼幹什麼去。但這位輕量級選手不聽勸，執意要打擂台，甚至闖到這個86公斤級選手家裡來了。你認為這位86公斤級選手有什麼選擇？」

這位中國大使還說，「瑞典一些媒體和記者不願意到中國採訪，不願睜開眼看中國的真實情況，卻整天坐在辦公室裡，憑想像惡意批評中國黨和政府，難道這樣的報導方式不應該改變嗎？」