美國總統川普美東時間26日表示，如果美國選舉人團12月投票支持民主黨籍對手拜登，儘管他們「犯下了一個錯誤」，但他將交出政權並離開白宮。這是川普選後首度回應記者發問，對大選結果做出表態。是否參加拜登就職典禮猶豫不決。

川普堅持這次選舉是舞弊的結果，但他沒有提供具體證據，證明他所說的大規模投票違規情形。當被問到他是否會在選舉人團將票投給拜登後離開白宮，川普說：「我一定會，我當然會，你知道的。」

川普先前拒絕承認敗選，他說，敗選是非常困難的事。各州選舉人團訂12月14日開會投票，紀錄投票結果的確認證書會在12月23日之前送交參院議長。

他說，從現在到明年1月20日，還有很多事會發生，很多事。大規模舞弊已被發現，我們就像第三世界國家一樣。

拜登拿下306張選舉人票贏得大選，超過當選門檻270張，川普則獲得232張。拜登獲得超過八千萬張普選票，比川普多出600萬張。

川普到目前為止仍不願完全承認他已敗選，但受到來自他所屬共和黨內部以及企業界的壓力，他上週同意讓拜登的政權展開交接程序。

此外，川普也宣布特赦前白宮國家安全顧問佛林。佛林因在與俄羅斯接觸一事上對聯邦調查局（FBI）說謊，曾在2017年認罪。這項特赦也被解讀為川普對卸任心裡有數。