中華民國如果已經死了，那麼國民黨的92共識如何演下去？馬英九要傷腦筋了。

前日來台的拜登特使團一行人，由拜登知己朋友陶德率領，馬不停蹄的2天會議，還會晤了國民黨立委，很可惜，被老馬哥提拔的不分區立委小陳，表現太浮躁了，一句話，「台灣年輕人沒有國際觀」，就得罪所有台灣年輕人，還在老美面前出糗，不分區立委沒打過選戰，不知道選票珍貴，藍營國會議員就這種水平，看來，國民黨支持率又要下跌了。

共產黨不想演戲了

前幾天，中共戰狼馬曉光已經正式宣布1949年中華民國已經死了，美國人顯然針對這句話，詢問國民黨的「92共識」如何操作下去，搞到蔣萬安很尷尬，倒是林為洲很直爽說，「這樣子還搞甚麼92共識」。

老共正式通告國民黨，「中華民國已經死了」，不是有感而發，而是配合香港的歷史教育大清洗，香港可以說是老共新納入的領土，是屬於習近平的戰功，因為1997之後，香港還是施行英國殖民時代的制度，只是多加一張旗子而已，但是，2021年，老共正式把香港納入領土，殺死金雞母，撕毀「中英聯合聲明」，香港特區也失掉國際上自由關稅領域優待。

老共統治香港為了一勞永逸，進行雙刀運動，一刀砍向香港民主派議員，對黎智英等人進行司法清算，4月16日，黎智英因為反送中運動，被判刑14個月，必須入獄，老共同時發動媒體戰，以紅色《大公報》為首的媒體，開始攻擊蘋果和「壹傳媒集團」，把壹傳媒打成反華勢力在港代言人，要求港府對蘋果日報撤銷執照，第二刀是歷史清洗，從小學教育開始洗腦，這是統治香港成為「一國一制」的第二刀，這種情況和國民黨到台灣，先清洗日治時代遺緒同樣一招，所以，過去，香港學術界比較中立，不偏哪一方，所書寫的中國近代史，老共開始進行大翻修，內容寫到「中華民國」內戰失敗逃到台灣，這一段已經改成「國共內戰，國民黨失敗，被人民驅趕到台灣」，老共不談「中華民國」了，也禁止未來香港人認識「中華民國」，當然，真正的歷史也不是這樣，真正的歷史是這樣的，共產黨在1921年建黨，1931年在江西成立「中華蘇維埃共和國」，佔領16個縣市，簡稱「蘇區」，對國民黨政府發動武裝叛亂。

中共叛亂成功

1937年，國共兩黨在西安事變後，同意合作抗日，國民黨要求下，「中華蘇維埃共和國」改國號為「陝甘寧邊區政府」，不得用國號稱呼，到1949年，共產黨叛亂成功，宣布建政，才稱為中華人民共和國。當然，老共認為中華民國死了，老蔣落荒而逃，來到台灣也不止一次說，「中華民國亡了」，老蔣和老毛心理清楚，台灣不是中國土地，兩人這一點共識是有的，問題是，如果中華民國已經死了，死去的人無法和你會談，甚至簽約，更進一步說，如果老共認為中華民國死了，那麼老共就無法和死人達成共識了，還弄甚麼「92」，進一步說，已經死掉的國家，如何和活著的國家談統一呢？更進一步說，老共要消滅中華民國也是多餘的，因為已經死掉的國家無法死兩次，那麼老共談統一也好，要結束國共內戰也罷，根本就是師出無名，根本就是一場虛幻的大夢，可見統一台灣是假議題，說甚麼基於民族感情更虛假，只有霸佔台灣土地是真的議題，拿下台灣稱霸世界是真的，要土地不要人，也是真的。

當然，如果老共是健康正常政黨，為了給14億人民過上好日子，那麼把貪污和省下的軍事擴充經費，還給人民，14億人早就可以進入中產階級，甚至走在世界上受人尊重，對老共而言，只要放下屠刀，就可以讓中國人和台灣人和平相處，實現共產黨的諾言，扶持弱小民族獨立建國，共和國內若有少數民族要脫離自立，老共也不會加以阻擋，這些文字很清楚，明文寫在中華蘇維埃共和國憲法上面。

這些簡單可以隨手達到的事情，老共不做，卻偏偏要搞侵略台灣，征服世界大夢，這個夢只有一個人做，卻要14億清醒地跟著作夢，跟著一起戰爭，一起陪葬，這樣的夢有意義嗎？



美台關係又邁進一步，圖為2021.4.15蔡英文總統接待美國總統拜登特使訪問團。圖／擷自總統府flickr