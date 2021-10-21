退役中將高安國發表「致台灣將士」錄影，呼籲三軍領導將校，「一起推翻這個民進黨詐騙集團」、「結合統派完成中國統一的神聖使命」。圖／擷自網路，民報合成

奧運選手為何未能搭商務艙，五倍券要如何發才最適當，都稱不上是國之大事，卻也都曾引發熱烈討論。純是國內社會生態使然。國人對茶杯風暴向有濃厚興趣。

但另有一則堪稱駭人聽聞，隱含國安危機重要新聞，卻未引致廣泛注意，船過水無痕，確是言之可歎。

本年7月29日《自由時報》顯著報導，退役中將高安國發表「致台灣將士」錄影，呼籲三軍領導將校，「一起推翻這個民進黨詐騙集團」，並且「結合統派完成中國統一的神聖使命」，公然煽動軍事政變，但也未見朝野有何激烈反應。

《自由時報》同一報導，指出高也曾錄製影片，祝賀中國共產黨生日快樂，呼籲「讓我們團結起來，早日完成統一大業」。

該高安國也是黃埔子弟自居。他祝賀消滅中華民國的中國共產黨生日快樂，異日死到九泉之下，或恐免不了挨上蔣校長幾記手杖？

高安國的表現不是孤立個案。退將肆意發表拒絕效忠合法政府言論，並非只有他一人。

國民黨不分區立委，退役中將吳斯懷，即曾表示他所效忠對象，「不是蔡英文口中的中華民國台灣」。黃復興黨部主委臧幼俠也曾被爆料，「寧可兩岸統一，也不願受民進黨統治」，他並未否認。

近年來眾多退將類似言論不少，但終究表達比較含蓄。明白露骨煽動軍事政變，應是以該高安國為第一人。這或也是一種里程碑？

退將公開挑釁合法政府

英文有一句俗語，「扔下鐵手套（GAUNTLET）」，亦即公開挑釁。高安國的號召起義，即無異向蔡政府扔下鐵手套，「看你能把我怎麼樣」。然而或許是惟一的官方反應，卻是軟弱無力，看來很能讓人跺腳。

有高檢署書記官長吳怡明表示，高安國言論若有民眾告發，會由檢察官視情節評估有無涉及內亂外患罪云云，確是典型四平八穩，不痛不癢官式反應。

吳怡明應也是一位法律人，他難道聽不出高安國是在鼓動叛變？他難道不能痛快說一句確有犯罪嫌疑？

如果政府官員從上到下都如此怕事，不願或不敢直指鼓動叛變就是鼓動叛變，又怎怪退將不把你們放在眼裡？

參訪中國興趣特濃，也是台灣退將獨有特色。對岸所舉辦明顯包含政治色彩活動，諸如所謂黃埔論壇、兩岸將軍論壇暨書畫展、77事變80周年紀念等等，退將無不踴躍參加熱情捧場，而參加者多是軍階極高，不乏總司令一級將領。而各退將在彼國言論，也是祖國統一不離口，民族血緣關係至上，對岸高官聽來，自是悅耳之至。

至於較不顯眼和對方退將球敘餐會聯誼場面，更是多到不勝枚舉。

蔑視人民將敵國當自家人

上述這一競奔中國現象，已不能稱為敵我意識薄弱，而是已將敵國當作自家人，也是對本國人民觀感的蔑視，是「看你能把我怎麼樣」同一心態。

不少退將，也很可能另有一不便明說「共識」，即是不將美國當作同一陣營盟友，而是視為另一不相干普通外國，甚至或許視為妨礙兩岸發展良好關係的障礙。

我前此在《民報》網站發表〈 還有幾人能秉春秋之筆 〉一文，即曾指出馮世寬、嚴德發和邱國正，三位前後任國防部長，都曾發表區隔台美，自外於民主國家房共陣線言論，即是這一「共識」的現形。

前陸軍總司令陳廷寵，則是說得更直率坦白。他在陸軍官校在台復校慶祝大會致詞時，即表示「但中華民族卻仍有不少敗類，要去做美、日的走狗」，說得應很明白。

陳退將咒罵的對象，或是現任三軍統帥以及蔡政府。但實際上已將他的蔣校長也罵了進去。老蔣總統的堅定國策正是聯合美日，防共保台。依陳退將說法，他應也算是美日走狗？

國人不能將上述種種荒悖言行，都視作少數退將的離譜表演。從競奔中國退將人數之多，軍階之高而觀，這一不將敵國視作敵國，不將盟邦當作盟邦反常「共識」，在退將群內已是相當普遍。

國人應該關切的是，上述這一「共識」，是否也同樣在現役將領心中盤據發酵？若然，則後果是否可能極嚴重，將來一旦戰事爆發，台灣有無可能一如馬先生所說，首戰即成為終戰，斷送在心懷異志將領手上？

事實恐已很明顯，曾建立一支忠於自由民主價值，忠於台灣土地人民國防軍，不是純靠穿迷彩軍裝趴趴走，給死於單純交通事故將領追頒青天白日勳章一類花招所能達成。醜惡現實，必須嚴肅、勇敢面對。不知當道能有此覺悟否？

高安國悍然扔下鐵手套。如何撿起來應戰，不只是某一人或某一黨的責任，全體國人都該給他一個答覆。



作者指出，前陸軍總司令陳廷寵，在陸軍官校在台復校慶祝大會致詞時，即表示「但中華民族卻仍有不少敗類，要去做美、日的走狗」，這樣將敵國視作敵國，不將盟邦當作盟邦的反常「共識」，是否也同樣在現役將領心中盤據發酵？示意圖／擷自中華民國陸軍軍官學校校友總會臉書​