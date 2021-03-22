偶然看到媒體報導，台南美術館在舉辦「再現傳奇—洪通百歲紀念展」。這是很有鄉土文化意義的畫展，充分展現歷史文化古城台南文化局與美術館主事者，重視在地鄉土文化，願為一介平民，卻有特色的鄉土素人畫家，特別舉辦紀念畫展，非常難得。

看到洪通畫展的消息，立刻想起了，我曾向洪通買過畫。找了一下，哇！我也有兩張洪通的畫，但經比對，極可能是複製畫，蓋上不同的印章。

那是1976年教師節，高雄高工的老師相招作伴，從高雄騎十輛摩托車，一載一，遠路到台南七股南鯤身旅遊，當天來回。那時候，媒體常報導南鯤身素人畫家洪通畫畫的傳奇故事，紅了很久。

洪通的畫，是他最先拿到南鯤身代天府廟展示，被記者發現爭相報導，作品被拿到台北美國新聞處展覽，造成轟動。

洪通的家就在南鯤身廟旁邊，只約四、五百公尺，我們就聞風前去拜訪。

洪通家紅磚砌的低矮房間有兩間，門前牆壁有畫圖。洪通戴著無邊緣的圓形帽子，白上衣，個子矮小，妻子也在家。夫婦都講話不多，就像常見的鄉村善良純樸人家。

洪通讓我們進去房間參觀，住家兼畫室，室內一切如鄉村普通人家的簡陋，多了繪畫用具和圖畫，看起來生活清苦。牆壁和地上有很多大小張的畫作。



呂自揚（前排左3）11976年教師節，與高雄高工同事在南鯤身代天府前合照。圖／作者提供

每張都畫有大小人像，搭配大小動物和花草樹，也畫船。幾乎每張畫的主角都是人。人像有的全身或半身或只有頭，與動植物連體在一起。每張畫紙都畫滿滿的，色彩鮮豔，充滿想像，大小圖像雖多，卻多而不亂而有趣味。大家都說，洪通的畫初看起來很像兒童畫，卻很有創意。

洪通是不識字的農夫兼乩童，不識字卻喜歡在畫紙空白處，寫幾個簡單而與圖無關的字。人像造形，可看出大多來自他從小生活常看的鄉村廟會圖像，尤其是布袋戲木偶和歌仔戲人物的印象。

我們問說，這些畫有在賣嗎？洪通的太太靦覥地拿了一疊畫給我們看，有大張有小張，說小張的一張100元。最小張的是比那時的作文簿大一些。大張的比小張的大約一倍。

我喊說大家喜歡就買一、兩張，讓他們歡喜一下。我隨意買了兩張小張的，各100元。

參觀完後，我們請洪通在他家門前，與我們合照作紀念。



1976年向洪通買的複製畫（一）。圖／作者提供

很高興在高雄搬遷多次，這兩小張紙已泛黃的畫和與洪通合照的相片，都還被我保存著。問同事，有買畫並保存的，僅有一張，畫紙已缺角的，其他人都不知丟到那裏去了。就是由這張同事所買的畫相比對，發現時隔幾十年，兩張畫猶原一模一樣，只是顏色稍有差異，另所蓋洪通簡單印章角度位置不太一樣而已，推測這兩張畫均非正本，而是有透過人家協助設法複印的複印畫吧。



1976年向洪通買的複製畫（二）。圖／作者提供

筆者有位朋友陳記者， 1976年春天曾赴北門採訪洪通，看過他的畫作。採訪的印象是：

洪通畫的人物或魚，都是交叉連體畫，成為最大特色；畫風接近圖案畫，無立體感。文字畫尤具趣味。文字造型猶如古代的金文或蝌蚪文，畫上有小小挿畫裝飾，形成很獨特的風格。洪通只略識之無，開始時能寫出的字，只那麽幾個字，如好，天、山、水、風等，他的字畫體卻又接近大篆，別具韻味。

洪通作品主題，也有船和魚，船首兩側都寫了兩三個A字。他說，這是表達船在海上會幌動，即「挨呀挨」（台語：A來A去，即推來推去），滿有創意的。

洪通當時的職業是乩童。每天躲在房間畫畫，在村民眼中，他是精神病患者。但這無損於他的創作。可惜，一陣洪通熱潮過後，這位素人畫家很快被人淡忘了。

他言談中常常故作神秘，並發出獨特悶笑，也滿臭屁，至今仍然印象很深刻。

洪通的家庭：他的妻子是典型農婦，每日到北門代天府賣香燭及金紙，貼補家用。一身打扮，總是頭戴竹笠，雙臂穿上袖套。遇到訪客上門，總是靦覥微笑，輕輕點頭致意，是相當樸實的農婦。洪通的兒子有些木訥，平時較少見，也未曾交談。