台灣經濟發展停滯了二、三十年，差不多就是產業大量外移中國的一九八零年代末開始的。經濟停滯造成百業蕭條，年輕人就業困難，薪資原地踏步，於是大學畢業生薪水22K成為國恥，有些學生不敢面對現實，就延畢或考研究所。一方面延後失業的壓力，一方面滿足家長的虛榮心。其實是欺騙自己，耽誤自己生涯的鴕鳥心態。但是逃得了一時，逃不了一世。花了一大把鈔票，蹉跎了幾年光陰，畢業後碩博士謀職更加困難，薪水也一樣很低。不管男女生，她們很快就過了適婚年齡。年輕人沒有深謀遠慮，家長也只能乾著急。這到底是誰害的？台灣年輕人怎麼不生氣？怎麼不造反？我認為加在他們身上的壓力，可能有部分是由上一代承擔了，所以得過且過，沒有鬥志也沒有願景。這真是比貧窮還可悲的人生狀態。而不願靠上一代成為啃老族的年輕人，如果無法突破困境，就變成不結婚、不生子、不買房、沒有儲蓄的國安問題。他們不自暴自棄，肯認真工作就已經不錯了。家無恆產的家長，幫不了子女，也不敢造成子女壓力。佔社會多數的中產階級以下的家長，內心的苦悶可想而知。

台灣曾經靠製造業外銷，創造了令世界讚嘆的經濟奇蹟，成為亞洲四小龍之首。現在則成為吊車尾的落後國家。造成災難的主要原因則是產業外移。而產業不得不外移是因為外勞薪資和本勞薪資不脫鉤，以致工資成本無法和別國競爭。以前有一個工廠老闆告訴我，政府甚至還限制工廠雇用外勞人數，每用十個本勞才准用一個外勞。如果政府不這樣限制外勞人數，即使用本勞的薪資雇用足夠的外勞，他也還可以不必外移就能找到在台灣生存的策略。這些工作都請不到本勞，他又如何能依照比例請外勞呢？是政府把所有的生路都堵死了。

外勞薪資不脫勾迫產業外移

我們很納悶，誰都看得出來這是台灣的生死門，為甚麼政府和政客們不但不能有所作為，還偏要往死裡鑽？3月3日童文薰和高為邦在網路新聞節目，訪談了一個匿名、蒙面還變音的受訪者，指出外勞和本勞薪資不脫勾，是因為操控決策權的政客（不分藍綠）在分享仲介佣金和就業安定基金這塊大餅。這些吸血鬼把台灣國家前途和產業的生機都斷送也毫不手軟。對國家層面來說，台灣產業外移中國，不但讓台灣經濟衰敗，國力衰弱，還壯大了一心要吞併台灣的中國，誘發犯台野心。從人民生計的層面來說，不但外銷產業受到斲喪，就算外移的台商有的賺到錢，因為台灣沒有投資機會，他們的錢匯回台灣的也很少。至於國內市場因為規模小，競爭激烈，即使能賺個溫飽，也朝不保夕，更無法奢求發展。至於低薪和前途茫茫，年輕人更是最大的受害者。

3月24日「邦邦童童」播出一段對這個問題很精闢的闡述。我認為全台灣的人民都應該認真看待這個問題。即使你很幸運是富貴人家，子女又很爭氣，但是這個外勞政策對台灣的危害，可能連你都逃不掉。

如果童文薰的質疑，沒有快速得到執政者的回應，我建議人民要逼政府舉行公聽會，將問題公開討論，讓吸血鬼現形。對台灣來說，這可能是比中國肺炎更可怕的致命病毒！我認為這一代年輕人比上一代優秀。但是他們的機會被莫名其妙剝奪了。年輕人，起來吧！起來揭發那些吸血的政客們！