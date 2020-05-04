一年一度的穆斯林齋月（Ramadan）開始了，今年的4月24日至5月23日，是伊斯蘭教的齋戒月，維吾爾民族與世界上所有伊斯蘭信徒一樣，做好了充分的準備，迎接它的到來。在伊斯蘭信徒心目中，齋戒能凈化人的心靈，提升人的高尚情操與心地善良，還能使富人體驗窮人忍饑挨餓的滋味。

世維會發言人迪里夏提告訴筆者：在中共的極權統治下，維吾爾人的齋月祝福，屬於非法宗教活動。每年進入齋月，中國政府都會加強針對清真寺的監控，在此一階段還對清真寺進行重點政治穩定宣傳，及去極端宗教宣教，以此作為清真寺的政治指標與任務，並採取嚴厲打擊在齋月期間利用互聯網與手機短信相互祝福等。為了徹底取締維吾爾人的宗教信仰，中國政府特別禁止維吾爾地區的公務員、老師與學生等，慶祝伊斯蘭教的齋戒月。為了防止維吾爾人在齋月齋戒，中國政府還要求各級維穩機構具體落實舉報和獎勵機制。

迪里夏提指出：維吾爾地方政府為了落實與執行中央指示與精神，每年都會假借入戶扶貧而查齋戒，進入維吾爾人家中進行抽查。所有被強制送到中國大陸從事廉價勞役的維吾爾人，都在特定的監控下工作與生活，他們的一舉一動都有特定的人員進行監控，嚴禁在齋月齋戒。如果有人齋戒，將受到嚴厲的懲罰，而且他們的家人也會受到連坐的懲罰。特別是被送往大陸內地充當勞役的維吾爾人，既沒有權利安排自己的生活，也沒有信仰宗教的權利，且要求他們相互監督相互舉報，為進一步加強在齋月當中的監控，當局提供午餐來甄別是否有人齋戒。齋月嚴禁齋戒，中國試圖通過嚴懲恐嚇等手段取締維吾爾人的信仰。

世界維吾爾代表大會再一次督促中國政府尊重信仰，停止宗教迫害，容許維吾爾人度過一個屬於自己的吉慶日——健康祥和的齋月。宗教是人類政治生態平衡不可缺失的重要部分，是人類精神思想的重要基礎，播種愛的思想是偉大的，是神聖的。

筆者認為：習近平執政以來，致力於「反恐」。「十八大」三中全會公告明確提出了「三股勢力」，即：分裂勢力，恐怖勢力和極端宗教勢力。這樣的政策目的非常明確，維護中共統治的目的，符合中共「反恐」的需要，將民主運動、民族獨立運動、宗教改良運動、維權運動、自由文化運動等，統統納入了中共的「反恐」大網。全體中國人必須反對這種與民為敵的中共政策與統治。

處理好漢民族與各其它民族的關系，首先必須尊重與維護各民族的宗教、文化與風俗。漢人有首歌叫〈最炫民族風〉。其實每個民族都有自己的民族風、民族魂，這是人類文化、宗教、風俗等的歷史傳承，是世界各個民族的共性與特征。維吾爾民族、伊斯蘭教信徒決不是漢人的敵人，他們的宗教和語言文化等，必須得到保護與尊重。最近《華爾街日報》披露，2019年全年，中國在新疆羅布泊地區等，秘密進行了一系列低爆炸威力的核試驗。

民族和解，要著眼於民間，要立足於根本，希望海內外的漢人朋友，能了解與尊重維吾爾族宗教、文化與民風民俗，反對中國政府針對維吾爾人民的齋月極端政策，維吾爾地區的生態環境同樣必須得到保護。

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