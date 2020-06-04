宜蘭孔子廟

宜蘭孔廟位於宜蘭市新興路。

戰後，組成宜蘭縣文廟修建委員會，首任縣長盧纘祥主其事，歷年來蘭邑生眾籓衍，舊址已不敷擴建，乃另擇宜蘭市孝亷里，作為聖廟新址。

於1952年冬天，大成殿奠基，越二年而竣工，數年後崇聖殿建成。1967年後，在陳前縣長進東和李鳯鳴縣長任內，數年間按圖施工，於1980年孔廟全部落成。



萬仞宮牆。圖／李界木提供



高聳青仔長下的孔廟。圖／李界木提供



全台最美的大成殿：歇山重檐式的檐線弧度十分優美，整體建築宏偉高聳。殿內中央奉祀至聖先師孔子牌位，左右側則分列4配（曾子、孟子、顏子、子思）、12哲（朱子等）的先賢牌位。圖／李界木提供



宜蘭孔子廟928祭孔大典莊嚴隆重。圖／李界木提供

台灣戲劇館

台灣戲劇館位在宜蘭縣，是台灣首座公立地方戲劇博物館，自1886年開始籌備，於1900年正式對外開放參觀，且不斷擴建新興的空間設備。 台灣戲劇館以歌仔戲文化為主、傀儡戲為輔做為展示主題，不僅有歌仔戲的樂器、戲曲及服裝，還有傀儡戲偶展示，並設有影片放映室、視聽圖書館及研習教室等設備，且不定期於場館中舉辦各項相關展覽。

位於宜蘭縣文化局(宜蘭縣文化中心內)，是台灣第一座公立地方戲劇博物館，旨在維護歌仔戲、漳洲傀儡戲、北館戲曲與布袋戲等重要的台灣劇種，共有３個樓層，面積約400餘坪，典藏3000多件戲劇文物，為台灣民間戲曲留下珍貴的文化資產，並經常舉辦各項表演與大型活動，推動薪傳。我家正對面就是台灣戲劇館。



台灣戲劇館入口廣場。圖／李界木提供



台灣戲劇館。圖／李界木提供



布袋戲、傀儡戲等偶戲類展覽為主。圖／李界木提供



台灣戲劇館的地點，就在宜蘭縣立文化中心旁。圖／李界木提供

宜蘭運動公園

宜蘭運動公園是一處全面開放、具有人性的休閒空間。 平日，閤家可以在這裡觀賞奇花異草、散步、騎腳踏車、放風箏.....等，靜享公園之美。亦可作為各項運動比賽的競技場。 在此風景優美的場地競技必能創造佳績。 外縣市來的觀光遊客，在漫長的觀光旅程中，宜蘭運動公園是一處歇腳、休息遨遊的好地方，既可盡享藍天白雲下花香鳥語、樹木庭園的公園風情，更可以舒展筋骨，自在體驗蘭陽平原「綠與力的交響詩」。 因地近原居地＂三角仔＂，我時常來此健走，尤其是下雨天，繞400公尺跑道外側的避雨迴廊而行，對此地特別熟悉有感情。 園內除了各種符合科技化、實用化、國際化標準的運動設施外，尚有精心設計的大草坪、健康步道、休閒庭園、植栽景觀，是休閒與運動的最佳去處。 大型及全國性運動會展演的舞台，擁有國際標準的田徑場地。



現今宜蘭運動公園圖（2020年5月）。圖／縣政府，李界木提供

宜蘭縣立運動公園，集休閒與運動於一身，是第一座將台灣地區運動設施公園化的先驅者。 1992年的台灣區運動會，即在此地舉行過，而公園承續了縣立文化中心沒有圍牆的人性化設計，民眾可以從任何一處進出，公園內還設有機車及腳踏車停車場。 平日這裡也為是民眾休閒運動的好場所，如玩風盤、風箏、搥球、跑步、打羽球、玩籃球、看展覽…等活動。另外，公園內還有一項貼心設計，就是給狗狗方便的狗便沙坑。



陳進東縣長買來作新辦公廳舍用的珍珠段8甲土地，後來因財政困窘而閑置多年，在李鳳鳴縣長時代一部分改建為體育場，陳定南縣時代擴大為「宜蘭運動公園」。圖／縣政府，李界木提供



宜蘭運動公園。圖／李界木提供



田徑場。圖／李界木提供



常有活動展出的體育館。圖／李界木提供



紅妝的台灣欒樹。圖／李界木提供



具有歷史性的火車頭。圖／李界木提供



原有室外游泳池原址，已興建東部首座國民運動中心，並於2018年11月啟用。圖／李界木提供



原有室外游泳池：現為室內游泳池。圖／李界木提供

宜蘭縣政中心

宜蘭縣政中心正位於蘭陽平原的中心位置，計劃面積約238公頃，主要發展區面積112公頃，區內配置適當的使用分區與公共設施，大體環境營造為適合、工作、居住、休閒的新市鎮。

周圍佈滿綠意且建築富有古典美是縣政中心的一大特色，這裡不僅是辦公場所，更成為民眾洽公、散步、喝咖啡的遊憩新景點。縣政中心設有屋頂花園：配置有配置餐廳、咖啡廳、涼亭、水池等可直接眺望龜山島及寬闊的田園景觀。

1997年3月完工啟用，公園般的行政大樓，佔地約2500坪，是宜蘭縣治史上第3次的遷建。為呼應時代脈動，大樓設計以親民化、藝術化、公園化、本土化、智慧化為內涵，營造水與綠舒適親和的空間。



於1997年1月完工，並獲頒綠建築貢獻獎。圖／李界木提供



宜蘭縣政府前草皮與水池綠意盎然，猶如宜蘭縣的縮影。圖／李界木提供

三位一體的縣政中心

宜蘭縣治從前清、日治、戰後時期歷經三次遷建，雖然僅是一幢官衙建築，但從建築外表的形貌，其實已透露了當權者對人民管理的態度。噶瑪蘭廳時期，縣治所在即今宜蘭醫院，日治時期，宜蘭廳署位在南門外，戰後時期沿用日治舊有廳舍，並經多次修建，至1989年開始（游錫堃主政時期），新擬定的都市計劃，預計將縣政府、縣議會、法院等代表行政、立法、司法的三個官署建築一同遷入縣政中心新址。



「宜蘭縣政府站」與「宜蘭地方法院」間空照路線。圖／縣政府，李界木提供



宜蘭縣政中心中央公園。圖／縣政府，李界木提供



中央公園。圖／李界木提供

宜蘭縣政府

位於宜蘭市縣政北路。在建築上融合了傳統閩式建築風格，並配合公園化的景觀設計。創意的建築風格，別具特色的宮廷式辦公室，令上班族樂於蟄伏於工作的空間，1997年落成的宜蘭縣政府，不僅讓縣民能自在地洽公，也立意使縣政府成為民眾的休憩去處，意外的成為遊覽觀光的景點。

縣政府前的擎天廣場是由雕塑家楊英風設計，以宜蘭特有的紅檜、扁柏、石頭等材料，融合本土文化、歷史傳承、多元族群、人本創新等主題規劃意涵深遠。



宜蘭縣政府是台灣綠色建築的先驅。圖／擷自宜蘭縣政府官網



中庭內也有宜蘭特產的檜木做為裝飾。圖／李界木提供



三樓頂的空中花園與天井。圖／李界木提供

議會大樓

宜蘭縣議會大樓位在縣政大樓北面前方，外形如一艘破浪前進的大船，船首航向太平洋。下窄上寬的斜式屋頂，搶眼的視覺俯視縣政大樓，含有監督之意。欣賞議會大樓如同遊歷宜蘭的高山大海一般，議會大樓朝向雪山山脈，如扇子散開的弧形迴廊，起伏如山峰層巒的屋頂，天際線波浪如山。清水磚、斜屋頂，十足的宜蘭傳統民居風格。而議事棟一樓大廳更將視覺拉入太平洋的意象當中，龜山島造型的桌子、緜長的海岸線、雪山山脈的林相、蘭陽平原的縮影全都成為建築語彙，讓親近它的民眾心領神會。



聽說是因為舊大門後來明堂形煞太多，諸事不順，改立坐向，堂前還有噴水池造景。圖／李界木提供



宜蘭縣議會紫藤花廊。圖／李界木提供

宜蘭地方法院

臺灣宜蘭地方法院，是中華民國的三級法院之一，位於台灣宜蘭縣，屬於普通法院，一般簡稱為宜蘭地方法院、宜蘭地院。宜蘭縣政中心原先即規畫興建縣政府、縣議會、地方法院等建築，形成行政、立法、司法三權分立的意象。

法院建築於2004年啟用，是台灣目前較為新穎的法院院區之一。在地檢署遷至縣政中心以前，一度有地檢署仍在宜蘭市區，而法院已在縣政中心的情形。按原先欲遷建者亦包括地方法院檢察署，與縣政府、縣議會、地方法院形成四角鼎立之勢，不料興建地檢署建築的建商中途倒閉，致未能興建完成，因此曾是台灣少數地院與地檢署遙隔兩地的例子。



宜蘭地方法院。圖／李界木提供



宜蘭地檢署。圖／李界木提供

宜蘭縣史館

宜蘭縣史館成立於1993年，是台灣第一座縣市級地方史料館。位在宜蘭縣政府園區內。

宜蘭縣史館成立的目的於史料的保存及推廣宜蘭歷史為宗旨，目的讓更多的人能夠簡單、方便了解宜蘭的歷史及發展。 館內典藏多樣、繁多，包括大量圖書及古文書、老照片、家譜、古今地圖、政府檔案等第一手史料，用於推廣在地歷史及記錄研究，讓民眾可以更加了解生長地的發展資訊，是台灣首座縣市級的地方史料館。



宜蘭縣史館：台灣第一座縣市級地方史料館。圖／李界木提供

縣史館這塊空地，原先是規劃成一座觀賞用的小丘，做為眺望大霸尖山的觀景台，但因為地處於過去蘭陽溪的河床上，所以地質較為鬆軟，無法承重，才改建為縣史館。後來的建築師沿用原先的造型，將土堆的中間挖空，形成一個地窖，再巧妙地運用建築力學，支撐住拱型的天花板，外層則利用泥土覆蓋上去，這使得現在的縣史館從遠處看，彷彿是一座小山坡，坡上還有好幾棵樹木生長，一點都沒有傳統建築的堅硬感，反而多了線條的柔和感，低調到讓人很容易錯過它。



覆土式的建築形式，滿符合現代節能的綠建築概念。圖／李界木提供



宜蘭縣史館：是一個密閉的圓形空間。圖／李界木提供



常設展示區：從迴廊往下看可以看到地下樓層的閱覽區。圖／李界木提供