2021.5.19美國總統拜登參加美國海岸警衛隊學院畢業典禮，特別提到美國海岸警衛隊與台灣的一項新的合作夥伴關係。圖／擷自拜登推特

美國總統拜登（Joe Biden）週三（5月19日）宣布，美國海岸警衛隊將發揮更大作用，以確保「每個國家」都遵守海上國際規則。

拜登在美國海岸警衛隊學院畢業典禮上對畢業生們說：「因為你們的專業聲望和你們無以倫比的技能，在我們與印-太地區的接觸中，海岸警衛隊將成為越來越核心的因素，以保衛生命、維護環境並保障整個地區的主權。」

「在阿拉伯灣，我們正在部署六艘新的快速反應巡邏艦的過程中，以便把西南亞巡邏升級。海岸警衛隊的專長正在幫助我們在該地區的伙伴執行海洋法並展開搜查和收繳行動。 」

拜登總統還就中國和俄羅斯的海上行為向兩國公開發出警告。他說，他與中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁討論了航行自由等長期以來的基本海事原則遭到侵犯的問題。他說，這些原則是「全球經濟與全球安全的基石」。

「當國家試圖在制度上舞弊或者讓規則倒向對他們有利的一邊時，這讓一切都失去平衡，」拜登總統說。「正因為如此，我們如此堅決地要求，那些世界上作為貿易和船運動脈的區域必須保持和平，不管它是南中國海、阿拉伯灣，而且也越來越涉及到北冰洋。」

本週，美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）一直在冰島出席北極理事會部長會議。讓美國海警到邊遠的北部海域巡邏在國會得到兩黨的大力支持。

「俄羅斯和中國共產黨正在增加他們在該地區的惡意影響力，測試美國和我們在該地區的盟友的極限，」眾議院外交委員會首席共和黨成員邁克爾·麥考爾（Michael McCaul）週三說。

他說：「重要的是，本屆行政當局必須認識到北極正在上演的戰略競爭，它是什麼就稱為什麼，並迅速採取行動予以反擊，以確保北極仍然是一個安全、環保和穩定的地區。 」

拜登說，假如沒有美國發揮積極作用，制定行為規則，並且「圍繞民主價值觀而不是專制者的價值觀來塑造它們」，就不會有通暢無阻的全球商務。

拜登在康涅狄格州新倫敦的美國海岸警衛隊學院發表講話期間說：「正因為如此，我們將繼續支持《聯合國海洋法公約》，它列出了關鍵原則，確保我們地球的水域不會被任何一個國家剝削利用，而是要加以維護，為所有國家造福。」

拜登總統還特別提到美國海岸警衛隊與台灣的一項新的合作夥伴關係，說這「將幫助確保我們處在有利位置，能夠對該地區的共同威脅做出更好的回應，並開展有協調的人道環境任務。」

自從華盛頓1979年與台北斷交轉而承認北京後，美國和台灣一直都沒有正式的外交關係。

拜登總統還提到，最近，一艘美國海警巡邏艦在霍爾木茲海峽與美國海軍第五艦隊一道執行任務時，開火警告30槍，以威懾「在該地區以不責任和不專業方式操作」的伊朗攻擊快艇。

目前，美國海岸警衛隊按照法律執行11項使命，派遣船隻和人員遠離美國海岸執行任務。那次開火示警事件是這11項使命之一。

自從2003年以來，按照國防部的要求，海警隊一直在伊拉克及周圍執行軍事支援任務。

美國海軍沒有執法權，因此海軍艦艇採取警務行動時必須包括海警隊成員。

除了在本國水域執行傳統的搜救和船隻安全任務外，海岸警衛隊的職責還包括在北冰洋破冰，在中美洲海岸截獲毒品，在太平洋打擊非法捕魚，並在波斯灣攔截走私武器方面發揮前沿作用。

地米斯托克利顧問集團（Themistocles Advisory Group）創始人兼首席執行官克雷格·胡珀（Craig Hooper）說，要做到所有這些，美國海岸警衛隊需要更多經費。

「由於海警隊沒有那麼多的錢，他們從一個強大的戰略模板來做事......經常讓美國全國一路跟著他們......所以，任何額外的經費都應當支持他們已經在做的規劃，」胡珀說。「如果你把太多的錢都塞到這個小型精銳組織，美國有可能失去讓海警隊如此有效的魔力。」

胡珀還是「下一代海軍網站」（NextNavy.com）的發行人。他對美國之音說，他還擔心，隨著拜登的國防部支持高科技版的國家安全願景，「海警隊......這個處理所有海上日常工作、而且是真正在維持國際秩序與海上和平的軍種.....將會被忽視。高超音速、人工智能和機器人都很棒，但它們取代不了一支海警登船突擊隊。」

在周三的畢業典禮講話中，拜登說，海岸警衛隊「一直認識到我們國家安全的更廣泛定義」，這種定義已經模糊了海警隊與海軍之間的區隔。

「海警隊實質上已經成為海軍的附屬或者海軍的初中校隊，一旦海軍的行動步調變得過快，需要他們，他們立刻就能補上來，加入首發陣容，」加圖研究所（Cato Institute ）防務與外交政策研究副所長泰德·蓋崙·卡彭特（Ted Galen Carpenter）說。「此刻它是海軍的關鍵預備隊，實際上並沒有聚焦於它的近海守衛美國海岸的傳統使命。」

在戰時，美國海岸警衛隊可以被納入美國國防部指揮，但和平時期，海岸警衛隊的任務初衷並非如此。

美國海岸警衛隊自稱是美國歷史最悠久的未曾間斷的海上力量，根源可以追溯到1790年代按照財政部指令設立的一支執行關稅法的小艦隊。2003年，美國海岸警衛隊從運輸部旗下轉移至當時新成立的國土安全部。

經歷了十幾年風雨飄搖、爭議不斷的採購程序後，海警隊古董級的漢密爾頓級（Hamilton-class）巡邏艦正在讓位於新型傳奇級（Legend-class）國家安全巡邏艦。海警隊的快速反應巡邏艦隊一直在不斷壯大。

海警隊的將官們「當然喜歡他們正在獲得的很多新玩意，這些真的是尖端技術，」卡彭特對美國之音說。「另一方面，他們感到了行動基地和賦予他們的額外使命所帶來的壓力。」