●印太●歐俄●美洲●亞非●
........................................................................................................................................................................................
每日國際焦點
德國經濟部長請求經濟部長王美花協助與台積電談判，解除德國汽車產業的晶片短缺問題。
美國羅斯福號航空母艦戰鬥群23日進入南海。
美國再度向日本保證會履行美日安保條約，防衛範圍包括尖閣群島（釣魚台）。
美國國家安全顧問蘇利文表示美國將會繼續與以色列密切合作打造區域關係正常化協定。
美國
羅斯福號航空母艦戰鬥群23日進入南海。
美國再度向日本保證會履行美日安保條約，防衛範圍包括尖閣群島(釣魚台)。
馬來西亞
拘留2艘越界的越南漁船上16名越南漁民。
孟加拉
為解決國內糧荒問題，將自緬甸進口10萬噸米，擱置兩國對羅興亞問題的爭執。
德國
經濟部長請求經濟部長王美花協助與台積電談判，解除德國汽車產業的晶片短缺問題。
俄羅斯
警方逮捕3000名支持納瓦利內的抗爭者。
荷蘭
22日在機場逮捕亞洲最大犯罪集團「三哥」高級領袖、國際頭號通緝犯謝志樂，澳洲政府準備引渡回國審判。
美國
國家安全顧問蘇利文表示美國將會繼續與以色列密切合作打造區域關係正常化協定。
蓋亞那
2艘漁船遭委內瑞拉海軍拘留。
摩洛哥
波利薩里奧陣線攻擊西撒哈拉通往茅利塔尼亞的要地蓋爾蓋拉特。
阿拉伯聯合大公國
內閣同意在台拉維夫設立駐以色列大使館。
索馬利亞
非洲聯盟維和部隊中的烏干達部隊表示擊斃189名青年黨恐部分子。
莫三比克
暴風雨侵襲造成7000人無家可歸。
奈及利亞
海盜於幾內亞灣自登記利比亞籍的土耳其貨櫃船上綁架15名土籍船員，攻擊過程中1名亞塞拜然籍船員死亡。
馬利
聖戰極端分子發動2起攻擊造成馬利士兵6死。
福和會官方網頁：www.fratwn.org