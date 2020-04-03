全球確診飆破百萬，美國失業暴增，上週初領失業金人數直竄665萬人，重災區紐約的大眾運輸空蕩蕩。圖/取自紐約州長推特

武漢肺炎病毒持續肆虐，全球確診人數飆破百萬人，達100萬7977例確診，死亡人數5萬2771人。美國疫情慘重，全美確診人數238820例，死亡5758例。美國許多商家被迫停止營業，上週初領失業金人數再度飆增一倍以上，達665萬人，連續兩週創下歷史新高。

根據各國疫情統計，在歐洲部分，義大利確診115242例，死亡13915例；西班牙112065例，死亡10348例；德國84788例，死亡1107例；美國確診人數238820例，死亡5758例。這幾個國家武漢肺炎確診人數都超過中國的81589例。

隨著各國祭出封鎖措施，全球有超過33.8億人正配合軟性或硬性的行動管制措施，也因為封鎖政策，許多商家都被迫停止營業，造成失業率飆升，尤其疫情嚴俊的美國，美國勞工部週四(2日)公布最新數據，截至3月28日當週，高達665萬人提出失業申請，超出預期。

目前美國是全球武漢肺炎疫情最慘重的國家，紐約州則是美國境內重災區，全州確診病例破9萬，累計2373人死亡，州內62個郡全部淪陷。紐約州長古莫今天在疫情記者說明會上直言，疫情不只襲擊都會區，那些「牛比人還多」的鄉村地帶也會受到波及，而且，紐約州疫情則是整個美國的縮影。

他還表示，目前除呼吸器外，紐約醫療院所還欠缺口罩、面罩、防護衣等裝備，而這些器材都是在中國生產，真是「莫大的諷刺」，現在很多國家都在向中國採購個人防護裝備。他敦促企業界盡快調整產線，加入個人防護裝備生產行列，紐約州政府將提供援助並採購。