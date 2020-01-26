由於邱義仁表現積極，又很主動，許榮淑後來就安排他正式進入《深耕》雜誌工作，沒多久就提升出任《深耕》雜誌副社長，成為雜誌社的核心幹部。圖／民報資料照

1980年代黨外運動風起雲湧，黨外人士紛紛創辦雜誌，與政治運動相結合，除了為宣揚政治理念外，也成為公職人員宣傳的工具，時任立委許榮淑創辦《深耕》系列雜誌，吳乃仁、邱義仁、林濁水等人是重要的核心幹部，邱義仁初期由美國回到台灣，找工作並不順利，曾擔任過許榮淑的「助理兼司機」，接送她到地方跑行程，從來沒有人想過，這個司機有一天會出人頭地，貴為行政院副祕書長、國安會秘書長、總統府秘書長等要職。

邱義仁，在黨外時期被同志暱稱是「土豆仁」，民進黨成立後他又有「第一軍師」、「操盤手」之稱，他是台灣台南縣人，1950年5月9日出生。就讀台灣大學哲學系、政治研究所後，到美國芝加哥大學攻讀政治學碩士學位。

1981年，邱義仁從美國回來，曾先找上時任立委康寧祥，應徵工作，遭康拒絕後，由前桃園縣長許信良介紹給許榮淑，希望能到《生根》雜誌，許信良說，不論如何，都要聘任邱，可是《生根》雜誌工作人員已經額滿，許榮淑表示，她需要一名司機，接送她到地方跑行程，沒想到邱義仁一口答應，表示自己可以勝任這個工作。

邱義仁當時有肺病，身體狀況並不好，許榮淑原本認為這個工作，他可能無法勝任，而體諒他開車很辛苦，有時候在回程時，許榮淑會主動表示讓她充當「司機」，開車回來。

原本只是單純的司機工作，但邱義仁送許榮淑到中彰投選區後，碰到選民陳情案件，他會主動幫忙處理，許榮淑後來在司機的身分外，又加上助理的頭銜，在他身上，要他把地方陳情的事情記錄下來，寫成文章，發表在《深耕》雜誌上面，可以多賺一些稿費。

由於邱義仁表現積極，又很主動，許榮淑後來就安排他正式進入《深耕》雜誌工作，沒多久就提升出任《深耕》雜誌副社長，成為雜誌社的核心幹部。

邱義仁曾擔任過許榮淑的「助理兼司機」的事，這段「英雄不怕出身低」的故事，曾經在黨外圈內流傳一時。



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