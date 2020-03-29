美國的武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情大爆發，累計確診已突破11萬例，近2000人死亡，已超越中國，成為全球確診數最多的國家，其中紐約死亡數占四分之一，美國總統川普今天表示，正在考慮對紐約州、紐澤西州及康乃狄克州等疫情重災區實施短期隔離措施，但紐約州長古莫反對，認為於法不符；川普隨後已宣布，不必隔離，但要求CDC發布旅遊警示。

紐約州是美國疫情重災區，外媒報導，確診數達5萬2318例，728人死亡。

川普今天在白宮對記者表示，有些州希望在紐約州實施隔離，以遏止病毒向其他疫情較輕的地區繼續蔓延，隔離措施可能包括旅行限制，即使隔離，也不會影響貿易往來，並說已和佛羅里達州等州的州長通了電話。

川普隨後也在推特發文，他正在考慮對疫情嚴重的紐約州、新澤西州和康乃狄克州的部分地區實施為期2周的隔離措施，將在稍晚做出決定。

但紐約州長古莫（Andrew Cuomo）指出，他稍早與川普通電話，完全沒有談及任何隔離的事，且有法律執行疑慮，實施旅行禁令將造成大混亂；紐約州確診數已超過5.2萬人，川普已批准在紐約建4所臨時醫療站，提供4000張床位，並預估，未來2到3周將達疫情高峰，屆時可能需要14萬張病床。

新澤西州州長菲爾・墨菲（Phil Murphy）也說，他和川普通話時，並沒有提到隔離一事，他是看到新聞才知道這件事。

由於地方政府反對，川普已透過推特宣布，在與紐約州、新澤西州和康乃狄克州州長協商後，他已要求美國疾病管制暨預防中心（CDC）發布旅遊警示，並與聯邦政府合作管理，將不需要隔離，CDC今晚將公布詳細內容。

CDC隨後己發表聲明，建議紐約、新澤西和康乃狄克州的居民，在14天內，避免不必要的國內旅行，旅遊警示立即生效。