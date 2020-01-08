「阿扁來了，來向鄉親問好，祝大家平安」，最近1、2個月，一邊一國的宣傳車，沿著大街小巷廣播 ，引起注意。阿扁今天上午真的北上，到艋舺龍山寺、松山慈聖宮、大龍峒保安宮，上香祈福，許多阿扁們聞訊而來，大家一起來共同祈福。

在前往廟宇上香祈福外，阿扁也在上午10時10分，在龍山寺廟前廣場召開「三問馬英九」記者會，所謂「三問」，指的就是319槍擊案、特別費與富邦併台北銀行案，要求馬英九在觀世音菩薩、媽祖神明前一次講清楚、說明白。

據了解，馬英九、邱毅曾「抹黑」扁任內國軍將領要升官要送紅包，陳水扁對此耿耿於懷，曾在直播節目中指控馬英九。2009年1月19日，邱毅召開記者會指控，陳水扁總統任內升少將、中將、上將的國軍將領，都涉嫌送紅包給陳水扁買官，甚至還有價碼，少將送200萬元、中將要送300萬元到400萬元。馬英九在沒有任何證據的情況下，一竿子打翻一條船，無視無罪推定的法理，把阿扁任內所有的國軍將領一個一個叫去問，包括沈一鳴在內，但調查到最後結果是沒有一個有送紅包。

阿扁認為，政治再怎麼黑暗，要政治追殺、司法迫害他阿扁，也不該連累國軍將領，針對這件事，難道「邱毅跟馬英九不用到沈一鳴的靈前下跪道歉嗎？」

這是阿扁在1個星期內第2次北上召開記者會，1月3日，扁就曾出席一邊一國行動黨召開的記者會，就國民黨總統候選人韓國瑜在辯論會上指控15年前的319槍擊案，是由前秘書長邱義仁一手策畫，痛批韓國瑜為了選舉在他的傷口上撒鹽，他並當場翻出肚皮，向記者展示319槍擊案的傷口疤痕，並前往北檢向韓國瑜等人提告，盼能藉此以正視聽。

阿扁選擇在選前3天北上，記者會又選在10時10分舉行，意味「十全十美」、「實實在在」，象徵他背負台灣十字架，要為在這次政黨票抽到10號的一邊一國行動黨催票，用意非常明顯，阿扁以一邊一國行動黨的澆水園丁期許，可是一邊一國成立後，遭到媒體的打壓，相關活動很少見諸報導，社會各界知道一邊一國的不多，知曉一邊一國是阿扁支持的政黨，更是少之又少，造成候選人到處拉票，卻要面對選民解釋一邊一國是什麼政黨的困境。

擔任過8年總統，阿扁卸任後就遭到國民黨的政治迫害，進入黑牢，國民黨黨國體制下的媒體、教育、文化，營造得很成功，阿扁成了「罪無可赦」的「貪污犯」，已經深入民心，雖然仍有一些本土民眾認同、支持他，可是並不知道一邊一國行動黨成立的消息，無法實質轉換成選票，這是一邊一國在這次選舉中面對的困境。

為了突破困境，一邊一國進行多元方案搶救選票，1月5日發動「抗中保台一邊一國」大遊行，在没有發動中南部動員的情況下，計有近500位雙北市阿扁們自發性參加，算是造勢成功的活動，而在最後1周，一邊一國也在電視、電台、網路等媒體，打廣告加強宣傳，希望加深選民的印象，吸收更多的選票。

阿扁在1周內2次北上，召開記者會，目的當然是為了一邊一國行動黨造勢，希望突破媒體的封殺，吸引社會的注意，從澆水園丁變成催票達人，讓一邊一國跨過政黨門檻，拿到總統大選門票，在政壇上取得影響力。

自從阿扁遭到司法迫害後，同情與認同他的民眾，自稱為「阿扁們」，組織一些團體聲援他，當時組黨的呼聲很高，但一直等不到組黨的時機，直到去年8月一邊一國行動黨才終於成立，可是「生不逢時」，碰到史上最「荒唐」的1次選舉，國民黨推出的候選人爭議不小，使蔡英文取得領先的優勢，民進黨也是水漲船高，政治大環境對新成立的政黨極為不利，影響所及，也衝擊到一邊一國的發展，導致阿扁情急如焚，只好親自北上召開記者會，希望能夠加持，讓一邊一國衝過門檻，阿扁用心良苦，可是是否能夠達到目標，幾天之後答案就會揭露了。