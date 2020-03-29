武漢肺炎暴露的不只是民主國家對防疫的脆弱性，也讓世界認清「中國問題」的可怕，但是，民主國家現在才覺醒要面對中共，在以經濟誘因壯大中共後，民主國家對抗中共，面臨自己製造出來的兩大困境。圖／取自中國政府網

武漢肺炎暴露的不只是民主國家對防疫的脆弱性，也讓世界認清「中國問題」的可怕。武漢肺炎是分水嶺，「中國」不再只是台灣的危險源頭，「中國」也是民主國家無法再迴避的問題。但是，民主國家現在才覺醒要面對中共，在以經濟誘因壯大中共以後，民主國家對抗中共，面臨自己製造出來的兩大困境。

發生武漢肺炎以前，民主國家看待中國以「利」為先，所謂「民主人權」只是備胎。雖然在武漢肺炎威脅到民主國家以前有美中貿易戰，看似民主國家對「維護民主人權價值觀」的覺醒，有經由貿易戰打入政治戰的趨勢。但細究美國川普仍然無法擺脫「以利為先」的「資本民主」談判特質，這一場美中對抗，在中國操弄「民族」，並以之和「中國共產黨的鬥爭特性」的結合，資本民主國家能否是最後的勝利者，恐怕大有疑慮。

價值戰爭難關 中國人民對中共經濟政策的幻想

通過中國人的一個說法，凸顯民主國家現在才要面對中共挑戰的第一個困境：「我們都知道中國共產黨有很多問題，但包括海外華人、港澳居民或台灣人民都可以打中共，但不能分化中國人的團結（要中國人自己出面革命不行），而讓西方國家有可趁之機解體中國。中國共產黨的壞我們比西方和港澳台的居民更明白，但中國人現在只想生活好一點，其他的以後再說，所以不要分化我們。港澳台或西方要打中共就自己去打，我們誰也不幫，我們當觀眾，只要不是要我們當前鋒犧牲生命，能夠打倒中國共產黨也很不錯，但前提是中國還能無損的以另一個形式存在。我們不必出面，就能打倒中國共產黨，還能獲得自由民主，中國的土地人民不會分裂，這樣的結果也不錯。」

這些論調只要聽聽中國在海外的華人小粉紅聲音俯拾即是，這也就是中國中原史觀的中國文化論。中國共產黨充分利用中國史觀的「民族論」，利用中國文化對內的凝聚力，幫助中國共產黨苟延殘存。

中國人民以保護中國當前的完整為優先考量，其實患了「自己的權力要自己爭取，民主自由不會從天上掉下來，也沒有讓別人代為爭取的道理。」可是，中國人在經歷近代百年屈辱的歷史以後，在專制制度嚴密控制下，喪失了理想性和身為自由人的價值觀，只想擁有生活的安逸和記憶中的不再被西方列強霸凌，保障中國完整的現在被害妄想症，也是在所難免。所以，就算知道民主自由的可貴，但他們寧可先確保衣食無缺，其他以後再說。

中國共產黨充分利用中國人民的矛盾心理，以民族利益對抗西方民主自由價值觀的挑戰，導致以美國為首對中共價值的戰鬥，因為中共的「民族論」掌握中國人民的歷史糾結，美國要打贏這場戰爭，面臨很大的難關。

民主國家要克服自己養大的中共經濟體系對中國人民的誘因很難，這個大障礙要怪中國人民的畏縮和自利也不公平。所以，以美國為首的民主國家，要打贏這場價值戰，得先解決中共經濟政策對中國人民產生的幻想，並保證不干預中國未來的完整性或其人民的自主性，以美國為首的民主國家要花更多心血了。

科技監控 結合資本經濟創造「中國特色社會主義」

其次，中國共產黨的黨制度和理念，以及鬥爭，雖然都來自馬列的共產思想，但是，中共補充了以立足國情建構的「中國特色社會主義理論體系」，不只結合馬列主義基本原理，還充分發揮借用資本主義的長處，幫助中國整體國力提升。由於國力提升，以科技監控人民的能力更強，人民想要反抗的能力相對被削弱。中共以經濟成長和絕對監控兩手策略，更加穩固對中國體制的控制，這也是中國人民畏縮挑戰中共統治的原因之一。

極權和民主兩大價值觀孰優孰劣的比較，就從武漢肺炎的防治展開。中共藉由武漢肺炎對其政權的挑戰，在危機當下已經以大外宣佈署「中國式集權的中國特色社會主義」效率優於「民主無效率」的行政功能宣傳。這是共產鬥爭慣用的手法，這個手法有民主國家長達20多年友誼的經濟協助，鞏固了中共掌握人民的經濟誘因及科技監視人民能力，增強中共對抗民主國家的信心。

因此，民主國家雖然因武漢肺炎認清中共的邪惡，終於明白專制和民主無法共存，資本主義國家貪圖小利的下場，會讓以基督文明的西方體系崩解。為了民主自由的價值長存，開始大戰略思考而正面幫助台灣對抗中共的威脅，將民主國家也置於對抗中共的第一線。但是，民主國家養大中共後，如果無法摘下中共結合資本經濟，創造出「中國特色社會主義」的經濟成長產生對人民的誘因，也就是民主國家若無法割除中國培養出來的不正常經濟發展毒瘤，無法證明民主政治的運作優於集權政治，那麼，中共挾中國14億人民為後盾，美中不同價值體制鬥爭結果，鹿死誰手恐怕還有得折騰。