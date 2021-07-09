流亡美國的爆料大王郭文貴，經常語出驚人，前日他說：「國民黨內黨員七成已經投共」，數字太驚人，第一時間就引來江主席抗議，眼下，國民黨在台灣變成在野黨，已登記合格黨員在三十萬上下，七成叛黨叛台，此話顯然太誇張，但是以老共滲透本事，也非完全不可能。

國民黨內牆頭草變色龍知多少？或許還是一個謎，但是眼下台灣政壇，變色龍政客就不少，由綠轉藍，順勢轉紅，其中最有名，當屬柯文哲。

柯文哲開始棄醫從政，以墨綠自稱，吸納綠營選票，打敗連勝文，幹上台北市長，一任任期未了，就脫下綠色外套，改稱白色，但是，他創造「兩岸一家親」名詞，以便討好老共，對101大樓前面大搖五星旗紅色份子大開言論自由善門，但是，更讓人印象深刻的是捲入老共器官移植，形象受傷，到底什麼是白色，人民自有定見。

2019年，總統大選，「韓天電視台」力挺老韓，聲勢直逼小英，柯文哲大罵韓天是紅媒，還要求韓天電視台應該交待清楚電視台和國台辦的關係，藉此洗刷自己親中印象，沒想到，身上白衣服穿不到二年又染紅。

日前，老柯在轉戰網路的韓天台節目，出現三十三秒視頻，大讚韓天台監督政府，為民喉舌，當年帶頭反紅媒運動的網紅館長，立即跳出來痛批老柯昨是今非，館長唯一不知，這才是政治變色龍本色。

老柯在抗疫期間，自許專業，每天不務正業，炮打中央，指責政府養網軍，打擊非民進黨政治人物，講得有聲有影，創造政治聲量，沒想到台北疫情突然反撲，北市變成全台解封的包袱，老柯專業也徹底翻船。

老柯面臨政治滅頂之災，一人得道的政黨形象，更是岌岌可危，抓住一昧修理政府的親中媒體，作為政海浪潮中救命稻草，就成為溺水者最後的謀略。

媒體各據立場捨棄專業

老共藉疫亂台，分裂台灣社會的圖謀，成功了多少，這個數字沒人知道，但是台灣媒體或網路，分站在紅綠兩端，已經是既成事實，中字號，聯合重工，這些媒體最擅長吸收敵人的敵人為己用，於是被綠色掃地出門，或不喜歡執政黨風格者，只要罵政府，就是好咖，不分良劣，全面被羅網，成為反台灣陣營中要角。

或者說，台灣媒體傳播，已經分成護台派和擁共派，於是這兩個極端的報媒，互相指責對手的陣營是「1450」，言論逐漸失去客觀、中立，落入理性盲點，因此，如何分辨政治是非，變成閱聽大衆最大腦力考驗。

烏賊戰術，過去成就中共政權，現在，老共對台認知作戰，同樣來這一套，所以聰明讀者，閱讀收聽傳媒之前，要先知道你正在看那種顏色的媒體，以免落入文字語言陷阱。

武漢病毒肆虐時代，疫苗成為戰略物資，窮國或弱國在國際叢林法則下，吃虧是必然道理，所以，防疫本來就離不開政治，執政者搞砸防疫，陷人民於不自由，不安全，生活不正常，自然會失去選票，這也是民主和獨裁不同地方，在台灣，人民可以痛罵政府草菅人命，在中國，質疑老共防疫政策，是要掉腦袋的。

紅媒利用民主反民主，是長期以來顛覆台灣的策略，老柯改變顏色，自投紅坑，以為找到媒體保護，其實是為紅色媒體增加戰力，至於誰被誰利用，只有老柯心裡最清楚。