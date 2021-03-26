新聞標題【民報】【民意論壇】房地合一稅2.0版不宜溯及既往
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【民意論壇】房地合一稅2.0版不宜溯及既往

  2021-03-26 14:03
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行政院通過房地合一稅2.0版本並已經送達立法院。示意圖／擷自Google地圖網站
行政院通過房地合一稅2.0版本並已經送達立法院。示意圖／擷自Google地圖網站

媒體報導行政院通過房地合一稅2.0版本已經送達立法院，惟日出條款仍須由行政院訂定。財政部長蘇建榮表示，日出條款要考慮很多情況，也涉及一些原則，不希望房市在某一個時間點有大量買賣情形。民進黨立委沈發惠3月19日說，房地合一稅2.0方案提到，2016年起取得案件回溯適用，外界有正反意見。3月24日立法委員沈發惠稱「所謂的溯及既往不是實施日期的追溯，是適用範圍的追溯」，這句話讓人霧裡看花，越看越迷糊。立法委員鍾佳濱3月24日提到有位媽媽向他反映，四年前女兒在中部唸大學，為了女兒安全及保值起見在中部購屋，今年大學即將畢業，已找好買主且將於7月交屋，此次修房地合一稅將閉鎖期由四年延長至六年，害她寢食難安，這就渉及是否溯及既往的問題，請蘇部長對於受該稅實施後曖影響者以正面表列。

行政罰不應溯及既往

內政部長徐國勇說，這個回溯屬於「不真正的回溯」，是施行日期公布後才適用。財政部長蘇建長稱持開放態度，並重申在所得稅修正案明定，由其施行日期行政院定之。筆者很訝異的是，依行政罰法第四條規定「違反行政法上義務之處罰，以行為時之法律或自治條例有明文規定者為限。」因而行政罰不應有溯及既往的處罰，當然，房地合一稅就不應有溯及既往的規定。

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