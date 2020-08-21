及時救回出現惡性高溫（Malignant Hyperthermia, MH）的病人

有一種病况叫Malignant Hyperthermia 是麻醉師的Nightmare. 因為如沒有馬上發覺，診斷並且盡快處理病患的死亡率很高。這種病人平時與衆人沒有什麼兩樣，只是一上麻醉藥或麻醉氣，一觸即發，幾分鐘內心跳加速、抽筋，體溫很快的升到106-108F，接下來就是死亡。是一種家族性的遺傳病。幸好這種病人很少有，一萬多人中才有一個。有很多人做了一輩子麻醉好運沒碰過一個。 要急救這樣的病人，教科書上寫的很清楚：

（1）停止所有的麻醉和開刀，只灌氧氣。

（2）冰冷的快速靜脈注射／㸃滴。 身體以冰袋壓住。

（3）給一種叫做Dantrium 的藥，由靜脈注射。這種藥可能是難配，也可能是用的人少所以很貴，八十年代的價格是12 瓶$7，200，法律上是醫院都得常備的藥物之一，我們的SDS 老闆卻想「Take a chance」，我告訴他這是法律問題。變則通，我去跟醫院的藥劑師主任建議：何不買一打，醫院與SDS 平分，各拿六瓶擺著，反正難得用到，也可能一輩子不會用到，若不幸用到，需要量也只要3-4 瓶。如此錢、理、法都説得過去。

1991年在 Goshen的 Same Day Surgery Dr.Hendler有一個31 歲的年輕病人，身體健壯如牛，就是左膝蓋有毛病，時常酸痛要來做 Knee Arthroscopy（關節鏡檢查）。開始全身麻醉一切正常，Dr. Hendler 剛要切皮時發現與大腿垂直的小腿有點向上提升的傾向，他向我說：「Ming, the patient is light. 」（麻醉量不夠，太淺之意）我就加深一點，但病人的下腿還是一樣，並且有抽筋痙攣（Spasm）的現象。我說：「 Give me 1-2 minutes. 」發現情勢不妙，因為病人心跳加速，血壓上升，摸摸頭額的皮膚已開始發燒，正如書中所提及的典型症狀，我馬上停止所有的麻醉藥／氣。 Ordered 開刀停止，叫護士馬上泡一罐 Dantrium備用。揷管灌氧氣，把屋子裡的冰塊集中放進 Plastic Bag，擺在病人身上以減低體溫，同時叫救護車以備送去隔壁醫院的急診室。幾分鐘後䕶士拿 Dantrium進來並說：「It’s expired six months ago」我說：「We have no choice. 」叫她多泡兩瓶待用。因為我知道「Expired」那一天藥效不是從100%降至0%的。病人的病情安定下來之後，馬上送上在外面的等待的救護車送往隔壁醫院的急診室。

在急診室遇到六年前要來併吞我們的麻醉科老闆，雖然雙方都感到有點窘困為難，他還是很客氣的 Extend the Professional Courtesy，詳細的說明病人的病情和經過，不久病人就被送進他們的加護病房。與病人的母親說明病情後，她說30年前她才六歲的大兒子到醫院開氙氣（ Inguinal Hernia），還沒開完就死在開刀房裡，她也不知死因。心想這又進一步印證了我的診斷。

四、五天後 Genetic Testing的結果出來確定這是惡性高溫（Malignant Hyperthermia, MH）的病例，我約他母親來面談，告訴她這種病症的嚴重性，和有血緣關係的近親都有25%-50% Genetic Testing會「Positive」的可能。任何家人要開刀都必須 Inform麻醉師，家中有此病例以防不測，並建議她的子孫家人都應去做這個檢驗。她一一答應。離開時看了她的背影，心中感到欣慰，因為這個禮拜救了一個生命危急的病人，這一席談也可能救了整個家族。

因為這種病症有關 Public Safet又不常見，所以 D.C.的衛生部設有 MH Registry， 那裡的官員來了兩次電話訪問，我也花了好幾小時的時間寫此病例的報告寄去給他們存檔。

三、四年前有次在聊天，護士長 Theresa 説:「Dr.Chiou， you and Wei are only two in the group do not play Smart phone in the Operating Room and we respect that. 」Wei 是中國來美留學的薬理博士，來此改行學䕶士，不久再取得一個麻醉護士的學位（CRNA） 很得人望。



手術室示意圖／陳順勝

手術房內的聲音

以前還沒有 Smart phone 時，麻醉醫師的通病是時間較長的開刀常把機器放到「Auto pilot」上，讓機器自動替病人呼吸而自己坐下來看 Wall Street Journal， 研究股票市場或看雜誌。「Auto pilot」本身是安全可靠，沒有什麼害處，問題是病人把生命交給麻醉師（並且還得繳錢的），所以在開刀房旳我們坐下來休息可以，道理上，至少注意力要放在處於麻醉狀態下病人的Vital Signs（心跳，血壓 ，體溫等等）而不是在股票市場上。說這些話並不是我本身不做股票，也不是在唱高調。

還有一種情況：有次在飯局一位朋友問我開刀房是不是很安靜？我把問題反過來問：寂靜無聲是：0，拍賣場的噪鬧聲是：10。你們認為這個針落在何處？大部分的人說是1-2，只有一位說7-8。我的回答是：不能一概而論，看時間，看外科醫師的嗜好，一般來說以前比現在靜的多。記得學生時代進開刀房很少講話，一般是做手勢，用手指表示如要剪刀是右手的Index & middle fingers 張開。如要Sponge 是五指合掌。聽說這是日本人留下来的傳統，現正已很少見。有些醫生一邊開刀，一邊講話，相信會影響開刀的結果，但他們却不以為然，說Baby 多可愛的有之，兒女多聰明的有之，批評律師的有之，談股票論時事的有之。好像廣播電台在宣佈消息，很無聊。有些人開刀時喜歡放音樂的，古典音樂我還能接受。有位年輕的好友開刀時喜歡放 Rap Music，我告訴他如要我做他病人的麻醉，休想我在場時放這種音樂，他笑說 OK。

有一位很多人不喜歡的外科醫生，我倒很喜歡同他一起工作。他常說一句話：「Music is NOT for the operating room. It’s for the living room when you have a glass of wine in hand. 」 給他的病人做麻醉開刀房非常清靜。他去逝已近十年，還很懷念他說的這句話。

開業經歷的風浪

四十多年的開業生涯，表面上似是一帆風順，和平共處。其實不然，偶而有爭執，有內鬦，這些好辦。難處理的是外來的侵略企圖。前面提過，麻醉的 Group 是需靠醫院的 Space 才能夠開業。在資本主義的社會弱肉強食，大魚吃小魚是常見的事。

1985、1996、2004 共有三次我們這個小 Group 有被南北兩大 Group 吞噬的險境。如沒處理好我們每個人都會「無頭路。」

頭一次是 Dr. Hendler SDS 隔壁醫院的麻醉科，他們的企圖我可以瞭解：一年前 Dr.Hendler把 SDS 一週兩天開刀的麻醉交給我們，如果把我們併吞過去，則 SDS 所有的病人就都順理成章成為他們的囊中物。相信他們認為這是理所當然，因為 SDS 「is in our territory，you know. 」——那個韓國人說的。

靠着院長和醫院的「President of Medical Staff」 Dr.Quint 的幫忙幸運的把他們打退。

第二和第三次都是南邊來的大 Group，純粹是經濟上的利益。理由：（1）附近的居民都知道 Warwick Valley 是有「 Old Money」 的地方，一般人比較上稍微富有，用Medicaid（貧寒醫療補助金）的病人極少。 （2）大小兩家醫院同屬天主教醫療系統，合併後可以減輕 Administration Coast，可能是真實的，但是我們的「頭路「誰來保障？幸好兩次又都被我們打退。當時的功勞者是 Group 裡的黃清煌醫師，他少我十歲，臺大畢業，外科的Associate Professor 曾當過礦工醫院院長後才出國。他精明能幹，做事小心，能言善辯，很有遠見、遠謀。

至今己15年了，尚稱平安無事，到現在我還常提醒近年加入的年輕醫師，別忘我們南北都有「大敵」，大家好好認真「照起功」（臺語：照道理）做事。

記得五十年前念麻醉的教科書都說，確實因麻醉致死的732 個開刀就有一個。因為 Monitor的儀器日日進步，麻醉藥的安全性改進很多，所以因被麻醉致死的目前愈來愈少。

在美國開業每兩年要 Renew 醫師執照一次，這時州政府都會要求每人要有100〜150 小時的 CME Credits（Continue Medical Education.）如此能使醫生們的醫學知識跟上時代潮流。 有不少零星的CME Programs 但一般麻醉醫師注重並感興趣的有二：

（1）ASA Annual Meeting.（American Society of Anesthesiologists，有會員五萬三千人。）每年在不同的都市舉行。

（2）PGA （Post Graduate Assembly）這是紐約州麻醉學會主辦的CME。每年的12月固定在紐約市舉行。兩個大會旗鼓相當，參加人數來自世界各地都在六千人上下，兩者都有很精彩的節目，只要認真聽講每堂課多少都會有收穫。去上課還有一個好處，常會碰到不少當年做住院醫師同甘共苦的老同事，談談自畢業後各奔前程的經驗和感想，算是一種Reunion 的機會，可惜近二十五年來同聚的人數愈來愈少，最後一次碰到同期的醫生是十六年前的事，是興趣減低，退休或是其他的原因？以前講課的都是我前一輩的醫師，現在都是比我年輕的一代，真有長江後浪推前浪之感。 再過四個月就要去參加我第五十次的 PGA.希望不是最後一次。

至於 ASA Annual convention 的 CME 性質相似， Credit Hours 亦相近只是每年在不同的地方舉行。五十年來只參加過三次，一次在附近的費城兩次在加州都是順便去看親友才參加的。

過去半世紀都住在紐約市附近發覺一個很難得的現象：曾經在高雄中學同窗過的好友共有十三戶，最盛時期是八、九十年代，除了紐約市的中學畢業生外，相信很難在世界上找第二個中學的班友，有那麼多人幾十年後再聚集於Greater New York Area 的。

我們這個麻醉組的人員四十幾年來可以說相當穏定，進來的多，離開的少。 一位中國來的沈醫師工作認真，對人友善、本來在南邊的那個Group 工作，老闆常把他派到我們西北面23miles 的一個醫院工作，我曾對他說隨時歡迎到我們的醫院做，則每天可減少 45 miles 的車程，一、兩年後他來做了一陣子，因些小事又回去他原來的單位是工作。第二位是緬甸的華僑杜醫師，對人非常客氣有禮，很會念書，聽說他是緬甸醫學院第一名畢業。可惜的是他過份謹慎，行動奇慢，尤其緊急的情況下時常誤事。與一位科內的醫生不合，最後只好離開。 第三位是個在印度長大的歐洲人，太太是個骨科醫生，因為住得太遠，值班不易，但又喜歡在這地方開業，所以乾脆改行，轉成疼痛科醫生，不必値班，在他住家附近和此地開業，兩個診所輪流看，每星期都會碰面。 三位退休的是游醫師和前面提過的林醫師和黃醫師。

游醫師是高醫第八屆畢業，很聰明的好人，夫人是位畫家，記得他們剛來時有個可愛的 Baby， 現在Baby已是DC 的名律師。林醫師1998年退休，現在臺灣享清福，2014年我們班的50th Reunion 在高雄碰面，精神體力都很好。他們有三女一男，都很聰明，尤其老么，他念的高中七十年來只有三人進哈佛大學，他是其中之一。黃醫師與我一起工作了31年，三年前榮退，現在常旅行，周遊列國。並且做他喜歡做但退休前不易做的事情，Photography 是其中之一。 他有一男一女，兒子在Wall Street 做得很成功，後者在哈佛大學醫學院教書。