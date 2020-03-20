蔡英文總統19日視察衛福部疾管署檢驗及疫苗研製中心-嚴重特殊傳染性肺炎檢驗實驗室(國家實驗室昆陽辦公室)，感謝實驗室同仁及許多醫檢師盡心盡力投入防疫工作，她表示，現在疫情已進入第二階段，是更艱困的一戰，大家要共同來防疫作戰，相信我們不會被擊倒；台灣檢驗能量持續往上走，34家指定檢驗機構，專業防疫國家隊一定能保障國人健康。

總統府今天發布新聞稿表示，蔡英文昨天視察國家實驗室，首先聽取疾病管制署長暨中央流行疫情指揮中心執行官周志浩所做「武漢肺炎中央流行疫情指揮中心國家實驗室簡報」，及與醫事檢驗師公會全國聯合會理事長蔡德龍等人意見分享。

蔡英文致詞時表示，特別到國家實驗室昆陽辦公室，就是俗稱的「昆陽實驗室」，主要有兩個目的：第一，來了解這裡的檢驗跟應變作為，另一方面也來謝謝大家。自從發生武漢肺炎疫情以來，有很多人共同投入整個防疫的工作，有些人是在第一線，有些人做後勤的工作，有些人則是平常看不到，但就是最重要、默默付出的那一群人，「各位就是那一種人」。

蔡英文提到，醫檢師的工作在所有行業中，承受的風險可能是最高的。因為我們碰到病毒的時候，會覺得運氣不好，可是他們天天跟病毒在一起，風險確實是蠻高的；從疫情開始以來，我們有這麼多人一起投入，從稍早聽到大家的發言，感受到大家都是無怨無悔、盡心盡力投入整個防疫工作，非常感謝他們無私的奉獻，大家確實是這次防疫過程中最重要的一個元素。她要代表國家，謝謝實驗室及醫檢師。

蔡英文說，我們檢驗的能量一直持續地往上走，現在有34家指定的檢驗機構，一天大概達到3,200件，這個數字跟我們在看口罩的數字，感受是一樣的，期待的心情都希望它每天在增加。

蔡英文感謝大家這段時間以來的辛苦，打開整個台灣的檢驗能量，讓更多人一起參與防疫的工程，這對台灣防疫作業來講，是第一道防線最重要的構築。她認為，防疫其實是很重要的，尤其醫檢師們身處於第一線，沒有醫檢師做檢驗，政府就沒有辦法做出相關的決策。

她說，讓她覺得更驚豔的是，我們可以在第一時間把病毒的序列分析出來，讓檢驗時間能從一天縮短到4個小時。她要恭喜國家昆陽實驗室的人員，這是大家共同努力的成果，這不僅表現在防疫上，也展現了我們實驗的能力，以及許多經驗的累積。

蔡英文提到，這幾天有件國人都覺得蠻好的事，就是我們與美國有防疫的合作關係，這是對我們國家實驗室研究人員長期投入、長期累積最大的肯定，她再次感謝大家。

談及衛福部長陳時中近來被封為「鋼鐵部長」，蔡英文指出，她跟陳時中當同事這麼久，最常在一起討論長照的問題，前段時間她一天到晚催促部長把長照做起來，而部長也很快地在這一、兩年的時間，把整個長照結構都做出來，真的做得很好。

蔡英文指出，這段時間以來，台灣社會每天都很關注指揮官要說什麼、會有幾個確診病例，全台灣都要聽陳時中說明，了解整個疫情掌控跟我們對應的方法，國人到現在為止也都很配合疫情中心的宣導，這也代表台灣社會的一種進步性。此外，陳時中對於整個團隊的領導，其實功不可沒，而公會成員日以繼夜地投入，她也由衷感謝。

蔡英文強調，現在疫情已經進入第二階段，是更艱困的一戰，大家要共同來面對，共同來做防疫作戰。「我相信我們不會被擊倒的」，因為我們有堅強的團隊，而這個團隊就是國家隊，有各式各樣專業人才的投入，而且是百分之百的投入。我們一定會成功擊敗病毒，保障全體國人的健康。