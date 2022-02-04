李秋遠，1921年7月25日出生於蘆洲，1933年畢業於蘆洲公學校，之後前往日本就讀「今宮中學」，1937年前往中國滿洲大連，經台籍醫界前輩郭松根推薦進入長春醫科大學就讀，時值日本發動侵華戰爭，東北動盪不安，他白天讀書晚上從事抗日地下工作，1946年戰爭結束後國民政府接收東北，他隨著「台灣難民團」搭船返台，1947年先入台大第二附屬醫院擔任助手，並參加「地方醫師講習團」的訓練之後，他在蘆洲開設「秋遠診所」懸壺行醫，診所門前自題「秋風淑氣」「遠水朝宗」，橫批「玉露凝秋遠來近悅」。行醫之餘關心地方事務，熱心政治決定從政，就被以莫須有的罪名抓去關了99天，更加激發他改革政治的決心。1950年他參選台北縣第一屆縣議員，順利當選之後連任四屆縣議員，後來又當選第二屆至第四屆省議員總共長達22年的從政生涯中建立了他醫生議員獨立問政在野監督的角色。

李秋遠問政，除了關心地方建設的公共事務，爭取各種經費改善地方設施，他對全國性的政治議題，批評時政毫無顧忌，例如要求國民黨退出軍隊和國營事業，開放黨禁、全面改選中央民意代表，司法獨立不受黨政控制，警察行政中立，省主席應由台灣省籍人士擔任……等等，當時都是敏感的議題。由於台灣尚處戒嚴時期，要有勇氣挑戰威權統治的國民黨政府，李秋遠也受到了打壓，例如他當選第二屆省議員時，國民黨以法院判決他當選無效，但他還是再接再勵又當選第三屆省議員，他的不畏權勢發揮批評監督的功能，贏得選民和鄉親的支持。加上他的本業是醫生，對待病人又親切，所以民眾都喜歡他，他才能堅持他的理想，對台灣民主政治的發展盡了一份力量。

李秋遠後來在謝東閔出任台籍第一位省主席後，遵守承諾不再競選省議員，但他對於政黨政治的落實仍然關心，所以後來民進黨的成立他也積極參與，尤其對於中央民意代表的全面改選和總統直接民選，能夠得到實現是他從政以來最大的安慰，但他對於台灣選舉風氣的敗壞，尤其是賄選的問題不能解決，則深引以為憾，認為這是台灣民主政治發展的敗筆。2000年阿扁總統當選後，李秋遠獲聘為總統府國策顧問，算是對他民主發展貢獻的一大肯定，2005年12月12日李秋遠因腎臟病引發多重器官衰竭而逝世，享年85歲，他的一生堅持了學醫者的尊嚴。