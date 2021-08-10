澳洲對印度貿易特使、前總理托尼∙艾波特（Tony Abbott）（左）上星期剛剛以貿易特使身份訪問了印度。8月9日在《澳洲人報》上發表一篇評論文章，強調「解決與中國幾乎所有問題的答案都是印度」。圖右為印度總理莫迪（Narendra Modi），擷自維基百科，公有領域，民報合成

澳洲對印度貿易特使、前總理托尼∙艾波特（Tony Abbott）公開表示，澳洲與印度達成一項自由貿易協定將向全球表明，「民主世界正在摒棄中國」。

艾波特上星期剛剛以貿易特使身份訪問了印度，強力推動澳印自由貿易協定。他星期一（8月9日）在《澳洲人報》上發表的一篇評論文章中強調，「解決與中國幾乎所有問題的答案都是印度」。

「由於世界另一個新興超級大國日益強勢，讓印度盡快在民族之林中佔據其應有的位置符合大家的利益，」艾波特寫道。「因為貿易協定既關係經濟又關係政治，印度與澳洲迅速達成自貿協定將是民主世界摒棄中國的一個重要信號，而且也有利於我們兩國的長久繁榮。」

值得注意的是，正是在艾波特擔任總理期間，澳洲與中國簽署了已於2015年生效的一項自由貿易協定。2014年他還曾接待了中國國家主席習近平對澳洲的國事訪問。

不過近年來由於澳洲出於國家安全方面的擔憂，禁止華為參與其5G網絡建設、立法禁止中國對澳洲政壇秘密施加影響力以及公開呼籲對新冠疫情源頭進行獨立調查。這引起北京強烈不滿，從而導致澳中關係急劇惡化。

艾波特坦言，他擔任總理期間與中國簽署自由貿易協定時，誤以為中國正在走向開放，沒想到北京會對澳洲包括煤炭、大麥、葡萄酒和海鮮在內的出口商品實施「任意抵制」。這表明中國是把貿易當作「戰略武器」在使用。

艾波特不無感慨地寫道，「最根本的問題是中國超強的實力是由於自由世界邀請一個共產主義獨裁政權進入全球貿易體製而造成的。」

「中國利用了西方的善意和一廂情願來竊取我們的技術、削弱我們的工業，並在這一過程中變成一個比昔日蘇聯要強大得多的競爭者；因為中國已經成為一個一流的經濟體，而且還迅速擴軍想擁有同樣一流的軍力；它按耐不住地想為台灣打一仗，而台灣這個擁有2500萬人口的多元民主政體恰恰證明中國人的DNA中並不一定有集權的基因，」艾波特寫道。

美聯社星期一在報導這一新聞時曾尋求中國駐澳洲大使館的評論，但是沒有收到任何回應。

印度與澳洲有關一項全面經濟合作協議的談判始於2011年，但是在2015年擱淺。根據美聯社的報導，印度特別擔心開放自由貿易後，澳洲農產品在印度氾濫；而澳洲則不太願意應印度政府的要求，對印度赴澳洲工作的工人核發較少限制的簽證。

澳洲現任總理莫里斯（Scott Morrison）和印度總理莫迪（Narendra Modi）去年已經通過簽署一系列協議加強雙邊安全與防衛關係，而且雙方也承諾要擴大雙邊貿易關係。

艾波特在《澳洲人報》的評論文章指出，印度和澳洲都是「理念相近的民主國家」，印度目前雖然沒有比中國富裕，但是印度擁有民主和法治，而且是世界第二大鋼鐵和藥品生產國，印度還有類似美國矽谷的科技產業。他認為，就全球供應鏈而言，印度可以「完美取代」中國。

在美中和澳中關係惡化初期，印度曾經試圖在美中、澳中關係上保持某種程度的平衡。但是去年6月中印邊界爆發衝突、導致雙方軍人傷亡之後，印度加快了與美國及澳洲等國加強關係的步伐。

今年3月美日印澳四國集團（Quad）曾經舉行首次視頻安全對話。拜登政府也在安排要在今年年底前，在華盛頓舉行一次面對面的四國集團高峰會。

艾波特透露，印度已經邀請澳洲部隊參與即將舉行的馬拉巴爾聯合軍演，屆時將有印、美、英、日、澳等國軍隊並肩演練。他強調，馬拉巴爾聯合軍演將展現民主國家致力捍衛印太自由和開放的決心和力量。