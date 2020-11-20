《英雄聯盟》手遊版的《英雄聯盟：激鬥峽谷》宣告12月8日正式公測！台灣大哥大推出5支英雄角色獨家打造英雄IG濾鏡，讓玩家可以隨時隨地化身阿璃、逆命……還能成為安妮感受熊抱！此外，明星表演賽陣容首度亮相：茄子蛋阿斌、阿德、阿任，激鬥周興哲、周予天，BeBe、MiSTakE和西門決戰小草與小葵。登入活動網站預測賽事還可抽iPhone12。台灣大哥大也預告12月1日下午2點線上直播記者會&明星表演賽將有神秘驚喜揭曉！

《英雄聯盟：激鬥峽谷》明星表演賽預測活動引爆全台峽谷風潮

台灣大哥大聯手Riot Games旗下《英雄聯盟：激鬥峽谷》（簡稱：《英雄聯盟》手遊版）正式宣布，台灣將於12月8日加入公測行列，召喚全台玩家，創造隨時隨地皆可是英雄的峽谷浪潮，活動網站於11月19日正式上線，讓玩家們可以一睹為快！這次官方準備超多限量造型、上萬元的豪華大禮要送給來自四面八方的英雄們，邀請全台玩家一起迎接峽谷旋風！即日起英雄玩家們可至Google play進行預約，近期也即將開放iOS預註冊活動，加入官方粉絲團隨時掌握最新消息！

阿璃、布里茲、逆命等英雄大玩IG濾鏡 做自己的英雄再抽全球限量手機座

為歡慶Riot Games《英雄聯盟》手遊版的推出，台灣大哥大用心精選5支英雄角色，為玩家創造獨一無二的英雄IG濾鏡！各個英雄皆搭上IG濾鏡熱潮，將招式融合IG特效展現大招！玩家透過英雄IG濾鏡可以化身阿璃、逆命、希格斯，還能成為安妮，感受一下熊抱，更可以選擇成為機器人布里茲來抓住你的小兵……多種玩法讓玩家將遊戲的英雄大招帶入生活，隨時隨地與朋友一起進入峽谷冒險，做自己的英雄！官方IG(@wildrifttw) 有詳細活動辦法，參與發布英雄IG濾鏡限時動態，還有機會獲得全球限量周邊！



《英雄聯盟：激鬥峽谷》12月8日正式公測，即日起開放預註冊。圖／台灣大哥大

12月1日明星表演賽陣容亮相 茄子蛋激鬥周興哲周予天 預測賽事再抽iPhone12

台灣大哥大預告12月1日下午2點《英雄聯盟：激鬥峽谷》線上直播記者會&明星表演賽將有神秘驚喜揭曉，於Twitch平台：台灣大哥大電競官方頻道（頻道名稱：twm_gaming）獨家直播！這次特別邀請眾多潮流藝人、知名實況主為明星表演賽站台，由【激鬥英雄隊】－周興哲周予天兄弟及世界冠軍MiSTakE、BeBe和知名實況主西門夜說，對戰【峽谷先鋒隊】－茄子蛋阿斌、阿德、阿任領軍小草Yue、小葵。其中金曲樂團茄子蛋vs「鑽石」級新一代情歌王子周興哲將首次對決！即日起至11/30止玩家到活動專屬網站預測明星表演賽獲勝隊伍，就有機會抽中限量英雄造型，預測成功者還可再抽iPhone12！