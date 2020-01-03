從黨外反戒嚴拚到當前反併吞！湯金全在高市電視公辦政見會有感發言。他說，我決心再站出來，提供經驗與智慧，與年輕人共同護衞台灣的民主。

高雄市第三選區(左楠區)無黨籍立委候選人⑵湯金全律師說：「各位鄉親：歷史告訴我們，政治一定要清明，國家才會強盛，人民才會有錢。一個政府如果負債累累，大官小官無官不貪，這個政府哪能夠抵抗中共的併吞」！

從黨外反戒嚴拚到當前反併吞！湯金全在高市電視公辦政見會說：雖然解嚴了，我們自由了，民主了，但是我們今天面臨一個更險惡環境。中國共產黨不比中國國民黨，它是狠角色，國民黨絕對不是他們的對手，過去不是，現在不是，未來也不是。我們那能夠苟且偷生坐以待斃？所以他革命的火種重新燃起，決心再站出來，提供經驗與智慧，與年輕人共同護衞台灣的民主。

惟他有感的舉去年市長選舉，我們在高雄奮闘40年，竟然一夕之間，輸給一位從沒有在高雄住過，沒有在高雄付出過，高雄東南西北都弄不清楚的人，咱甘嘸免檢討？高雄市政府負債3,000億元、道路坑坑洞洞，錢花到那裡去了；一般人民向銀行要借錢要「3保6認」，慶富造船廠本身已無還款能力，還要向高雄銀行貸款17億，4天就准了，現在慶富公司倒了，17億泡湯了，這些都是高雄市民的血汗錢，這拿給予小朋友的營養午餐要吃好幾年？誰造成的，難道沒有人要負責？難道不必檢討嗎？更離譜的慶富案竟然有13位民進黨立法委員在立法院通過決議要停止調查，這是立法權干涉司法權的惡例，不知節制。湯金全強調，我當立法委員絕不會做這種事！

湯金全指其26歲僥倖在學中考上司法官，當時立定志向：當官不發財，發財不當官。他說，你們可以檢視我的一生，我做過法官、檢察官、高雄市議員、立法委員、法務部政務次長、高雄市副市長、公平會主委，我有貪污嗎？我有被彈劾嗎？被公務員懲戒委員會撤職任用嗎？如果有，我會宣佈退選，如果沒有，請你們支持我去立法院監督國、民兩黨。我是你們真正可以信任的候選人！ 湯金全。

※全文逐字內容如下：

我是左營、楠梓立法委員候選人登記第號的湯金全湯律師。

各位鄉親：政治要清明，要從選舉開始，有清廉的選舉，才會有清明的政治。這次參選我翻轉傳統選戰的三大陋習：第一：不做廣告看板，不做公車廣告。這些看板舖天蓋地，這些花費動輒上千萬元甚至上億元，我很好奇錢是怎麼來？選後要怎麼回收？難道不必跟財團勾結嗎？有才能、有廉潔的年輕人還有人出來參政嗎？所以大家投給我，給予年輕人一個榜樣，沒掛看板、不花大錢也能當選。第二：不派宣傳車（避免噪音擾人），實踐環保理念。第三：不送菜瓜布、口罩、面紙、甚至牙籤，這些雖然是小錢，但積少成多，我認為是一種變相的賄選如不遏阻，會影響公平競爭！讓年輕人有能力參選，也讓台灣民主政治更清明。

各位鄉親：歷史告訴我們，政治一定要清明，國家才會強盛，人民才會有錢。一個政府如果負債累累，大官小官無官不貪，這個政府哪能夠抵抗中共的併吞！台灣人民必定死無葬身之地！去年市長選舉，我們在高雄奮闘40年，竟然一夕之間，輸給一位從沒有在高雄住過，沒有在高雄付出過，高雄東南西北都弄不清楚的人，咱甘嘸免檢討？高雄市政府負債3,000億元、道路坑坑洞洞，錢花到那裡去了；一般人民向銀行要借錢要3保6認，慶富造船廠本身已無還款能力，還要向高雄銀行貸款17億，4天就准了，現在慶富公司倒了，17億泡湯了，這些都是高雄市民的血汗錢，這拿給予小朋友的營養午餐要吃好幾年？誰造成的，難道沒有人要負責？難道不必檢討嗎？更離譜的慶富案竟然有13位民進黨立法委員在立法院通過決議要停止調查，這是立法權干涉司法權的惡例，不知節制。我當立法委員絕不會做這種事！

各位鄉親，我本是改制前台南縣鄉下的農家子弟做過多種粗活，深知民間疾苦。18歲離家當兵後就在外生活，26歲僥倖在學中考上司法官，當時我立定志向：當官不發財，發財不當官。你們可以檢視我的一生，我做過法官、檢察官、高雄市議員、立法委員、法務部政務次長、高雄市副市長、公平會主委，我有貪污嗎？我有被彈劾嗎？被公務員懲戒委員會撤職任用嗎？如果有，我會宣佈退選，如果沒有，請你們支持登記第⑵號湯金全代表你們去立法院監督國、民兩黨。我才是你們真正可以信任的候選人！ 號湯金全律師。

各位鄉親：高雄最讓人詬病的還有空氣污染問題。好不容易，後勁人、高雄人忍了25年，五輕遷廠要如何處理？聽說要引進日月光，你能接受嗎？其實，依照文化資產保護法的規定，凡是50年以上的建築物都要評估是否古物、古蹟，後勁煉油廠很多日據時期的建築，都是文資法保護的對象，要先檢視有無保留的必要！所以第一個應該進場的是文化部，總之是要給左、楠人、高雄人一個能呼吸新鮮空氣的地方！反後勁煉油廠的抗爭，我也參與過，今天終於跟後勁人看到一線曙光！

各位鄉親：你們經過中都濕地一定會看到二支紅磚大烟囪，那時日據時期絞島煉瓦廠留下來，唐榮公司編了150萬元的預算要把它們拆除，當時我是立法委員，我接到消息立馬至審查會提議把150萬元預算刪除，幸獲無異議通過，終於把這二支大烟囪留下來，現在是國定古蹟。另外，紅毛港高字塔，在紅毛港要遷村的時候，港務局要拆除，我主張要留點東西給紅毛港人，給高雄人，終究他們在紅毛港生活了3百年、雄鎮北門等建物，都在我力爭下保留下來，成為愛河沿岸景觀的一部分。

各位鄉親：我從事律師以來一直關心人權、關心勞動者、關心弱者，我不是財團的支持者，我當然也不會有來自財團的壓力，年輕人關心的檸檬車條款，我以曾任公平會主委立場，買車一直修不好要換新的，不論汽車、機車都是一樣，以保護消費者的權益，我不會受財團的壓力！

我們的老人跟小孩是最大的弱勢者，沒有人替他們發聲，要鼓勵年輕人生小孩,要有配套措施，高雄市幾十年來一直只有二個幼稚園，顯然並不夠的。在高齡化的時代老年人的安養問題，也會變成國安問題。前瞻計劃把幾千億的錢拿去蓋鐵路，老人小孩關心多少？

毒品問題是世界性問題，我們監所有1/2是吸毒受刑人，監所非常擁擠，中間走道（俗稱中山北路）都睡滿人。根本解決之道有3：緝毒、戒毒、防毒。緝毒是根本解決問題之首要，高雄市政府成立毒品防制局我認為是疊床架屋，根本解決之道還是緝毒，有必要制定臥底法，成立中央緝毒局。

最近法國總統馬克洪為平息國內動亂，主動表示他會放棄每月20萬總統退休金。我主張廢止總統副總統禮遇條例，總統每月25萬元副總統每月18萬元。理由是：總統副總統每任4年是一種公法契約，任期屆滿就要自謀生活。美國第28任總統威爾遜任期屆滿前視網膜破裂，四肢癱瘓又眼盲，但他在任期屆滿後回到他的老本行－律師，執業3年後逝世，這是民主典範。

各位鄉親，我住高雄已經40年，他鄉變故鄉。日本明治維新時期有一位大政治家，名叫西鄉隆盛，他有一首很有名談立志的詩：他說：男孩立志出鄉關，學不成名死不還，埋骨何須桑梓地，人生無處不青山。民國68年美麗島事件爆發，我在嘉義當法官，就決定辭去法官職務當律師，69年搬到高雄，立志從事反國民黨戒嚴的鬪爭。雖然幸運沒有身陷囹圄，但被恐嚇、威脅、被臥底、被監聽、被跟踪，一樣也沒少。我有一次晚上12點從外面回辦公室，扭開燈，恐嚇電話馬上進來：幹○娘，要乎你死。

各位鄉親：雖然解嚴了，我們自由了，民主了，但是我們今天面臨一個更險惡環境：中共的併吞，台灣被中共併吞，一切前功盡棄，中國共產黨不比中國國民黨，它是狠角色，國民黨絕對不是他們的對手，過去不是，現在不是，未來也不是。我們那能夠苟且偷生坐以待斃？所以我革命的火種重新燃起，我決心再站出來，提供經驗與智慧，與年輕人共同護衞台灣的民主。

各位鄉親：我們活著不祗是為自已，是為別人，請支持號湯金全，給高雄人機會，也給年輕人機會。