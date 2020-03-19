本書主角郭馬西牧師，1892年生於台北社子島，從小就是喜歡讀書的孩子，他能流利地使用台語、客家話、英文和日文。自台北神學校（現台灣神學院）畢業後，赴日本和美國繼續深造，攻讀神學碩士也研究南島語言。郭牧師完成學業之後，回到台灣與葉水樹女士結婚，自費到東南亞宣教。1934年，受聘至日本，開始在東京定居，育有八個孩子。

美日開戰之後，曾在美國讀書的郭牧師就成了日本警察監控的對象。即便在物資缺乏的戰爭期間，郭牧師與牧師娘仍然想出各種辦法餵飽孩子，並且幫助了很多徬徨無助的台灣留日學生。戰爭結束後，郭馬西牧師請美國海軍運送滯留在日本的台灣人回國。爾後，郭牧師一家定居在台北中山基督長老教會，牧養各種語言、種族和背景的族群。

馬西家的妙妙湯，描寫郭馬西牧師一家十口最艱困的日子——一對台灣夫婦帶著八個幼小的孩子，在戰亂中的日本經歷空襲、離別和遷徙，靠著基督教信仰，他們譜出了什麼樣的故事呢？

書中除了人物故事、精緻的插畫，還有親子導讀，讓父母與孩子共同討論，對書中人物有更深刻的認識；以及故事發生的在地旅遊導覽，可以按圖尋訪故事中每位主角在台灣工作生活的美好腳蹤。本書提供QRcode，只要掃描就可以上網聆聽故事內容。有聲書有華語、台語、英語三種語言。另隨書附英文譯本，提供英語小讀者自己閱讀的機會和樂趣。

在讀《馬西家的妙妙湯》故事文時，可以看見作者巧妙地使用語句的排序，有節奏的串連起馬西牧師一家的心路歷程。妙妙湯在不同食譜之間有切不斷的連結，跟著文字，彷彿就可以看見繪本主角們在每個所到之處生活的腳蹤。

本書繪者決定在創作過程中讓繪本的畫面搭配文字的節奏，期待讀著能在閱讀的過程中，不只透過語言詮釋認識馬西牧師一家的可愛，也同時在視覺的流動中投入這趟妙妙湯的奇妙旅程。

作者／鹿喫檸檬

鹿喫檸檬，在人間迷航，沒有誠意找到方向。

夢無境卻不當具體，揮灑一身冷汗——滴滴真實。

反思歷史的引線，世界從未停戰。

羅盤還是在轉，它說：你看……

繪者／黃巧馨

1994年出生的台北小孩，畢業於台北市立大學視覺藝術學系。

身為基督徒插畫家，她相信「各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜都是從天父來的。」（雅各書1:17），而上帝給我們的恩賜可以被用來改變世界。

2016年成立插畫品牌「巧巧小橘頭」以來，她帶著信仰、清新的文字和溫暖的手繪風，透過Facebook粉絲專頁走入人群的生活，用一篇篇文分享盼望、傳遞愛。