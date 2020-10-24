Emmanuel Todd是法國非常出名的學者，2016年在川普與希拉蕊競選總統而沒有人看好川普時，他就預言了川普會當選。圖為他與2002年出版的《帝國之後》（Ápres l'empire）英文版一書。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

一、一個有尖銳、獨特眼光的學者：Emmanuel Todd

在拜登的兒子杭特.拜登的硬碟曝光以前，有關美國總統選舉之民調，大都認為拜登領先很多，而許多媒體也都預測拜登會獲勝，並認為拜登當選對美國是好的。

但是就在前幾天，法國的人口歷史學家，家族人類學家Emmanuel Todd寫了一篇文章〈為了美國，川普連任是有其必要的理由〉，而他就對於上述的論調表示異議。

Emmanuel Todd是非常出名的學者，他在2002年出版的《帝國之後》（Ápres l'empire）一書，預測美國的霸權在2050年以前會崩潰，而一躍成為世界的暢銷書。各位讀者對他並不熟悉，但是在川普與希拉蕊競選總統而沒有人看好川普時，他就預言了川普會當選。

二、〈為了美國，川普連任是有其必要的理由〉一文之要點與章節

11月3日，美國就要正式投票，到時候，投票的結果就會一翻兩瞪眼。但是Emmanuel Todd這篇文章的分析非常與眾不同，他的論法似乎打破了學界目前一般的看法。筆者長期以來一直對於全球化的自由貿易有著許多懷疑，例如全球化帶來台灣產業的西進，造成台灣失業率的攀升。但是筆者自己無法將之整理為一個完整的體系，看了這篇文章後，就有「原來如此」的感覺出現。

（一）文章的要點

這篇文章的有如下三個要點：

1、現在的美國是處於「分裂狀態」與「良好的經濟狀態」兩個矛盾的現實在互相對撞著，

2、高學歷的菁英應該是liberal 的，但是卻成了是「討厭比自己低學歷的大眾與勞工的左派」，

3、要將美國的歷史往前推動，民主黨必須要進行意識改革。而其最好的方法就是不使拜登當選。

（二）文章的章節

這篇文章基本上是由如下的章節構成：

（1）川普的連任是好的

（2）看不起「下層民眾」的左派

（3）不討論「經濟」的菁英

（4）「對於黑人差別待遇」是美國的原點

（5）將黑人就以「疏離」的民主黨

（6）掌握關鍵的西班牙裔選票

（7）「美中對立」是不錯的

（8）假如我是美國人……

三、Emmanuel Todd對於民主黨之批判

（一）為什麼川普的連任是好的？

Emmanuel Todd認為川普做為一個人來說，其很多言行作為是不能被容許的，但是人們如果只是因為這樣就來指責川普，那就會看錯美國社會的現實。

他認為：如果看現在的美國，那麼現在的美國是「政治、社會、意識型態的分裂狀態」與「良好的經濟狀態」這兩個矛盾的現實在互相對撞著。

在人種問題方面，川普的支持者與既有的菁英（establishment ）之間，產生了可以說是「內戰」一般的激烈對立。但是另一方面，美國的經濟是處於回復的狀況，這是從歐巴馬政權末期左右所持續的傾向。從2014年左右起，家庭的實質收入上昇，至少在武漢肺炎流行以前，貧困階層是處於減少的傾向。而且，能源也大致上能自給自足。不只經濟如此，犯罪率也處於減少的傾向。就人口的動態面來看，美國維持健全的人口增加率，目前是3億3千萬。

Emmanuel Todd認為，他在《帝國之後》（2002年出版）一書中指出了美國的危機，但是與那個時候相比，我們可以在現今的美國社會當中發現到某種的安定性。如果只是看表面而說美國會陷入大災難而走向破滅，那麼這其實是錯誤的看法。

那麼，為什麼美國社會朝向安定，而國內卻爆發那麼激烈的衝突呢？他認為：這是因為政治無法很合理的與「經濟」的基本理論相對應的緣故，亦即是「語言」與「（經濟的）現實」乖離的緣故。



法國的人口歷史學家，家族人類學家Emmanuel Todd寫了一篇文章〈為了美國，川普連任是有其必要的理由〉。圖／擷自美國之音影片，民報合成

（2）看不起「下層民眾」的左派

他認為：希拉蕊在選舉時只是重複在說：「自由貿易」、「接受移民」、「寬容」是美國的理想，但是把美國社會的真實面加以說出來的是川普。而這個真實面就是：從1999年至2013年，45-54歲的白人人口之死亡率上昇。中年人口的死亡率上昇在先進國家是前所未聞的現象。越是輸給中國的競爭而產業越顯著空洞化的州，其死亡率就越上昇。而這個現象就與自由貿易有大大的關聯。

Emmanuel Todd說：他曾經從「幼兒、嬰兒的死亡率之上昇」的現象去預測蘇聯的崩潰。而他所以在《主張「把自由貿易轉換成保護貿易」的川普》身上看見他勝選的可能性，就是因為「白人人口之死亡率上昇」這個指標的緣故。但是他認為既有的菁英並不想要去看待這個現實。

紐約、華盛頓、洛杉磯、舊金山等大都市的媒體與大學的菁英把川普的支持者罵成是「沒有學歷」「沒有教養」，希拉蕊甚至說他們是deplorable （應被譴責的）。

Emmanuel Todd認為所謂的學歷社會本來是不重視出身，重視「能力」的社會。學歷社會本來是為了促進平等的能力主義，但是因為過度的能力至上主義，就使得高學歷的菁英輕蔑低學歷的人。

高學歷的菁英雖然愛「人類」這種抽象的概念，但是對於在相同的社會當中，苦於自由貿易的低學歷之人卻沒有同感。他們本來應該是左派（liberal，主張社會福利的自由主義者）的，但是卻成了是「討厭比自己低學歷的大眾與勞工的左派」這個在用語上來看是完全矛盾的存在。所謂的「左派」實質上成了「順應體制派（右派）」。

這樣的現象就變成一種矛盾的現象，亦即：「學歷」與「左派」密切連結在一起，「高等教育」就因此與「對差距加以承認」牽連在一起。如此一來的結果，就產生「菁英主義（elitism ）vs民粹主義（populism ）」的分裂。這不只是美國，也是許多先進國家所共通的現象。

他認為：雖然高學歷的菁英認為「自由貿易是最重要的」，但其實他們真心的關心並不是「經濟」。因為他們本身儘管處在自由貿易所形成的波濤洶湧之世界市場當中，但是他們卻能夠在經濟上受到保護而不會有所不安。（待續）